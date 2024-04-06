«Рома»
Турнирное положение: По итогам 30 матчей Серии А «Рома» занимает пятое место с 52 очками и разницей мячей 55-35.
Команда на пять очков отстает от зоны Лиги чемпионов, поэтому кроме стремления выиграть римское дерби у нее есть четкая турнирная мотивация.
Рома — Лацио: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре сумел потерял очки. На выезде он не сумел обыграть борца за выживание «Лечче» (0:0).
Перед этим «джаллоросси» выиграли на своем поле. С минимальным результатом им удалось переиграть «Сассуоло» (1:0).
Не сыграют: Спинаццола, Ндика, Кристенсен — травмы. Дисквалифицирован — Азмун.
Состояние команды: в четырех последних поединках во всех турнирах «Рома» победила лишь раз при двух ничьих и одном поражении.
Такие результаты ухудшили шансы «Волков» пробиться в Лигу чемпионов, а также угрожают невыходом в Лигу Европы, ведь главный преследователь «Аталанта» всего в двух баллах.
Пауло Дибала — лучший бомбардир команды в Серии А с 12-ю голами, что позволяет ему занимать третье место во всей лиге.
«Лацио»
Турнирное положение: По итогам 30 матчей Серии А «Лацио» занимает седьмое место вне зоны еврокубков с 46 очками и разницей мячей 37-33.
Команда на четыре балла отстает от зоны еврокубков, которая начинается с шестой строчки, поэтому для нее крайне важно стабильно побеждать.
Последние матчи: клуб выиграл в прошлом туре на своем поле. Гости грядущей игры смогли огорчить одного из лидеров «Ювентус» (1:0).
Примечательно, что после этого, посреди текущей недели, «бьянкочелести» также встречались с «Ювентусом», но уже в первом поединке полуфинала Кубка Италии, и проиграли на выезде 0:2.
Не сыграют: Дзакканьи, Лаццари, Пеллегрини, Проведель, Ровелла — у всех травмы. Дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: в семи последних поединках (все — в рамках Серии А) «Лацио» одержал лишь две победы при пяти поражениях.
Словом, команда демонстрирует явно не лучшую форму, поэтому рискует не выйти даже в Лигу конференций.
Чиро Иммобиле — лучший бомбардир команды в итальянском первенстве с шестью голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Рома» не выиграла
- в четырех из пяти последних матчей «Ромы» хотя бы одна команда не забивала
- в пяти из семи последних матчей «Лацио» проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.17. Ничья — в 3.10, победа «Лацио» — в 3.70.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 2.20 и 1.68.
- 1.80Лилль — Марсель: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.08Айнтрахт — Вердер: прогноз и ставкаСегодня в 21:30
- 3.15Падерборн — Герта: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев хотя бы один соперник не забивал. При этом только в одном из четырех последних их поединков было забито больше одного гола.
В четырех из шести последних матчей гостей сыграл такой же расклад.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.90.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь в пяти из семи последних матчей «Лацио» проиграл.
Ставка: «Рома» победит за 2.17