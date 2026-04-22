«Барселона» принимает «Сельту» в матче 33-го тура Ла Лиги. Лидер чемпионата постарается сделать ещё один шаг к титулу, а гости — удержаться в еврокубковой гонке. Каталонцы идут первыми с 79 очками и опережают «Реал» на шесть баллов, тогда как галисийцы занимают шестое место и ведут борьбу за топ-5. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

23' Бальде вынужденно вышел на поле вместо Канселу.

21' Жоау Канселу на газоне, держится за колено португалец.

19' Мартин накрыл удар Жутглы с линии штрафной! Опасно смещался под левую ногу игрок «Сельты», но пробить ему не дали.

19' Эрик Гарсия отлично сыграл в подкате и перехватил пас вразрез на Жутглу.

17' Арбитр останавливает игру – на газоне Ферран Торрес после столкновения сразу с двумя соперниками. По ахиллу досталось Торресу от Фера Лопеса.

15' Отличный момент был у «Сельты»! Жутгла получил мяч на углу вратарской и не попал в створ! Могли открывать счёт гости.

Статистика матча 0 Удары в створ 2 1 Удары мимо 1 53 Владение мячом 47 2 Угловые удары 1 1 Офсайды 0 2 Фолы 2

14' Каталонцы заработали угловой после перехвата Канселу.

13' «Сельта» впервые в матче осознанно держит мяч, сразу включает высокий прессинг «Барса».

11' Нарушение правил в атаке фиксирует арбитр, Ямаль фолил на Мориба.

10' Ямаль очень технично сыграл на правом фланге, достал мяч у самой лицевой линии.

08' В офсайде оказался Ольмо в момент разрезающего паса Кунде.

07' «Барса» уверенно держит мяч в центральной трети, контролируют игру каталонцы.

05' Раду вовремя вышел из ворот и не дал принять мяч Торресу! Самоотверженно сыграл кипер «Сельты».

03' Кунде с правого фланга навешивал в штрафную, никто не откликнулся на пас.

01' Ямаль бил в дальний угол из опасной позиции, но не попал в створ!

01' Стартовый свисток звучит на «Камп Ноу», поехали!

До матча

22:20 Стартовые составы команд:

«Барселона»: Жоан Гарсия, Кунде, Кубарси, Мартин, Канселу, Педри, Эрик Гарсия, Ямаль, Ольмо, Гави, Торрес.

«Сельта»: Раду, Родригес, Лаго, Алонсо, Руэда, Лопес, Мориба, Каррейра, Дюран, Жутгла, Альварес.

22:05 Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Луисом Мунуэрой. Ассистенты — Антонио Рамон Мартинес и Адриан Диас, четвёртый судья — Хосе Давид Мартинес. За систему VAR отвечает Карлос дель Серро, его помощник — Даниэль Хесус Трухильо.

«Барселона»

Команда Ханси Флика подходит к матчу после вылета из Лиги чемпионов от «Атлетико», но в чемпионате ситуация остаётся максимально комфортной. «Барселона» выиграла семь матчей подряд в Ла Лиге, включая разгром «Эспаньола» (4:1), и находится в четырёх победах от титула. При этом задача на тур проста — сохранить девятиочковый отрыв, особенно с учётом того, что впереди «Эль Класико».

Несмотря на европейское разочарование, форма каталонцев впечатляет: 26 побед в 31 туре и лучшая атака лиги. Однако кадровые проблемы сохраняются — вне игры Рафинья и Андреас Кристенсен, под вопросом Марк Берналь. Зато ожидается возвращение Пау Кубарси, а в центре поля снова могут сыграть вместе Френки де Йонг и Педри, что добавляет контроля и уверенности.

«Сельта»

«Сельта» переживает непростой отрезок сезона. Команда Клаудио Хиральдеса проиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах, включая болезненный вылет из Лиги Европы от «Фрайбурга» (1:6 по сумме двух встреч) и поражение от «Овьедо» (0:3) в чемпионате. Тем не менее, галисийцы остаются шестыми и всего в двух очках от зоны Лиги Европы.

Главная особенность «Сельты» — атакующий стиль. Даже на фоне спада команда регулярно создаёт моменты, но серьёзно страдает в обороне: 15 пропущенных мячей за последние пять игр. При этом на выезде галисийцы выглядят уверенно, это одна из лучших гостевых команд лиги (27 очков в 15 матчах). В атаке ключевая фигура — Борха Иглесиас, на счету которого уже 15 голов в сезоне.

Контекст и цифры

Последние очные встречи получаются результативными: 4:3 и 4:2 в пользу «Барселоны» в двух последних матчах. При этом «Сельта» остаётся одной из немногих команд, которые не боятся играть с каталонцами в открытый футбол даже на «Камп Ноу».

Каталонцы идут на серии из семи побед в Ла Лиге, тогда как «Сельта» проиграла четыре из пяти последних матчей. При этом гости сохраняют шансы на еврокубки и будут максимально мотивированы.