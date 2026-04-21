ЦСКА и «Ростов» проводят очень похожую по количеству проблем весну. Обе команды недавно проиграли главному аутсайдеру лиги «Сочи» с одинаковым счётом 0:1, и сейчас их задачи остаются разными, но объединяет одно — нестабильность. Москвичи ещё цепляются за топ-3, южане же борются за место вне зоны стыков. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

08' Обляков навешивал на дальнюю, Мойзес не успел к мячу, но заработал угловой.

07' ЦСКА перевёл игру на половину поля соперника, в позиционной атаке хозяева.

05' Опасный навес во вратарскую снова перехватил Гонду! Неплохо так прижал «Ростов» хозяев.

04' ЦСКА отбился после углового, но Мусаев тут же сфолил на Сулейманове у бровки. Пока что без карточки, но нарушение было достаточно грубым.

04' Кучаев неплохо открылся на ближней штанге, ему не дали пробить Гонду.

03' Гости заработали угловой.

01' «Ростов» начал с центра, поехали!

19:30 Стартовые составы команд:

ЦСКА: Тороп, Круговой, Ж. Виктор, Мойзес, Данилов, Баринов, Обляков, Козлов, Гаич, Лусиано Гонду, Мусаев.

«Ростов»: Ханкич, Сако, Мелёхин, Вахания, Чистяков, Миронов, Щетинин, Кучаев, Роналдо, Голенков, Сулейманов.

19:15 Главным арбитром матча назначен Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Сергей Цыганок.

ЦСКА

Ситуация в ЦСКА всё больше напоминает системный кризис. После трёх побед подряд в конце марта команда снова провалилась: поражение от «Сочи» и ничья с «Крыльями Советов» вернули разговоры о глубине проблем. Весной «армейцы» выиграли лишь два из семи матчей в чемпионате и откатились на шестое место.

Главная проблема — отсутствие устойчивости. Тренерский штаб постоянно ищет новые сочетания: меняются позиции игроков, появляются неожиданные решения вроде использования Дмитрия Баринова в центре обороны, но это не даёт эффекта. Скорее создаётся ощущение, что команда находится в стадии постоянного эксперимента без понятного результата.

Отдельный вопрос — оборона. После зимней паузы ЦСКА не провёл ни одного «сухого» матча во всех турнирах. Потеря стабильности в центре защиты и постоянная ротация делают линию уязвимой, а ошибки возникают практически в каждом матче. Даже на фоне скромной атаки «Ростова» это остаётся фактором риска.

«Ростов»

У «Ростова» задачи более приземлённые, но не менее сложные. Команда борется за выживание и пока держится вне зоны стыков, однако запас минимальный. Весной южане выиграли лишь один матч из восьми — на выезде у «Пари НН», а поражение от «Сочи» в прошлом туре стало серьёзным ударом по их позиции.

Главная проблема — атака. В этих восьми весенних матчах «Ростов» ни разу не забил больше одного мяча за игру, что сильно ограничивает возможности набирать очки. При этом оборона остаётся относительно надёжной по меркам команд из нижней части таблицы, а возвращение в старт вратаря Рустама Ятимова должно добавить уверенности.

При всём этом у команды есть важный психологический плюс: «Ростов» не проигрывает ЦСКА в основное время уже четыре матча подряд. В первом круге южане выиграли 1:0, а в прошлогоднем финале Кубка уступили только по пенальти. Это добавляет уверенности перед поездкой в Москву.

