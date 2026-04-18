19 апреля в рамках 25-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Спартак» и «Ахмат». Начало встречи — в 17:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Спартак — Ахмат с коэффициентом для ставки за 2.40.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» продолжают погоню за место в топ-3 по итогам нынешнего сезона РПЛ. После 24-х туров «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 42 очками в активе.

Команда отстает от «Локомотива» (3-е место) на три пункта — вся борьба еще впереди. К тому же, «Спартак» довольно неплохо выступает дома, занимая 4-е место в лиге по результатам встреч на своем поле.

Последние матчи: В прошлом поединке РПЛ «красно-белые» сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), упустив минимальное преимущество на 42-й минуте. До этого «Спартак» по пенальти обыграл «Зенит» в Кубке России.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

У команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок «Спартак» один раз сыграл вничью и четырежды победил.

Не сыграют: Бабич и Зорин (у обоих — травмы).

Состояние команды: Сейчас «Спартак» находится в отличной форме, команда даже выбила «Зенит» из Кубка России, а теперь намерена ворваться в топ-3 чемпионата России.

В последних 5-и очных встречах «Спартак» трижды сыграл вничью с «Ахматом», однажды проиграл и также один раз победил. Получится ли на сей раз одержать победу над грозненской командой? Даже при родных трибунах это будет сделать непросто...

«Ахмат»

Турнирное положение: Грозненская команда располагается на 9-й позиции в таблице РПЛ с 31 очком в активе после 24-х туров. «Ахмат» уже не будет претендовать на топ-5 в лиге, отставая от пятерки сильнейших на 11 пунктов.

При этом, грозненцы опережают зону стыковых матчей на 9 пунктов, поэтому подопечные Станислава Черчесова могут ощущать себя вполне комфортно с точки зрения турнирного положения.

Последние матчи: В прошедшей встрече РПЛ «Ахмат» поделил очки с «Крыльями Советов» (2:2), а до этого уступил «Краснодару» со счетом 0:1, пропустив решающий мяч на 86-й минуте.

В последних 5-и поединках в РПЛ «Ахмат» проиграл только один раз, трижды сыграл вничью и однажды победил «Ростов» (1:0). За этот отрезок команда сумела забить 6 голов при таком же количестве пропущенных.

Не сыграет: Садулаев (перебор желтых карточек).

Состояние команды: После прихода Станислава Черчесова на пост главного тренера, «Ахмат» преобразился. Команда уже является крепким середняком в РПЛ, которая может доставить проблемы любому сопернику.

Лучшим бомбардиром «Ахмата» в нынешнем сезоне является полузащитник Эгаш Касинтура, который забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи за 22 встречи в РПЛ.

Прогноз Руслана Пименова

Бывший форвард, а ныне функционер и эксперт Руслан Пименов в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru дал прогноз на встречу 25-го тура «Спартак» — «Ахмат».

По большому счету «Спартак» готовится только к финалу пути регионов в Кубке с ЦСКА. Игра с «Ростовом», во всяком случае, оставила именно такое ощущение. Некоторые футболисты выглядели абсолютно выхолощенными эмоционально. Хотя наблюдать за этими быстрыми и техничными игроками всегда интересно, но по поводу 100-процетной самоотдачи есть вопросы. И пора бы всерьез спросить у Карседо, почему он то с нападающим играет, то без, а Жедсон у него правый защитник. Теперь туда может выйти Солари, но гадать бессмысленно и бесполезно. Руслан Пименов бывший футболист «Локомотива»

Пименов также поделился мнением о настрое «Ахмата» на матч против «Спартака»:

У «Ахмата» естественные кадровые проблемы, но очень большие, поскольку к продолжающему отбывать дисквалификацию Исмаэлю добавляется Садулаев. При всем при том Черчесов против «Спартака» настроит так, что отряд не заметит потери бойцов. Мелкадзе тоже может вспомнить спартаковское прошлое. Но главное, что сыграют строго. Другие московские клубы Саламыч уже обыграл. Почему бы не добавить в коллекцию еще один, тем более что дома в первом круге случилась осечка. Склоняюсь к ничьей — 1:1. Руслан Пименов бывший футболист «Локомотива»

Статистика для ставок

«Спартак» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей

В последних 6-и встречах у «Ахмата» только одно поражение

В последних 5-и очных встречах команды трижды сыграли вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Спартаку» с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.30, а победа «Ахмата» — в 6.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Можно предположить, что в 1-м тайме команды сыграют аккуратно, не рискуя.

2.40 Ничья в 1-м тайме.

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Спартак» — «Ахмат» позволит вывести на карту выигрыш 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.40.

Прогноз: «Ахмат» даст бой «Спартаку» даже в гостях. Грозненцы пробьют оборону москвичей хотя бы один раз.

1.85 Обе забьют.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Спартак» — «Ахмат» принесёт чистый выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Обе забьют за 1.85.