В рамках 31-го тура чемпионата Италии 6 апреля пройдет матч «Рома» — «Лацио». Начало — 19:00 (мск). «Рома» — «Лацио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: По итогам 30 матчей Серии А «Рома» занимает пятое место с 52 очками и разницей мячей 55-35.

Команда на пять очков отстает от зоны Лиги чемпионов, поэтому кроме стремления выиграть римское дерби у нее есть четкая турнирная мотивация.

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Последние матчи: клуб в прошлом туре сумел потерял очки. На выезде он не сумел обыграть борца за выживание «Лечче» (0:0).

Перед этим «джаллоросси» выиграли на своем поле. С минимальным результатом им удалось переиграть «Сассуоло» (1:0).

Все прогнозы на Серию А

Не сыграют: Спинаццола, Ндика, Кристенсен — травмы. Дисквалифицирован — Азмун.

Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Рома» победила лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

Такие результаты ухудшили шансы «Волков» пробиться в Лигу чемпионов, а также угрожают невыходом в Лигу Европы, ведь главный преследователь «Аталанта» всего в двух баллах.

Пауло Дибала — лучший бомбардир команды в Серии А с 12-ю голами, что позволяет ему занимать третье место во всей лиге.

«Лацио»

Турнирное положение: По итогам 30 матчей Серии А «Лацио» занимает седьмое место вне зоны еврокубков с 46 очками и разницей мячей 37-33.

Команда на четыре балла отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, поэтому для нее крайне важно стабильно побеждать.

Последние матчи: клуб выиграл в прошлом туре на своем поле. Гости грядущей игры смогли огорчить одного из лидеров «Ювентус» (1:0).

Примечательно, что после этого, посреди текущей недели, «бьянкочелести» также встречались с «Ювентусом», но уже в первом поединке полуфинала Кубка Италии, и проиграли на выезде 0:2.

Не сыграют: Дзакканьи, Лаццари, Пеллегрини, Проведель, Ровелла — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках Серии А) «Лацио» одержал лишь две победы при пяти поражениях.

Словом, команда демонстрирует явно не лучшую форму, поэтому рискует не выйти даже в Лигу конференций.

Чиро Иммобиле — лучший бомбардир команды в итальянском первенстве с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Рома» не выиграла

в четырех из пяти последних матчей «Ромы» хотя бы одна команда не забивала

в пяти из семи последних матчей «Лацио» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.10, победа «Лацио» — в 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 2.20 и 1.68.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев хотя бы один соперник не забивал. При этом только в одном из четырех последних их поединков было забито больше одного гола.

В четырех из шести последних матчей гостей сыграл такой же расклад.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в пяти из семи последних матчей «Лацио» проиграл.

Ставка: «Рома» победит за 2.17