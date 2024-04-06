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    За кем останется римское дерби?

    «Рома» — «Лацио». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, итальянская Серия А, 6 апреля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Лацио»
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    «Рома» — фаворит матча
    В рамках 31-го тура чемпионата Италии 6 апреля пройдет матч «Рома» — «Лацио». Начало — 19:00 (мск). «Рома» — «Лацио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Апреля 2024 года
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    «Рома»

    Турнирное положение: По итогам 30 матчей Серии А «Рома» занимает пятое место с 52 очками и разницей мячей 55-35.

    Команда на пять очков отстает от зоны Лиги чемпионов, поэтому кроме стремления выиграть римское дерби у нее есть четкая турнирная мотивация.

    Рома — Лацио: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре сумел потерял очки. На выезде он не сумел обыграть борца за выживание «Лечче» (0:0).

    Перед этим «джаллоросси» выиграли на своем поле. С минимальным результатом им удалось переиграть «Сассуоло» (1:0).

    Все прогнозы на Серию А

    Не сыграют: Спинаццола, Ндика, Кристенсен — травмы. Дисквалифицирован — Азмун.

    Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Рома» победила лишь раз при двух ничьих и одном поражении.

    Такие результаты ухудшили шансы «Волков» пробиться в Лигу чемпионов, а также угрожают невыходом в Лигу Европы, ведь главный преследователь «Аталанта» всего в двух баллах.

    Пауло Дибала — лучший бомбардир команды в Серии А с 12-ю голами, что позволяет ему занимать третье место во всей лиге.

    «Лацио»

    Турнирное положение: По итогам 30 матчей Серии А «Лацио» занимает седьмое место вне зоны еврокубков с 46 очками и разницей мячей 37-33.

    Команда на четыре балла отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, поэтому для нее крайне важно стабильно побеждать.

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  • 02/04/2024

    • Последние матчи: клуб выиграл в прошлом туре на своем поле. Гости грядущей игры смогли огорчить одного из лидеров «Ювентус» (1:0).

    Примечательно, что после этого, посреди текущей недели, «бьянкочелести» также встречались с «Ювентусом», но уже в первом поединке полуфинала Кубка Италии, и проиграли на выезде 0:2.

    Не сыграют: Дзакканьи, Лаццари, Пеллегрини, Проведель, Ровелла — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках Серии А) «Лацио» одержал лишь две победы при пяти поражениях.

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    Словом, команда демонстрирует явно не лучшую форму, поэтому рискует не выйти даже в Лигу конференций.

    Чиро Иммобиле — лучший бомбардир команды в итальянском первенстве с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Рома» не выиграла

    • в четырех из пяти последних матчей «Ромы» хотя бы одна команда не забивала

    • в пяти из семи последних матчей «Лацио» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.10, победа «Лацио» — в 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 2.20 и 1.68.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев хотя бы один соперник не забивал. При этом только в одном из четырех последних их поединков было забито больше одного гола.

    В четырех из шести последних матчей гостей сыграл такой же расклад.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в пяти из семи последних матчей «Лацио» проиграл.

    Ставка: «Рома» победит за 2.17

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    Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Лацио» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 06.04.2024. Прогнозы на футбол. За кем останется римское дерби?
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