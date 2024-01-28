Триумф Синнера, невезение Медведева, драма Джоковича и тотальное доминирование Соболенко

LiveSport.Ru рассуждает по горячим следам о главных событиях Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Синнер впервые выиграл турнир «Большого шлема»

Главным событием Открытого чемпионата Австралии стала победа Янника Синнера. Для кого-то, его триумф, возможно, стал сюрпризом, но этом не так.

Для своего первого большого успеха итальянец построил очень надежный фундамент, о чем ярко свидетельствует невероятный камбэк в финале.

В решающем матче Синнер проигрывал Даниилу Медведеву 0-2 по сетам, и где-то в середине третьей партии ситуация выглядела безнадежной. Начало матча и вторая партия стали настоящим шоком — россиянин просто смял соперника.

Но дальнейшие события в этом матче окончательно подтвердили, что Янник за последний год добился существенного прогресса не только в игровом плане, но и в психологическом. После третьего сета от доминирования Медведева не осталось и следа.

Янник Синнер globallookpress.com

И если раньше Синнеру постоянно чего-то не хватало на главных турнирах, то сейчас в его игре почти не осталось слабых мест. Максимально точный комментарий по этому поводу дал Новак Джокович, который к своему сожалению уже несколько раз на личном опыте убедился в силе рыжеволосого итальянца.

«Он всегда очень сильно бил по мячу и с форхенда, и с бэкхенда. Он этим славится, очень быстро играет, любит действовать агрессивно.

Думаю, он сильно улучшил подачу. Он здорово находит углы и стал быстрее. Стал подавать мощнее и точнее. Прибавил в движении и психологии. Он всегда был очень спокоен на корте, но ему чего-то не хватало в ключевых розыгрышах важных матчей. А сейчас все начинает сходиться», — объяснил 36-летний серб.

Синнер стал первым итальянцем, которому удалось выиграть Australian Open в одиночном разряде. И есть подозрение, что впереди у него еще много больших побед.

Невезение Медведева

Даниил Медведев второй раз за три года отдал финал Australian Open с 2-0 по сетам. То же самое было в январе 2022-го в матче против Рафы Надаля, в котором россиянин тоже разрывал в первых двух сетах, но в итоге проиграл.

Вскоре после матча с Синнером выяснилось, что Медведев — единственный, кто дважды упустил в финалах «Больших шлемов» преимущество 2-0 по сетам. Это одновременно и странно, и обидно.

Даниил Медведев globallookpress.com

Насколько мощно и уверенно Даниил действовал в первых двух партиях, настолько же робко он выглядел после неудачной концовки третьего сета — это был переломный момент. Янник поверил в камбэк, а у лучшего теннисиста России вдруг появился абсолютно несвойственный ему мандраж.

В подобных матчах у Медведева может что-то не получаться по игре, но в эмоциональном плане у него, как правило, вообще не бывает сбоев. В этом финале он дважды не взял свою подачу при счете 4:5 — в третьем и четвертом сетах.

Но еще одной проблемой могла стать усталость. Как раз перед пятым сетам режиссеры трансляции поделились показательным фактом: Медведев к тому моменту провел на корте в общей сложности 24 часа, а Синнер — 18. Россиянин завершал финал почти с пустым баком.

Несмотря на результат, Медведев все равно стал одним из героев турнира. В памяти останется не только поражение от Синнера: на этом турнире он дважды отыгрался с 0-2 по сетам — в матче против Эмиля Руусувуори во втором круге и в полуфинале против Александра Зверева. После победы над немецким теннисистом Даниила расхваливал даже Евгений Кафельников, который обычно очень сдержан в своих оценках. Как бы там ни было, а пока что Медведев заслуженно занимает свое место в тройке лучших игроков мира.

Драма Джоковича

Впервые с 2005 года в финале мужского турнира Australian Open не было ни Новака Джоковича, ни Рафаэл Надаля, ни Роджера Федерера.

Тогда, в 2005-м, победителем австралийского мэйджора стал Марат Сафин, обыгравший в финале Ллейтона Хьюита. Интересно, что в первом круге россиянин разгромил 17-летнего Джоковича.

Спустя 19 лет Новак отправился в Мельбурн за 11-м титулом. Он уже давно стал легендой австралийского турнира, но все равно мотивирован так же, как и в начале карьеры.

Новак Джокович globallookpress.com

В этом году Ноле планировал собрать «Золотой шлем». До сих пор только Штеффи Граф смогла выиграть в один год все четыре турнира «Большого шлема» и олимпийское золото.

Серб никогда не скрывал, что хочет повторить достижение немецкой теннисистки, но эта цель так и останется его мечтой. Через четыре года Новаку будет 40, в таком возрасте настоящим подвигом станет победа даже на одном мэйджоре.

Мечты Джоковича разрушил Синнер, остановивший серба в полуфинале. Это была самая настоящая капитуляция — первая ракетка мира давно не выглядел так слабо на фоне одного из главных конкурентов.

Теперь у мужского сезона новая интрига: сможет ли Джокович снова доминировать? Вполне вероятно, то это начало конца. Это абсолютно нормально, возраст рано или поздно настигнет даже такого монстра (в хорошем смысле), как Новак.

Правда, сам он пока не согласен с такими мыслями: «Я все еще возлагаю большие надежды на другие "Большие шлемы", Олимпиаду и остальные турниры, в которых буду участвовать. Это только начало сезона».

После первого за шесть лет поражения в Мельбурне Джоковичу пока сложно поверить, что уже в ближайшем будущем он все-таки окажется в тени молодого поколения. Но, возможно, именно к этому всё и идет.

Провал Алькараса

Одним из главных неудачников первого в сезоне турнира «Большого шлема» стал Карлос Алькарас.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Как и на US Open-2023, испанец проиграл первому же серьезному сопернику. В Нью-Йорке бывшую первую ракетку мира тормознул Даниил Медведев, а в Мельбурне — Александр Зверев.

В обоих случаях все рассуждения сводились к одному: Алькарас не смог показать свой уровень. Но главная причина неудач кроется в классной игре оппонентов. Медведев и Зверев просто переиграли Карлитоса. И не факт, что в ближайшее время что-то изменится.

После сенсационной победы на Уимблдоне Алькарас оказался в тени не только Джоковича, за которым гнался весь прошлый год, но и Синнера, Медведева и даже Зверева. Победа Саши над 20-летней звездой ни разу не сенсация. Два месяца назад на Итоговом турнире было то же самое.

Алькарас продолжает радовать зрелищным теннисом, но, похоже, ему пора всерьез заняться устранением недостатков. Середняков можно спокойно обыгрывать и с таким теннисом, тогда как для побед над топами этого больше недостаточно. И наверное пора перестать делать ставку только на крупные турниры, в его возрасте это не совсем правильно.

Тотальное доминирование Соболенко

Женский турнир Открытого чемпионата Австралии превратился в тотальное доминирование Арины Соболенко.

Никто и не сомневался, что она способна защитить титул в Мельбурне, но столь уверенная победа могла напугать даже ее главных соперниц.

Арина Соболенко globallookpress.com

Арина за весь турнир не проиграла ни сета, в том числе в финале. Циньвэнь Чжэн старалась как могла, но решающий матч в итоге превратился в избиение — белоруска отдала китайской теннисистке лишь пять геймов.

Мощная и точная подача, агрессивный форхэнд, постоянные крики — Соболенко уместно сравнить с ураганом, который внезапно ворвался в солнечную Австралию.

В этой ситуации меньше всего хочется говорить про везение, но без него тоже не обошлось, несмотря на то, что Арина действительно просто смяла всех соперниц. Даже в упорном матче против Кори Гауфф в полуфинале чувствовалось, что американка в ключевой момент ошибется.

И все-таки Соболенко повезло, что на ее пути не оказалось ни Иги Свентек, ни Елены Рыбакиной. Обе сенсационно проиграли еще до четвертьфинала, и это, несомненно, окрылило уроженку Минска.

Соболенко — первая за последние десять лет, кому удалось защитить титул на Australian Open. Примечательно, что в предыдущий раз это сделала другая белорусская звезда — Виктория Азаренко.

Теперь Арина не скрывает, что мечтает о календарном «Большом шлеме». В принципе, после столько убедительной победы даже такая серьезная цель не выглядит чем-то совсем уж нереальным.