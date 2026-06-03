4 июня в товарищеском матче по футболу сыграют сборные Андорры и Лихтенштейна. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Андорра — Лихтенштейн с коэффициентом для ставки за 2.05.
Андорра
Турнирное положение: Андорра традиционно пропускает крупный турнир и не сыграет в финальной части чемпионата мира 2026 года.
Команда в отборочной группе на мундиаль заняла последнее, пятое место с одним баллом в активе, отстав от зоны плей-офф (вторая строчка) на 13 очков.
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая была товарищеской, сборная на чужом поле разошлась потерпела поражение от Ирака (0:1).
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив уже избежал неудачи, когда снова-таки на выезде на выезде сыграл вничью с Сан-Марино (0:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Андорра проиграла пять раз, и в 15-ти последних играх не побеждала.
Такая форма говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть, что соперник примерно соответствует их уровню.
Три гола команды в отборе на ЧМ-2026 забивали разные игроки.
Лихтенштейн
Турнирное положение: Лихтенштейн также привычно для него пропускает очередной большой турнир и не сыграет в финальной части мундиаля.
Команда в отборочной группе на ЧМ-2026 заняла последнее, пятое место без единого балла и забитого мяча, отстав от зоны плей-офф на 13 очков.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках финала турнира Серия ФИФА сборная на нейтральной арене потерпела поражение от Арубы (1:4).
Перед этим в том же турнире в полуфинале коллектив логично оказался на высоте, когда снова-таки в нейтральных стенах одержал победу над Танзанией (1:0).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 14-ти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Лихтенштейн проиграл 13 раз при одной победе.
Такая форма вроде бы говорит о плохих шансах гостей даже на ничью, тем не менее, они все же немалы, если учесть примерно тот же класс их соперника.
Команда не забила ни одного гола в отборе на ЧМ-2026.
Статистика для ставок
- в 15-ти последних матчах Андорра не выиграла
- в пяти из шести последних матчей Андорра проиграла
- в восьми из 10-ти последних матчей Лихтенштейна забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Андорра — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.58. Ничья — в 3.33, успех Лихтенштейна — в 4.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.20 и 1.57.
Прогноз: в 15-ти последних матчах хозяева не выиграли. При этом в пяти последних домашних поединках они и вовсе проиграли.
Между тем, в предпоследнем матче гости сумели одолеть своего соперника.
Ставка: Лихтнештейн не проиграет за 2.05.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в восьми из 10-ти последних матчей гостей.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.20