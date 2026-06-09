9 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Азербайджана и Сан-Марино. Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.19.
Азербайджан
Турнирное положение: Азербайджан, как и соперник, не сыграет в финальной части ЧМ-2026 после очередной неудачи в отборочном цикле.
Команда заняла последнюю, четвертую позицию в своей группе европейской квалификации, на девять очков отстав от зоны выхода в плей-офф.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в нейтральных стенах потерпела поражение от Мальты (0:2).
Перед этим в финальном поединке турнира Серия ФИФА коллектив на нейтральной арене в серии пенальти одержал победу над Сьерра-Леоне (1:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые были контрольными, Азербайджан не выиграл при одном поражении и одной ничьей.
Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же немалы, пусть даже игра и состоится на нейтральной арене.
Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Сан-Марино
Турнирное положение: Сан-Марино также не сыграет в финальной части чемпионата мира после того, как в очередной раз слабо провела отбор.
Команда в квалификации заняла пятую позицию в группе без единого балла в активе с отставанием в целых 17 очков от зоны стыковых поединков (вторая строчка).
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле потерпела поражение от Бангладеш (1:2).
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также в домашних стенах теперь уже избежал неудачи, сыграв вничью с Андоррой (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 14-ти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Сан-Марино не выиграл при 13-ти победах и одной ничьей.
Такая форма говорит о плохих шансах гостей даже на мировой исход, где даже относительная слабость соперника вряд ли позволит им избежать поражения.
Николас Джакопетти и Самуэле Дзаннони — авторы двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.
Статистика для ставок
- в 18-ти из 19-ти последних матчей Азербайджан не выиграл
- в трех из четырех последних матчей Сан-Марино забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей Сан-Марино забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Азербайджан — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.22. Ничья — в 5.13, успех Сан-Марино — в 15.40.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.62 и 2.20.
Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.
Между тем, в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 2.19.
Прогноз: более рискованный прогноз, что выиграет одна из команд, и обе они забьют, ведь в трех из четырех последних матчей Сан-Марино проиграл, и при этом забивали оба соперника.
Ставка: победа одной из команд и обе забьют за 2.82