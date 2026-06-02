В этом экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские матчи. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 3 июня с коэффициентом для ставки за 3.67.

Нидерланды — Алжир

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Нидерландов подходит к товарищескому матчу в хорошем настроении. Перед стартом мирового первенства оранжевые проведут два спарринга — против Алжира и Узбекистана. Первый из них состоится в Роттердаме, где хозяева постараются продлить впечатляющую беспроигрышную серию на своём поле. Последнее домашнее поражение нидерландцы потерпели ещё три года назад, после чего одержали десять побед и четырежды сыграли вничью.

Алжир также готовится к важнейшему турниру и впервые за 12 лет сыграет на чемпионате мира. Команда Владимира Петковича уверенно преодолела квалификацию и сейчас стремится подойти к мундиалю в оптимальном состоянии. После встречи в Нидерландах алжирцы вернутся на родину, а затем отправятся в США, где проведут ещё один контрольный матч против Боливии.

Сильнейшей стороной нынешнего Алжира остаётся организованная оборона. На последнем Кубке африканских наций команда пропустила всего три мяча, а в отборочном цикле к чемпионату мира позволила соперникам отличиться лишь восемь раз за десять матчей. Под руководством Петковича Алжир стал значительно дисциплинированнее и эффективнее действует без мяча.

Фаворитом предстоящего матча выглядят хозяева. Нидерланды превосходят соперника по глубине состава, индивидуальному мастерству и опыту выступлений на высшем уровне. Алжир наверняка сделает ставку на компактную оборону и контратаки, однако выдерживать давление одной из сильнейших европейских сборных на протяжении всей встречи будет крайне непросто.

Ставка: Победа Нидерландов за 1.40.

Польша — Нигерия

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Польши продолжает поиск оптимального сочетания игроков после неудачной квалификации на чемпионат мира. В последних матчах команда демонстрировала крайне неоднозначные результаты. Помимо недавнего поражения от Украины (0:2), поляки уступили Швеции (2:3) в финале стыкового турнира за путёвку на мундиаль.

Главный тренер Ян Урбан использует товарищеские встречи для обновления состава, постепенно вводя молодых футболистов и сохраняя костяк из опытных исполнителей. По словам представителей команды, нестабильность результатов во многом связана с экспериментами и отсутствием сыгранности.

Предстоящий матч с Нигерией станет ещё одной возможностью проверить новые связки перед стартом очередного цикла Лиги наций и будущих квалификационных турниров. На своём поле поляки традиционно играют агрессивнее и стараются действовать первым номером.

Нигерийская сборная подходит к встрече после успешного выступления на Кубке африканских наций. «Суперорлы» добрались до полуфинала турнира, где лишь в серии пенальти уступили Марокко, а затем в матче за третье место аналогичным образом переиграли Египет и завоевали бронзовые медали.

Обе команды находятся в стадии перестройки и используют июньские спарринги прежде всего для проверки состава. Польша постарается действовать активнее при поддержке домашних трибун, тогда как Нигерия традиционно будет делать ставку на скорость и контратаки.

Ставка: Обе команды забьют за 1.81.

Люксембург — Италия

Футбол. Товарищеский матч

Сборная Люксембурга продолжает подтверждать, что давно перестала быть футбольным аутсайдером Европы. За последние годы команда заметно прибавила в организации игры и стала регулярно навязывать борьбу более статусным соперникам. Весной люксембуржцы успешно сохранили место в своём дивизионе Лиги наций, дважды обыграв Мальту со счётом 2:0 и 3:0.

Впрочем, отборочный цикл чемпионата мира оказался для команды Жеффа Штрассера крайне непростым. В группе с Германией, Словакией и Северной Ирландией люксембуржцы проиграли все шесть матчей и остались без очков. Тем не менее даже в этих встречах команда выглядела организованно и старалась сохранять игровую дисциплину до финального свистка.

Для Италии нынешний период связан с серьёзной перестройкой. После череды неудач в последние годы федерация делает ставку на обновление состава и поиск новых лидеров. На ближайшие матчи команду временно возглавляет Сильвио Бальдини, которому поручено оценить перспективную молодёжь и подготовить фундамент для будущего развития сборной.

Ожидается, что Италия будет больше владеть мячом и контролировать ход встречи. Люксембург же сделает ставку на компактную игру, быстрые переходы в атаку и стандарты. Хозяева способны создать проблемы экспериментальной защите соперника.

Прогноз: ТБ 2 голов за 1.45.

