4 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Андорры и Лихтенштейна. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Андорра — Лихтенштейн с коэффициентом для ставки за 2.05.

Андорра

Турнирное положение: Андорра традиционно пропускает крупный турнир и не сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года.

Команда в отборочной группе на мундиаль заняла последнее, пятое место с одним баллом в активе, отстав от зоны плей-офф (вторая строчка) на 13 очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на чужом поле разошлась потерпела поражение от Ирака (0:1).

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Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже избежал неудачи, когда снова-таки на выезде на выезде сыграл вничью с Сан-Марино (0:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Андорра проиграла пять раз, и в 15-ти последних играх не побеждала.

Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть, что соперник примерно соответствует их уровню.

Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.

Лихтенштейн

Турнирное положение: Лихтенштейн также привычно для него пропускает очередной большой турнир и не сыграет в финальной части мундиаля.

Команда в отборочной группе на ЧМ-2026 заняла последнее, пятое место без единого балла и забитого мяча, отстав от зоны плей-офф на 13 очков.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках финала турнира Серия ФИФА сборная на нейтральной арене потерпела поражение от Арубы (1:4).

Перед этим в том же турнире в полуфинале коллектив логично оказался на высоте, когда снова-таки в нейтральных стенах одержал победу над Танзанией (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 14-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Лихтенштейн проиграл 13 раз при одной победе.

Такая форма вроде бы говорит о плохих шансах гостей даже на ничью, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс их соперника.

Команда не забила ни одного гола в отборе на ЧМ-2026.

Статистика для ставок

в 15-ти последних матчах Андорра не выиграла

в пяти из шести последних матчей Андорра проиграла

в восьми из 10-ти последних матчей Лихтенштейна забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Андорра — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.58. Ничья — в 3.33, успех Лихтенштейна — в 4.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.20 и 1.57.

Прогноз: в 15-ти последних матчах хозяева не выиграли. При этом в пяти последних домашних поединках они и вовсе проиграли.

Между тем, в предпоследнем матче гости сумели одолеть своего соперника.

2.05 Лихтнештейн не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Андорра — Лихтенштейн принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Лихтнештейн не проиграет за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в восьми из 10-ти последних матчей гостей.

2.20 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Андорра — Лихтенштейн принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20