прогноз на переломный матч для Азербайджана, ставка за 2.19

9 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Азербайджана и Сан-Марино. Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.19.

Азербайджан

Турнирное положение: Азербайджан, как и соперник, не сыграет в финальной части ЧМ-2026 после очередной неудачи в отборочном цикле.

Команда заняла последнюю, четвертую позицию в своей группе европейской квалификации, на девять очков отстав от зоны выхода в плей-офф.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная в нейтральных стенах потерпела поражение от Мальты (0:2).

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Перед этим в финальном поединке турнира Серия ФИФА коллектив на нейтральной арене в серии пенальти одержал победу над Сьерра-Леоне (1:1).

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые были контрольными, Азербайджан не выиграл при одном поражении и одной ничьей.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же немалы, пусть даже игра и состоится на нейтральной арене.

Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Сан-Марино

Турнирное положение: Сан-Марино также не сыграет в финальной части чемпионата мира после того, как в очередной раз слабо провела отбор.

Команда в квалификации заняла пятую позицию в группе без единого балла в активе с отставанием в целых 17 очков от зоны стыковых поединков (вторая строчка).

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на своем поле потерпела поражение от Бангладеш (1:2).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также в домашних стенах теперь уже избежал неудачи, сыграв вничью с Андоррой (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 14-ти последних матчах, которые были товарищескими и официальными, Сан-Марино не выиграл при 13-ти победах и одной ничьей.

Такая форма говорит о плохих шансах гостей даже на мировой исход, где даже относительная слабость соперника вряд ли позволит им избежать поражения.

Николас Джакопетти и Самуэле Дзаннони — авторы двух голов команды в отборе на ЧМ-2026.

Статистика для ставок

в 18-ти из 19-ти последних матчей Азербайджан не выиграл

в трех из четырех последних матчей Сан-Марино забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей Сан-Марино забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Азербайджан — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.22. Ничья — в 5.13, успех Сан-Марино — в 15.40.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.62 и 2.20.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали оба соперника. Так было и в их трех из пяти последних выездных поединков.

Между тем, в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

2.19 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.19 на матч Азербайджан — Сан-Марино позволит вывести на карту выигрыш 1190₽, общая выплата — 2190₽

Ставка: обе команды забьют за 2.19.

Прогноз: более рискованный прогноз, что выиграет одна из команд, и обе они забьют, ведь в трех из четырех последних матчей Сан-Марино проиграл, и при этом забивали оба соперника.

2.82 Победа одной из команд и обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.82 на матч Азербайджан — Сан-Марино принесёт прибыль 1820₽, общая выплата — 2820₽

Ставка: победа одной из команд и обе забьют за 2.82