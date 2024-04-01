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    Яркая победа Синнера, сенсация от Александровой, «13-летний» Алькарас и болезненное поражение Медведева

    Позади еще одна неделя супер интересного теннисного сезона

    Теннис Прогнозы на теннис ATP WTA Янник Синнер Карлос Алькарас Даниил Медведев Григор Димитров Новак Джокович  Даниэль Коллинз Екатерина Александрова Елена Рыбакина Ига Свентек Джессика Пегула
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    Янник Синнер
    Янник Синнер выиграл третий турнир в сезоне, Даниэль Коллинз завоевала крупнейший титул в карьере, Карлос Алькарас почувствовал себя подростком, а Даниил Медведев с треском проиграл конкуренту — LiveSport.Ru зафиксировал главные события очередной недели теннисного сезона.

    Синнер стал второй ракеткой мира

    Главным событием заключительной недели марта стала победа Янника Синнера на «Мастерсе» в Майами.

    С третьей попытки итальянец все-таки выиграл «тысячник» в самом большом мегаполисе на юго-востоке США. В 2021-м он проиграл в решающем матче Хуберту Хуркачу, а в 2023-м — Даниилу Медведеву.

    На этот раз у Синнера возникли небольшие проблемы только в одном матче — в третьем раунде против Таллона Грикспора ему понадобился дополнительный сет.

    Для победы над остальными соперниками 22-летнему теннисисту хватило двух партий. Это было чересчур убедительно.

    В полуфинале Синнер разгромил Даниила Медведева (6:1, 6:2), продлив серию побед над россиянином до пяти матчей.

    Финал в каком-то смысле тоже разочаровал, Синнер легко выиграл у Григора Димитрова (6:3, 6:1). Как ни крути, а человеку с такой подачей и агрессивным форхэндом просто суждено однажды оказаться на вершине рейтинга.

    Янник Синнер
    globallookpress.com

    Ну а в текущей версии Синнер благодаря этой победе поднялся на второе место, подвинув на третью строчку Карлоса Алькараса. Для испанца это не только психологическое потрясение, но и репутационный удар. Еще не так давно он рассуждал о своих шансах в борьбе с Новаком Джоковичем за первое место, а теперь оказался позади итальянца. К слову, Янник отстает от серба на 1000 очков. Вполне вероятно, что на Ролан Гаррос он поедет в статусе первой ракетки мира.

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    • В этом году Синнер выиграл три из четырех турниров. Ранее он взял титулы на Открытом чемпионате Австралии и в Роттердаме. Похоже, это только начало большого и успешного пути.

    Коллинз выиграла крупнейший титул в карьере

    Женский турнир в Майами сенсационно выиграла Даниэль Коллинз, которая в начале года объявила, что этот сезон станет последним в ее карьере.

    Разумеется, после такого журналистам пришлось уточнять, не передумала ли американка, и ответ наверняка расстроил не только ее поклонников: «Не передумала. Я понимаю, что получаю эти вопросы из лучших побуждений — многие люди хотели бы и дальше видеть меня в хорошей форме. Но, как я уже говорила, у меня есть некоторые проблемы со здоровьем, и из-за этого мне приходится сложнее вне корта».

    Даниэль Коллинз
    globallookpress.com

    Уход Коллинз станет серьезной потерей для женского тура. В относительно оптимальном состоянии она готова конкурировать абсолютно с любой соперницей из топ-10.

    На домашнем «тысячнике» Даниэль отдала лишь сет. Как ни странно, это случилось в матче первого круга против Бернарды Перы. Потом были разгромные победы над Анастасией Потаповой, Элиной Аванесян, Сораной Кырстей, Каролин Гарсия и Екатериной Александровой.

    А в финале Коллинз обыграла прошлогоднюю финалистку турнира Елену Рыбакину (7:5, 6:3). Представительница Казахстана прекрасно понимала, что ее ждет, но все равно не смогла реализовать свой план — американка играла чересчур мощно.

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    • Коллинз взяла крупнейший титул в карьере и стала самой низкорейтинговой чемпионкой в истории турнира в Майами. Благодаря этой победе 30-летняя теннисистка поднялась с 53-го на 22-е место.

    Возможно, грунтовая часть сезона получится для нее не такой продуктивной и яркой, но есть подозрение, что в августе, когда начнется еще одна североамериканская серия турниров, Коллинз снова напомнит о себе.

    Рыбакина второй год подряд остановилась в шаге от титула

    В 2023-м казалось, что победа уже почти в кармане у Елены Рыбакиной, но в итоге она сенсационно уступила в решающем матче бывшей первой ракетке мира Петре Квитовой.

    На этот раз, учитывая все обстоятельства, ее поражение в финале турнира в Майами не стало большим сюрпризом.

    Елена Рыбакина
    globallookpress.com

    В первой половине месяца Рыбакина из-за болезни не поехала в Индиан-Уэллс, несмотря на то, что здесь ей надо было защищать прошлогодний титул и 1000 очков. Более того, в какой-то момент (в течение восьми дней) уроженка Москвы не могла даже тренироваться.

    Поэтому результат Рыбакиной в каком-то смысле стал почти подвигом. Абсолютно во всех матчах было заметно, что ей нелегко. Это подтверждает в том числе тот факт, что на пути к финалу она отдала 69 геймов — это антирекорд для финалистки в истории турнира в Майами.

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    Елене не хватило двух партий даже в матчах с датчанкой Кларой Таусон и американкой Тейлор Таунсенд, а встречи с Марией Саккари и Викторией Азаренко и вовсе стали настоящим испытанием.

    Но при этом Рыбакина убедилась, что в лучшей форме сможет конкурировать с кем угодно, в том числе с Игой Свентек и Ариной Соболенко, которые на этот раз разочаровали.

    Сенсация от Александровой

    Одну из главных сенсаций женского турнира в Майами преподнесла Екатерина Александрова. Она впервые в карьере дошла до полуфинала турнира WTA 1000 на твердом покрытии.

    Но здесь важно уточнить, как она это сделала. Все-таки путь в полуфинал бывает разным. У россиянки он был максимально сложным.

    Екатерина Александрова
    globallookpress.com

    Первый матч — победа над хорваткой Донной Векич, второй — победа над Анастасией Павлюченковой. Как говорится, уже неплохо, но всё это меркнет на фоне исторического матча с Игой Свентек.

    Как и ожидалось, теннисисткам не понадобилось больше двух партий, вот только результат по-настоящему шокировал, Александрова отдала польской теннисистке лишь шесть геймов — 6:4, 6:2.

    Ига потом призналась, что вообще не ожидала от россиянки такой игры, особенно на подаче.

    Для 29-летней Александровой это была первая победа над первой ракеткой мира. «Просто вышла на корт и постаралась показать максимум. Кажется, хорошо получилось», — скромно отметила россиянка после игры с шокированной Игой.

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    • Дальше была волевая победа над пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой, а в полуфинале Екатерина проиграла будущей чемпионке Даниэль Коллинз. Американка, по всей видимости, учла все ошибки, допущенные сначала Свентек, а потом Пегулой.

    Но в любом случае, Александрова удивила — к 30 годам ей удалось выйти на новый уровень и дебютировать в топ-15. Ну а с такой игрой, как в матче против Свентек, можно помечтать даже о месте в десятке лучших.

    Медведева деклассировали

    Возможно, это чересчур жесткая формулировка, но теперь Даниил Медведев точно знает, что в туре есть парни, которые играют значительно лучше.

    Хотя после первых четырех матчей была уверенность в том, что первая ракетка России готов побороться за второй подряд титул в Майами.

    Медведев обыграл Мартона Фучовича, Кэмерона Норри, Доминика Кепфера и Николаса Харри, при этом не отдав ни сета.

    Даниил Медведев
    globallookpress.com

    Всё это заставляло думать, что на этот раз он идеально готов к матчу против Янника Синнера. Но в итоге Медведев просто капитулировал, проиграв итальянцу в полуфинале со счетом 1:6, 2:6.

    Главной проблемой стали тактические метания. Даниил решил постоянно атаковать, нагнетать — точно так же, как это делал Карлос Алькарас в своем недавнем матче против Синнера в Индиан-Уэллс.

    В отличие от испанца, Медведев допустил катастрофически большое количество ошибок, о чем после матча сказал даже его соперник.

    Но это не единственная причина поражения. Еще одна заключается в том, что Янник не ошибается даже под колоссальным давлением.

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    • Примечательно, что перед «Мастерсом» в Шанхае в октябре прошлого года Медведев вел в личных встречах с Синнером 6-0. С тех пор он проиграл итальянцу пять матчей подряд, а это четко свидетельствует о том, что кто-то топчется на месте, а кто-то добился невероятного прогресса.

    Еще один неприятный факт заключается в том, что с момента, когда Медведев выиграл свой предыдущий титул, прошло уже 10 месяцев — в мае 2023-го он стал победителем грунтового турнира в Риме. С тех пор он проиграл пять финалов.

    К сожалению, Медведеву становится всё сложнее и сложнее конкурировать с новыми звездами ATP-тура.

    Алькараса заставили почувствовать себя 13-летним

    Еще одним громким событием стало поражение Карлоса Алькараса в четвертьфинале. Однако это тот случай, когда надо хвалить победителя, а не критиковать проигравшего.

    Карлитос потерпел поражение от Григора Димитрова, для которого это был один из лучших матчей в карьере.

    Несмотря на все усилия, 20-летний испанец взял лишь шесть геймов — 2:6, 4:6.

    Карлос Алькарас проиграл второй подряд матч против Григора Димитрова
    globallookpress.com

    После матча Алькарас максимально четко описал, случившееся в этом матче: «Я расстроен, потому что он заставил меня чувствовать себя 13-летним мальчиком. Это безумие. Я говорил команде, что не знаю, что делать. Не могу найти слабое место. Ничего не знаю».

    В этом плане Алькарас порадовал — вместо того, чтобы жаловаться на условия, на мячи или на свое состояние, он просто признал, что соперник в этом матче был лучше. Так сейчас поступают единицы.

    При этом здесь важно также уточнить, что Карлос, несмотря на счет, провел далеко не худший матч в сезоне. Но против такого Димитрова даже он был бессилен.

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