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    Драма Соболенко, провал Рублева и изменения в календаре ATP

    Обзор очередной недели теннисного сезона

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    Арина Соболенко
    Очередное поражение Андрея Рублева, возвращение Симоны Халеп, испытание для Арины Соболенко и не только — LiveSport.Ru фиксирует основные события теннисной недели.

    Рублев провалил очередной турнир

    Андрей Рублев снова проиграл. На этот раз он не прошел ни раунда на «Мастерсе» в Майами.

    В первом же матче россиянин уступил Томашу Махачу (4:6, 4:6). Чеха нельзя назвать простым соперником, но он все-таки пока не входит даже в топ-50.

    Любопытно, что обыграть шестую ракетку мира Махачу помогли советы Якуба Меньшика. Этот 18-летний чех обыграл Рублева в Дохе.

    «Я обратился за информацией к Якубу после того, как он победил его в Дохе. Ему 18 лет, и он здорово играет, а мы все подталкиваем друг друга. Это помогает продемонстрировать, что мы можем побеждать таких соперников», — признался Махач.

    Андрей Рублев
    globallookpress.com

    Как и в матче против Иржи Легечки (4:6, 4:6) в Индиан-Уэллс, Рублев неубедительно играл на подаче и вообще ничего не показал на приеме. Всё это очень похоже на накопившуюся за последние пару лет усталость.

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    • Просто для сравнения: за первые три месяца в 2021-м Рублев дошел до четвертьфинала на Australian Open, взял титул в Роттердаме, добрался до полуфинала в Дохе, Дубае и Майами, в 2022-м — титулы в Марселе и Дубае, а также полуфиналы в Роттердаме и Индиан-Уэллс, в 2024 — четвертьфинал на Australian Open, финал в Дубае и выход в четвертый круг и в Индиан-Уэллс, и в Майами.

    Эта весна получается для Рублева чересчур непростой, недавние результаты четко намекают на то, что возвращение в топ-5 в ближайшее время вряд ли состоится.

    Соболенко оказалась в тяжелейшей сиутации

    В начале прошлой недели весь теннисный мир потрясла новость о смерти бывшего хоккеиста «Салавата Юлаева» Константина Кольцова, который последние несколько лет встречался с Ариной Соболенко.

    Арина Соболенко
    globallookpress.com

    Трагедия случилась в Майами, куда Кольцов приехал якобы для того, чтобы поддержать белорусскую теннисистку. По версии местных правоохранителей, обладатель Кубка Гагарина-2011 совершил самоубийство.

    Бывшая жена Кольцова не верит в эту версию. Она считает, что «скорее всего, он был очень пьян. К сожалению, хоккеисты порой грешат этим. В номере, где останавливался Константин, нашли пустые бутылки из-под алкоголя. Там был балкон с видом на океан. Вероятно, Константин не уследил за своими действиями».

    Почти сразу появились слухи, что Арина снимется с турнира, но вскоре теннисистка сообщила, что будет играть и вышла на тренировку.

    Более того, она добавила, что с некоторых пор не состояла в отношениях с Кольцовым: «Смерть Константина — немыслимая трагедия, и хотя мы больше не были вместе, мое сердце разбито. Пожалуйста, уважайте мою частную жизнь и частную жизнь его семьи в это трудное время».

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    • Один из журналистов предположил, что Кольцов прилетел в Майами, так сказать, на разборки, узнав, что у Соболенко появился кто-то другой. При этом внимательные пользователи соцсетей заметили, что еще несколько недель назад они обменивались в комментариях сердечками.

    Несмотря на тяжелейший эмоциональный фон, Арина в первом матче одержала уверенную победу над Паулой Бадосой (6:4, 6:3), своей лучшей подругой в туре.

    Но моральных сил второй ракетке мира хватило только на одну игру. В третьем раунде Соболенко проиграла Ангелине Калининой (4:6, 6:1, 1:6). В обычной ситуации — это супер сенсация. Но сейчас победа украинки точно не стала шоком. Несмотря на то, что многих удивило решение Арины не сниматься с турнира, вряд ли ей сейчас легко.

    Халеп провела первый матч после дисквалификации

    Симона Халеп провела первый матч после сокращения дисквалификации с четырех лет до девяти месяцев. Ранее спортивный арбитражный суд признал, что ее вина в попадании запрещенного вещества в организм незначительна.

    Румынская теннисистка проиграла Пауле Бадосе (6:1, 4:6, 3:6) на старте «тысячника» в Майами. Халеп мощно начала, легко забрала первый сет, но доминировать в течение всего матча ей пока тяжело.

    Симона Халеп
    globallookpress.com

    «Я была впечатлена в сегодняшнем матче. Думаю, Симона очень скоро вернется в топ», — сказала после матча Бадоса.

    Халеп, в свою очередь, отметила, что о результатах пока вообще не думает. Самое главное — снова почувствовать игровой ритм: «Я уже не так молода, и мне нужно грамотно организовать возвращение. Я не хочу травмироваться. Большинство людей советовали отнестись к этому внимательно, потому что полтора года — это много, и я не должна торопиться».

    Интересно, что в туре далеко не всем понравилось, что организаторы турнира в Майами предоставили Халеп wild card. Например, Каролина Возняцки считает, что Симона должна начинать с самых низов.

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    • «Я понимаю, почему организаторам нужна большая звезда на турнире, но мое личное убеждение — такому игроку не следует давать wild card. Ей сократили дисквалификацию. Ее не полностью оправдали, а смягчили приговор», — отметила датчанка. И, возможно, она права.

    Кудерметова и Самсонова снова разочаровали

    Сразу две российские теннисистки из топ-20 не выиграли ни одного матча на «тысячнике» в Майами. Это Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова, которые по-прежнему находятся в топ-20.

    По правде говоря, регресс Кудерметовой и Самсоновой начинает настораживать. Для обеих первые три месяца текущего сезона получились просто ужасными.

    Вероника в первом же матче уступила китаянке Синьюй Ван (3:6, 2:6), а Людмила не справилась с Юлией Путинцевой (1:6, 6:4, 3:6).

    Вероника Кудерметова
    globallookpress.com

    Спад в игре Кудерметовой начался сразу после того, как она прекратила сотрудничество с Дмитрием Турсуновым.

    К слову, комментарий Вероники о том, почему она не захотела работать с Турсуновым, дает ответы на многие вопросы: «Мы, девушки, очень эмоциональные, мы очень реагируем на тон, на то, как нам скажут. А он сказал — надо делать: не волнует, что у тебя нет настроения или чего-то еще. Сергей [Демехин, муж] тоже так, но я ему говорю: "Хватит, все". А тут не могу сказать (смеется). Это тяжело. Помаленьку это хорошо, а весь сезон это немножко тяжело выдерживать».

    В 2023-м Кудерметова до сих пор выиграла лишь четыре матча. Для 19-й ракетки мира это, мягко говоря, так себе.

    Самсомнова тем временем провела уже шестой в этом году турнир, на котором не прошла ни раунда. В ее случае мы говорим о теннисистке, которая находится в рейтинге на 15-й строчке.

    В сезоне-2025 из календаря ATP исчезнут сразу пять турниров

    Организаторы мужского тура на прошлой неделе опубликовали календарь турниров на 2025-й год.

    И в нем есть сразу несколько очень интересных моментов. Во-первых, исчезнут сразу пять турниров — в Эшториле (проводят с 1990 года), Кордове, Ньюпорте, Атланте и Лионе.

    Себастьян Баэс — победитель турнира в Кордове в 2024 году
    globallookpress.com

    Турнир в Эшториле переедет в Бухарест, а турнир в Кордове перенесли на Мальорку.

    По этому поводу сразу же высказался Диего Шварцман, который удручен тем, что ATP решила больше не проводить турнир в аргентинской Кордове.

    «Подтвердилось, что ATP решила забрать у Аргентины и всего региона турнир ATP 250. Было четыре турнира — стало всего три. Забирать турниры и возможности у всей Южной Америки — это не самое лучшее решение. Очень жаль», — сказал бывшая восьмая ракетка мира. И с ним сложно не согласиться.

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    • В 2025-м в Южной Америке пройдут всего лишь три турнира — в Буэнос-Айресе, Рио-де-Жанейро и Сантьяго.

    Сразу три турнира повысят до категории ATP 500. Более престижными станут соревнования в Мюнхене, Дохе и Далласе.

    Также стало известно, что «Мастеры» в Канаде и Цинциннати будут проходить в течение двух недель.

    Португальский журналист Жозе Моргаду утверждает, что изменения в календаре ATP связаны с сотрудничеством с Саудовской Аравией.

    «Скорее всего, теннис, каким мы его знали больше 30 лет, не будет прежним», — отметил Моргаду Скорее всего, он прав, учитывая, что не так давно появилась информация о планах Саудовской Аравии инвестировать в теннис два миллиарда долларов.

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