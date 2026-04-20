21 апреля в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги сыграют ЦСКА и «Ростов». Начало встречи — в 19:45 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч ЦСКА — Ростов с коэффициентом для ставки за 1.93.

ЦСКА

Турнирное положение: Армейцы продолжают борьбу за место в тройке лидеров РПЛ. После 25-и туров ЦСКА занимает 5-е место в таблице с 43 очками в активе, отставая от топ-3 на пять пунктов.

По результатам домашних встреч команда занимает 3-ю строчку в лиге. ЦСКА удалось набрать 28 очков из 36-и возможных при родных трибунах. За 12 встреч дома армейцы забили 24 гола.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1). Матчем ранее команда уступила «Сочи» со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 11-й минуте.

До этого у армейцев было 3 победы подряд во всех турнирах. За этот отрезок ЦСКА одолел «Крылья Советов» (5:2) в Кубке России, а также «Акрон» (2:1) и махачкалинское «Динамо» (3:1) в РПЛ.

Не сыграет: Матвей Кисляк из-за перебора желтых карточек.

Состояние команды: ЦСКА забуксовал после зимней паузы. К весне армейцы подходили в качестве одного из претендентов на чемпионство в РПЛ, но что-то пошло не так.

У ЦСКА очень мощная линия полузащиты, которая стабильно приносит результат в атаке. Иван Обляков и Кирилл Глебов забили по 5 голов в нынешнем сезоне РПЛ.

«Ростов»

Турнирное положение: Подопечные Джонатана Альбы занимают 10-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе после 25-и туров. «Ростов» опережает зону стыковых матчей на 3 пункта.

Вся борьба за сохранение прописки в высшем дивизионе у ростовчан еще впереди. Несмотря на это, «Ростов» неплохо выступает на чужом поле, набрав в гостях 12 баллов из 36-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ команда уступила «Сочи» со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 89-й минуте. До этого «Ростов» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1).

В прошедших 5-и встречах команда обыграла только «Пари НН» со счетом 1:0, трижды уступила и однажды сыграла вничью. За этот период «Ростов» сумел забить 2 гола при 4-х пропущенных.

Состояние команды: «Ростов» ведет борьбу за выживание как только может. Со скромными ресурсами у Джонатана Альбы получилось построить боеспособную команду, которая может доставить проблемы топовым соперникам.

В последних 5-и очных встречах у «Ростова» получилось дважды обыграть ЦСКА (2:1 и 1:0), а также трижды уступил. Получится ли у гостей доставить проблемы армейцам и на сей раз? На чужом поле это будет сделать сложнее...

Статистика для ставок

ЦСКА не смог одержать победу в последних 2-х встречах, забив только один гол

В последних 8-и встречах у «Ростова» только одна победа

«Ростову» удалось дважды обыграть ЦСКА в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение ЦСКА с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.70, а победа «Ростова» — в 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.82.

Прогноз: Для победы ЦСКА необходимо забить больше одного гола.

1.93 Индивидуальный тотал ЦСКА 1.5 больше. Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч ЦСКА — «Ростов» принесёт прибыль 930₽, общая выплата — 1930₽

Ставка: Индивидуальный тотал ЦСКА 1.5 больше за 1.93.

Прогноз: «Ростов» будет упираться до конца и пробьет оборону ЦСКА хотя бы один раз.

1.88 Обе забьют. Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.88 на матч ЦСКА — «Ростов» принесёт чистый выигрыш 880₽, общая выплата — 1880₽

Ставка: Обе забьют за 1.88.