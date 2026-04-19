20 апреля в матче 33-го тура чемпионата Англии по футболу сыграют «Кристал Пэлас» и «Вест Хэм». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Кристал Пэлас — Вест Хэм с коэффициентом для ставки за 3.10.
«Кристал Пэлас»
Турнирное положение: команда из Кройдона (южный Лондон) является середняком лиги и ни за что не борется в текущем сезоне АПЛ.
Пока что «орлы» идут тринадцатыми в турнирной таблице АПЛ, имея на своем счету только 42 очка.
Лондонцы за 32 матча смогли 40 раз поразить ворота соперников и 57 раз пропустили в свои.
Последние матчи: среди недели «стекольщики» проиграли «Фиорентине» (1:2) в Лиге конференций, но вышли в полуфинал, поскольку в первой игре победили с результатом 3:0.
В рамках АПЛ же лондонский коллектив выиграл у «Ньюкасла» (2:1) поделил очки с «Лидсом» (0:0).
Не сыграют: травмированы Шейх Дукуре, Эванн Гессанд и Эдди Нкетиа.
Состояние команды: подопечные Оливера Гласнера уже вряд ли смогут побороться за место в зоне еврокубков, но и вылет «Кристал Пэласу» не грозит. Команда может спокойно доигрывать текущий сезон.
Другое дело, что «Кристал Пэлас» пробился в полуфинал Лиги конференций, где сыграет с «Шахтером» и вот за этот турнир команде вполне по силам побороться и сделать на него ставку.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: коллектив из Стратфорда в Лондоне борется за то, чтобы остаться в Премьер-лиге на следующий сезон.
В настоящий момент лондонцы имеют в своем активе 32 балла и располагаются лишь на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ.
Лондонская команда имеет отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 40:57.
Последние матчи: в прошлых турах «железные» разгромили «Вулверхэмптон» (4:0), но проиграли «Астон Вилле» (0:2) и сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1).
Также лондонцы покинули розыгрыш Кубка Англии, в четвертьфинале в серии пенальти проиграв «Лидсу».
Не сыграют: в лазарете только Лукаш Фабианский.
Состояние команды: главной задачей команды Нуну Эшпириту Санту является сохранение прописки в элите. Сейчас «Вест Хэм» только на два очка опережает зону вылета, поэтому вся борьба впереди.
Главными соперниками «Вест Хэма» в борьбе за то, чтобы не стать 18-й командой АПЛ являются «Тоттенхэм», «Ноттингем Форест» и «Лидс».
Статистика для ставок
- «Кристал Пэлас» выиграл 3 из последних 4 матчей
- «Вест Хэм» выиграл 1 из последних 5 матчей
- В последнем очном поединке команд «Кристал Пэлас» обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кристал Пэлас» является совсем небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.35, а победа «Вест Хэма» — в 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.95 и 1.85.
Прогноз: «Вест Хэму» нужнее победа, он будет более заряжен и должен взять три очка.
Ставка: победа «Вест Хэма» за 3.10.
Прогноз: команды почти всегда забивают, поэтому им по силам пробить тотал.
Ставка: тотал больше 2,5 за 1.95.