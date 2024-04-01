Яркая победа Синнера, сенсация от Александровой, «13-летний» Алькарас и болезненное поражение Медведева

Янник Синнер выиграл третий турнир в сезоне, Даниэль Коллинз завоевала крупнейший титул в карьере, Карлос Алькарас почувствовал себя подростком, а Даниил Медведев с треском проиграл конкуренту — LiveSport.Ru зафиксировал главные события очередной недели теннисного сезона.

Синнер стал второй ракеткой мира

Главным событием заключительной недели марта стала победа Янника Синнера на «Мастерсе» в Майами.

С третьей попытки итальянец все-таки выиграл «тысячник» в самом большом мегаполисе на юго-востоке США. В 2021-м он проиграл в решающем матче Хуберту Хуркачу, а в 2023-м — Даниилу Медведеву.

На этот раз у Синнера возникли небольшие проблемы только в одном матче — в третьем раунде против Таллона Грикспора ему понадобился дополнительный сет.

Для победы над остальными соперниками 22-летнему теннисисту хватило двух партий. Это было чересчур убедительно.

В полуфинале Синнер разгромил Даниила Медведева (6:1, 6:2), продлив серию побед над россиянином до пяти матчей.

Финал в каком-то смысле тоже разочаровал, Синнер легко выиграл у Григора Димитрова (6:3, 6:1). Как ни крути, а человеку с такой подачей и агрессивным форхэндом просто суждено однажды оказаться на вершине рейтинга.

Янник Синнер globallookpress.com

Ну а в текущей версии Синнер благодаря этой победе поднялся на второе место, подвинув на третью строчку Карлоса Алькараса. Для испанца это не только психологическое потрясение, но и репутационный удар. Еще не так давно он рассуждал о своих шансах в борьбе с Новаком Джоковичем за первое место, а теперь оказался позади итальянца. К слову, Янник отстает от серба на 1000 очков. Вполне вероятно, что на Ролан Гаррос он поедет в статусе первой ракетки мира.

В этом году Синнер выиграл три из четырех турниров. Ранее он взял титулы на Открытом чемпионате Австралии и в Роттердаме. Похоже, это только начало большого и успешного пути.

Коллинз выиграла крупнейший титул в карьере

Женский турнир в Майами сенсационно выиграла Даниэль Коллинз, которая в начале года объявила, что этот сезон станет последним в ее карьере.

Разумеется, после такого журналистам пришлось уточнять, не передумала ли американка, и ответ наверняка расстроил не только ее поклонников: «Не передумала. Я понимаю, что получаю эти вопросы из лучших побуждений — многие люди хотели бы и дальше видеть меня в хорошей форме. Но, как я уже говорила, у меня есть некоторые проблемы со здоровьем, и из-за этого мне приходится сложнее вне корта».

Даниэль Коллинз globallookpress.com

Уход Коллинз станет серьезной потерей для женского тура. В относительно оптимальном состоянии она готова конкурировать абсолютно с любой соперницей из топ-10.

На домашнем «тысячнике» Даниэль отдала лишь сет. Как ни странно, это случилось в матче первого круга против Бернарды Перы. Потом были разгромные победы над Анастасией Потаповой, Элиной Аванесян, Сораной Кырстей, Каролин Гарсия и Екатериной Александровой.

А в финале Коллинз обыграла прошлогоднюю финалистку турнира Елену Рыбакину (7:5, 6:3). Представительница Казахстана прекрасно понимала, что ее ждет, но все равно не смогла реализовать свой план — американка играла чересчур мощно.

Коллинз взяла крупнейший титул в карьере и стала самой низкорейтинговой чемпионкой в истории турнира в Майами. Благодаря этой победе 30-летняя теннисистка поднялась с 53-го на 22-е место.

Возможно, грунтовая часть сезона получится для нее не такой продуктивной и яркой, но есть подозрение, что в августе, когда начнется еще одна североамериканская серия турниров, Коллинз снова напомнит о себе.

Рыбакина второй год подряд остановилась в шаге от титула

В 2023-м казалось, что победа уже почти в кармане у Елены Рыбакиной, но в итоге она сенсационно уступила в решающем матче бывшей первой ракетке мира Петре Квитовой.

На этот раз, учитывая все обстоятельства, ее поражение в финале турнира в Майами не стало большим сюрпризом.

Елена Рыбакина globallookpress.com

В первой половине месяца Рыбакина из-за болезни не поехала в Индиан-Уэллс, несмотря на то, что здесь ей надо было защищать прошлогодний титул и 1000 очков. Более того, в какой-то момент (в течение восьми дней) уроженка Москвы не могла даже тренироваться.

Поэтому результат Рыбакиной в каком-то смысле стал почти подвигом. Абсолютно во всех матчах было заметно, что ей нелегко. Это подтверждает в том числе тот факт, что на пути к финалу она отдала 69 геймов — это антирекорд для финалистки в истории турнира в Майами.

Елене не хватило двух партий даже в матчах с датчанкой Кларой Таусон и американкой Тейлор Таунсенд, а встречи с Марией Саккари и Викторией Азаренко и вовсе стали настоящим испытанием.

Но при этом Рыбакина убедилась, что в лучшей форме сможет конкурировать с кем угодно, в том числе с Игой Свентек и Ариной Соболенко, которые на этот раз разочаровали.

Сенсация от Александровой

Одну из главных сенсаций женского турнира в Майами преподнесла Екатерина Александрова. Она впервые в карьере дошла до полуфинала турнира WTA 1000 на твердом покрытии.

Но здесь важно уточнить, как она это сделала. Все-таки путь в полуфинал бывает разным. У россиянки он был максимально сложным.

Екатерина Александрова globallookpress.com

Первый матч — победа над хорваткой Донной Векич, второй — победа над Анастасией Павлюченковой. Как говорится, уже неплохо, но всё это меркнет на фоне исторического матча с Игой Свентек.

Как и ожидалось, теннисисткам не понадобилось больше двух партий, вот только результат по-настоящему шокировал, Александрова отдала польской теннисистке лишь шесть геймов — 6:4, 6:2.

Ига потом призналась, что вообще не ожидала от россиянки такой игры, особенно на подаче.

Для 29-летней Александровой это была первая победа над первой ракеткой мира. «Просто вышла на корт и постаралась показать максимум. Кажется, хорошо получилось», — скромно отметила россиянка после игры с шокированной Игой.

Дальше была волевая победа над пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой, а в полуфинале Екатерина проиграла будущей чемпионке Даниэль Коллинз. Американка, по всей видимости, учла все ошибки, допущенные сначала Свентек, а потом Пегулой.

Но в любом случае, Александрова удивила — к 30 годам ей удалось выйти на новый уровень и дебютировать в топ-15. Ну а с такой игрой, как в матче против Свентек, можно помечтать даже о месте в десятке лучших.

Медведева деклассировали

Возможно, это чересчур жесткая формулировка, но теперь Даниил Медведев точно знает, что в туре есть парни, которые играют значительно лучше.

Хотя после первых четырех матчей была уверенность в том, что первая ракетка России готов побороться за второй подряд титул в Майами.

Медведев обыграл Мартона Фучовича, Кэмерона Норри, Доминика Кепфера и Николаса Харри, при этом не отдав ни сета.

Даниил Медведев globallookpress.com

Всё это заставляло думать, что на этот раз он идеально готов к матчу против Янника Синнера. Но в итоге Медведев просто капитулировал, проиграв итальянцу в полуфинале со счетом 1:6, 2:6.

Главной проблемой стали тактические метания. Даниил решил постоянно атаковать, нагнетать — точно так же, как это делал Карлос Алькарас в своем недавнем матче против Синнера в Индиан-Уэллс.

В отличие от испанца, Медведев допустил катастрофически большое количество ошибок, о чем после матча сказал даже его соперник.

Но это не единственная причина поражения. Еще одна заключается в том, что Янник не ошибается даже под колоссальным давлением.

Примечательно, что перед «Мастерсом» в Шанхае в октябре прошлого года Медведев вел в личных встречах с Синнером 6-0. С тех пор он проиграл итальянцу пять матчей подряд, а это четко свидетельствует о том, что кто-то топчется на месте, а кто-то добился невероятного прогресса.

Еще один неприятный факт заключается в том, что с момента, когда Медведев выиграл свой предыдущий титул, прошло уже 10 месяцев — в мае 2023-го он стал победителем грунтового турнира в Риме. С тех пор он проиграл пять финалов.

К сожалению, Медведеву становится всё сложнее и сложнее конкурировать с новыми звездами ATP-тура.

Алькараса заставили почувствовать себя 13-летним

Еще одним громким событием стало поражение Карлоса Алькараса в четвертьфинале. Однако это тот случай, когда надо хвалить победителя, а не критиковать проигравшего.

Карлитос потерпел поражение от Григора Димитрова, для которого это был один из лучших матчей в карьере.

Несмотря на все усилия, 20-летний испанец взял лишь шесть геймов — 2:6, 4:6.

Карлос Алькарас проиграл второй подряд матч против Григора Димитрова globallookpress.com

После матча Алькарас максимально четко описал, случившееся в этом матче: «Я расстроен, потому что он заставил меня чувствовать себя 13-летним мальчиком. Это безумие. Я говорил команде, что не знаю, что делать. Не могу найти слабое место. Ничего не знаю».

В этом плане Алькарас порадовал — вместо того, чтобы жаловаться на условия, на мячи или на свое состояние, он просто признал, что соперник в этом матче был лучше. Так сейчас поступают единицы.

При этом здесь важно также уточнить, что Карлос, несмотря на счет, провел далеко не худший матч в сезоне. Но против такого Димитрова даже он был бессилен.