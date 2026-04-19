В воскресенье, 19 апреля, московский «Спартак» примет грозненский «Ахмат» в рамках 25-го тура Российской Премьер Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

35' Технично владеют мячом футболисты «Спартака» на своей половине поля, игроки «Ахмата» выдвинулись в прессинг.

33' Встрепенулись игроки «Ахмата» после второго пропущенного мяча и проводят позиционную атаку.

31' После проверки ВАР, определено: гол «Спартака» подтверждён.

29' ВАР смотрится на предмет правильности взятия ворот «Ахмата», возможно был «офсайд».

28' Гоол! 2:0. Проход Солари в штрафную «Ахмата» увенчался зрячим прострелом вдоль ворот, красиво пяткой переправил мяч в сетку Маркиньос.

25' Заброс Денисова из-за боковой в штрафную «Ахмата», но до удара по воротам дело довести москвичам не удалось.

24' Подача Самородова в штрафную «Спартака», отбились хозяева.

23' Мелкадзе заработал фол не себе, готовится подача со штрафного «Ахмата» к воротам «Спартака».

21' Гоол! 1:0. Эсекьель Барко ударом с правой ноги с края штрафной «Ахмата» послал мяч от дальней штанги в сетку, прыжок вратаря гостей Ульянова был обречен.

21' Прострел Солари вдоль ворот «Ахмата», в падении перехватил мяч вратарь гостей Вадим Ульянов.

19' Зацепившись за владение мячом игроки «Ахмата» игру от своих ворот отодвигают.

18' Позиционная атака «Спартака».

16' Удар Пряхина из пределов штрафной «Спартака» с внешней стороны стопы, мяч мимо ворот пролетел.

15' Продолжают искать брешь в обороне «Ахмата» футболисты «Спартака» играя в пас.

13' Инициатива у «Спартака», от обороны действуют грозненцы.

12' Подача Солари в штрафную «Ахмата», но на траектории полета мяча партнеров не оказалось.

11' Подбираются к штрафной «Ахмата» футболисты «Спартака» с мячом.

09' Самородов убегал один на один с вратарем «Спартака» после классной передачи от Касинтуры, но решил отдать пас под удар Мелкадзе, в прыжке отразил мяч вратарь хозяев Максименко после удара в касание Георгия.

08' Игроки «Спартака» играя в пас проводят позиционную атаку.

07' Удар Умярова из-за пределов штрафной «Ахмата», мяч мимо ворот пролетел.

06' Рифат Жемалетдинов сбил полузащитника «Спартака» Барко в середине поля, предотвращая быструю атаку хозяев.

05' В спокойном ключе начинается игра.

04' Позиционная атака «Ахмата» развивается на половине поля «Спартака».

03' Удар Солари из-за пределов штрафной «Ахмата», мяч сильно выше ворот пролетел.

02' Долго разыгрывали мяч футболисты «Спартака», попытка вывести на ударную позицию нападающего Угальде обернулась «офсайдом».

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Спартака».

До матча

16:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

16:50 Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве, вмещающей 45 360 зрителей.

16:40 Главным судьей матча будет Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Спартака»

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Жедсон Фернандеш, Угальде.

Стартовый состав «Ахмата»

«Ахмат»: Ульянов, Цаке, Богосавац, Заремохазабиех, Сидоров, Жемалетдинов, Касинтура, Пряхин, Мансилья, Самородов, Мелкадзе.

«Спартак»

«Красно-белые» продолжают погоню за место в топ-3 по итогам нынешнего сезона РПЛ. После 24-х туров «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 42 очками в активе. Команда отстает от «Локомотива» (3-е место) на три пункта — вся борьба еще впереди. К тому же, «Спартак» довольно неплохо выступает дома, занимая 4-е место в лиге по результатам встреч на своем поле. В прошлом поединке РПЛ «красно-белые» сыграли вничью с «Ростовом» (1:1), упустив минимальное преимущество на 42-й минуте. До этого «Спартак» по пенальти обыграл «Зенит» в Кубке России. У команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 5 матчей подряд. За этот отрезок «Спартак» один раз сыграл вничью и четырежды победил.

Сейчас «Спартак» находится в отличной форме, команда даже выбила «Зенит» из Кубка России, а теперь намерена ворваться в топ-3 чемпионата России. В последних 5-и очных встречах «Спартак» трижды сыграл вничью с «Ахматом», однажды проиграл и также один раз победил. Получится ли на сей раз одержать победу над грозненской командой? Даже при родных трибунах это будет сделать непросто... Не помогут команде в отчетной встрече Бабич и Зорин (у обоих — травмы).

«Ахмат»

Грозненская команда располагается на 9-й позиции в таблице РПЛ с 31 очком в активе после 24-х туров. «Ахмат» уже не будет претендовать на топ-5 в лиге, отставая от пятерки сильнейших на 11 пунктов. При этом, грозненцы опережают зону стыковых матчей на 9 пунктов, поэтому подопечные Станислава Черчесова могут ощущать себя вполне комфортно с точки зрения турнирного положения. В прошедшей встрече РПЛ «Ахмат» поделил очки с «Крыльями Советов» (2:2), а до этого уступил «Краснодару» со счетом 0:1, пропустив решающий мяч на 86-й минуте. В последних 5-и поединках в РПЛ «Ахмат» проиграл только один раз, трижды сыграл вничью и однажды победил «Ростов» (1:0). За этот отрезок команда сумела забить 6 голов при таком же количестве пропущенных.

После прихода Станислава Черчесова на пост главного тренера, «Ахмат» преобразился. Команда уже является крепким середняком в РПЛ, которая может доставить проблемы любому сопернику. Лучшим бомбардиром «Ахмата» в нынешнем сезоне является полузащитник Эгаш Касинтура, который забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи за 22 встречи в РПЛ. Не поможет команде в отчетной встрече нападающий Садулаев (перебор желтых карточек).

Личные встречи

В первом круге РПЛ в ноябре 2025 года в Грозном победил «Спартак» 1:2. За всю историю команды сыграли между собой 42 матча, в 20 играх победил «Спартак», в 9 «Ахмат», оставшиеся 13 матчей завершились вничью.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.40