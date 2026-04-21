В этом экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Испании и России, а также встречу в Кубке Германии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 22 апреля с коэффициентом для ставки за 4.04.

«Байер» — «Бавария»

Футбол. Кубок Германии

В Леверкузене состоится полуфинал Кубка Германии, который по уровню афиши вполне тянет на досрочный финал. На поле сойдутся два последних чемпиона страны — «Байер» и «Бавария».

Команда Хаби Алонсо уже не выглядит столь мощно, как в своём чемпионском сезоне. В текущем розыгрыше Бундеслиги леверкузенцы ведут борьбу лишь за попадание в зону Лиги чемпионов, регулярно теряя очки. Тем не менее, в Кубке Германии «Байер» прошёл дистанцию уверенно, последовательно обыграв «Гроссшпах», «Падерборн», дортмундскую «Боруссию» и «Санкт-Паули».

«Бавария» под руководством Венсана Компани проводит очень стабильный сезон. Мюнхенцы уже оформили чемпионство в Бундеслиге и продолжают борьбу в Лиге чемпионов, претендуя на требл. В кубке команда также выглядит убедительно: после непростой стартовой победы над «Вееном» были обыграны «Кёльн», «Унион» и «РБ Лейпциг».

Для «Байера» этот турнир остаётся последним шансом спасти сезон и завоевать трофей, однако текущая форма соперника делает задачу крайне сложной. «Бавария» выглядит более сбалансированной и мощной командой, способной контролировать ход встречи.

Ставка: Победа «Баварии» за 1.53.

«Локомотив» — «Зенит»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

«Локомотив» уходил на зимнюю паузу в статусе одного из претендентов на чемпионство, однако весенняя часть сезона серьёзно изменила расстановку сил. В борьбе за титул фактически остались «Краснодар» и «Зенит», тогда как железнодорожники и ЦСКА начали терять очки и отстали от лидеров.

Однако последние результаты не самые стабильные: ничья с «Крыльями Советов» (1:1) и поражение от «Сочи» (0:1) притормозили ход красно-синих. До этого у москвичей была серия из трёх побед подряд, включая уверенный матч в Кубке России. В целом после зимней паузы игра ЦСКА стала менее надёжной, особенно в обороне — клуб регулярно пропускает.

На данный момент «Локомотив» занимает третье место и уступает первому месту семь очков. В таких условиях только победа в очном матче способна вернуть команду в чемпионскую гонку.

«Зенит» недавно пережил непростой отрезок: ничья с «Краснодаром» могла стоить лидерства, однако уже в следующем туре ситуация изменилась, и команда Сергея Семака вышла на первое место. Теперь именно петербуржцы имеют психологическое и турнирное преимущество.

При этом «Локомотив» крайне силён на своём поле — команда ещё не проигрывала дома в текущем сезоне. В то же время «Зенит» не всегда стабилен в гостях, выиграв лишь пять из 12 выездных матчей, хотя и сохраняет неплохую результативность.

С учётом атакующего потенциала обеих сторон и статистики очных встреч, где команды регулярно обмениваются голами, логичным выглядит вариант с результативным матчем.

Ставка: Обе команды забьют за 1.75.

«Эльче» — «Атлетико» Мадрид

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига

Хозяева находятся в зоне вылета, занимая 18-е место, однако отставание от спасительной позиции минимальное — всего одно очко. «Эльче» заметно прибавил дома: команда не проигрывает на своём поле уже четыре матча подряд, одержав две победы. Именно фактор родного стадиона остаётся главным козырем в борьбе за выживание.

«Атлетико» идёт четвёртым и практически обеспечил себе место в Лиге чемпионов, что может снижать давление на команду в концовке сезона. При этом мадридцы переживают спад в чемпионате — три поражения подряд, а также неудача в финале Кубка Испании, где команда уступила «Реал Сосьедаду» по пенальти.

Тем не менее, в еврокубках «матрасники» выглядят уверенно и продолжают борьбу. Ранее подопечные Диего Симеоне прошли «Барселону» и завоевали путёвку в полуфинал Лиги чемпионов.

С одной стороны, «Эльче» максимально мотивирован и стабилен дома, с другой — «Атлетико» обладает более высоким классом и будет стремиться прервать неудачную серию. Матч получится упорным, и хозяева способны навязать борьбу.

Ставка: «Эльче» не проиграет за 1.51.

Общий коэффициент — 4.04.