Сенсационный провал Свентек и сеяных россиянок, погром от Мирры и прорыв андердогов

LiveSport.Ru вспоминает самые интересные события первой недели Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Сенсация недели

Главная фаворитка женского турнира не дошла даже до 1/8 финала. Сразу после жеребьевки стало ясно, что Иге Свентек будет нелегко взять титул, но вряд ли кто-то мог предположить, что она сойдет с дистанции уже после третьего круга. Первую ракетку мира остановила Линда Носкова (6:3, 3:6, 4:6).

Надо признать, что у Свентек была чересчур суровая сетка. Уже в первом круге — встреча с чемпионкой Australian Open-2020 Софией Кенин. Дальше — финалистка австралийского мэйджора 2022 года Даниэль Коллинс. С американками польская теннисистка кое-как справилась, но уже в следующем матче ее просто переиграли.

Ига Свентек и Линда Носкова перед матчем globallookpress.com

«Было трудно читать ее подачу. Она подает в стиле Соболенко, Рыбакиной в плане выбора точек и скорости. На этом турнире я в целом принимала не так, как обычно, особенно вторые подачи», — сказала Ига после сенсационного поражения.

В 2023-м Свентек проиграла в четвертом раунде AO Елене Рыбакиной, которая в итоге дошла до финала. 19-летняя Носкова, похоже, готова повторить путь представительницы Казахстана.

Разочарования недели

Как и на любом турнире «Большого шлема», их было очень много, причем не только в женском турнире, но и в мужском.

Александр Бублик. На неделе перед AO представитель Казахстана дошел до полуфинала в Аделаиде, и казалось, что на этот раз он идеально подготовился к Мельбурну. Увы, уже в первом круге главный балагур тура проиграл Сумиту Нагалу (4:6, 2:6, 6:7). Осенью 2023-го индиец, до сих пор не поднимавшийся в рейтинге выше 120-го места, признался, что на его банковском счете было лишь 900 евро.

Александр Бублик globallookpress.com

Людмила Самсонова. Едва не дебютировавшая в прошлом году в топ-10 россиянка начала сезон с трех поражений. Сначала она не выиграла ни одного матча в Брисбене и Аделаиде, а потом уступила Аманде Анисимовой (3:6, 4:6) в первом круге AO. Если судить просто по игре, даже не учитывая результаты, очевидно, что Людмила оказалась не готова к австралийской серии турниров.

Сюда же можно добавить еще трех сеяных россиянок — Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Анастасия Потапова тоже не прошли первый круг.

Мария Саккари. В первом круге гречанка уверенно выиграла у Нао Хибино, но уже в следующем матче уступила Элине Аванесян (4:6, 4:6). В прошлом году бывшая третья ракетке не выиграла ни одного матча на Ролан Гаррос, Уимблдоне и US Open.

Бен Шелтон. После сенсационного выхода в четвертьфинал AO-2023 и осеннего прорыва от американца ждали как минимум повторения прошлогоднего результата в Мельбурге, но Бен разочаровал — уже в третьем раунде его остановил Адриан Маннарино. О том, почему поражение от этого француза самая настоящая катастрофа для любого игрока из топ-20, расскажем чуть ниже.

Бен Шелтон globallookpress.com

Роман Сафиуллин. К сожалению, на этот раз россиянин разочаровал, проиграв в первом круге Таллону Грикспору. Самое ужасное, что Роман взял первые два сета, но потом что-то пошло не так. Примечательно, что это уже не первая подобная история с участием Сафиуллина. На US Open-2023 он уступил с 2-0 по сетам в матче второго раунда против Томми Пола.

Хольгер Руне. Датчанина, как обычно, отправили в список фаворитов, пусть и не таких явных, как Новак Джокович, Янник Синнер или Карлос Алькарас, а в итоге восьмая ракетка мира уже во втором раунде уступил Артуру Казо, о котором мы еще вспомним в этом тексте.

Григор Димитров. На фоне осенних успехов и недавней победы в Брисбене болгарина ждали как минимум в четвертьфинале. Но бывшая третья ракетка мира остановился уже в третьем круге, уступив Нуну Боржешу и лишив Мельбурн яркого матча против Медведева в 1/8 финала.

Елена Рыбакина. Поражение финалистки AO-2023 от Анны Блинковой во втором раунде — такая же сенсация, как и победа Носковой над Свентек в третьем раунде. В начале января Рыбакина разнесла Арину Соболенко (6:0, 6:3) в финале турнира в Брисбене, а теперь не справилась с россиянкой, которая уже в следующем матче уступила итальянке Ясмин Паолини.

Открытия недели

Мария Тимофеева. Впервые россиянка заявила о себе в июля 2023-го, когда сенсационно взяла титул в Будапеште и дебютировала в топ-200. Правда, уже через несколько месяцев начали закрадываться мысли о том, что это был абсолютно случайный успех. В конце декабря сомнений стало еще больше: на скромном турнире в Индии Мария проиграла японке Хироми Абе из восьмой сотни рейтинга.

Мария Тимофеева globallookpress.com

2024-й Тимофеева начала с поражения от Анастасии Астаховой в квалификации турнира ITF в Канберре, но потом 20-летняя теннисистка неожиданно прошла тяжелейший отбор в Мельбурне. Самое интересное началось в основной сетке: Тимофеева остановила Ализе Корне, Каролин Возняцки и Беатрис Хаддад Майя, после чего проиграла украинке Марте Костюк. Благодаря столь удачному выступлению Мария наконец-то дебютирует в топ-100. И это еще одна причина, почему о ней может вспомнить Карлос Алькарас. Про очень интересную историю о Тимофеевой и Алькарасе мы рассказывали сразу после ее победы в Будапеште.

Артур Казо. У молодого француза до прошлой недели не было ни одной победы на «Шлемах», поэтому выход сразу в четвертый круг австралийского мэйджора стал большим сюрпризом. Впрочем, тут надо сразу уточнить, что Казо, который только готовится к дебюту в топ-100, впечатлил, в первую очередь игрой, а не результатами. После пятисетового противостояния с Ласло Дьере 21-летний теннисист тормознул Хольгера Руне (7:6, 6:4, 4:6, 6:3), с которым отлично знаком еще с тех пор, когда они играли на юниорском уровне. Дальше была разгромная победа над нидерландцем Таллоном Грикспором и поражение в очень напряженном матче от Хуберта Хуркача (6:7, 6:7, 4:6). Сложно сказать, удастся ли ему сохранить такой уровень тенниса после AO, но если да, то уже в этом году Казо вполне может ворваться даже в топ-50.

Нуну Боржеш. Португалец тоже впервые в карьере добрался до второй недели на турнире «Большого шлема». В активе Нуну тоже две сенсации: во втором круге он очень уверенно разобрался с Алехандро Давидовичем-Фокиной, а потом шокировал Григора Димитрова. Многие были уверены, что снова набравший шикарную форму болгарин может остановить даже главных фаворитов, но в итоге Боржеш быстро доказал обратное. Нуну впервые обыграл соперника из топ-20 и теперь дебютирует в топ-50. В четвертом раунде Боржеш проиграл Даниилу Медведеву, но даже здесь ему удалось взять сет.

Артур Казо globallookpress.com

Марта Костюк. Свой первый матч в Мельбурне украинка провела еще в 2018 году. Марта, которой на тот момент было 15 лет, прошла квалификацию (в финале отбора обыграла будущую вторую ракетку мира Барбору Крейчикову) и одержала две победы в основной сетке, прежде чем уступить Элине Свитолиной. Костюк пророчили невероятое будущее, но до минувшей недели ее лучшим результатом на «Шлемах» оставался четвертый круг на Ролан Гаррос-2021. Прорыв случился, как обычно, в тот момент, когда этого ждали меньше всего. Марта выиграла у Клер Лью, Элизы Мертенс, Элины Аванесян и Марии Тимофеевой и вышла в свой первый четвертьфинал на турнире такого уровеня, благодаря чему наконец-то поднимется в топ-30. Впереди сложный матч против действующей чемпионки US Open Кори Гауфф.

Даяна Ястремская. Еще одна украинка, которая впервые сыграет в четвертьфинале на «Большом шлеме». В отличие от Костюк, Даяне пришлось бороться за место в основной сетке в квалификации, сразу после которой она разгромила действующую чемпионку Уимблдона Маркету Вондроушову. Дальше были победы над Варварой Грачевой и Эммой Наварро, а в четвертом круге Ястремская выбила бывшую первую ракетку мира Викторию Азаренко. Этот успех позволит ей вернуться в топ-50.

Тай-брейк недели

31 минута — столько длился легендарный тай-брейк третьего сета в матче между Анной Блинковой и Еленой Рыбакиной. Это были, возможно, лучшие полчаса в новом женском сезоне.

Анна Блинкова и Елена Рыбакина за несколько часов до безумного тай-брейка globallookpress.com

В решающей партии россиянка дважды не смогла подать на матч — при 5:4 и 6:5. А потом начался безумный тай-брейк, в течение которого зрители только и делали что хватались за голову. Прежде чем Рыбакина пробила в аут и отправила соперницу в третий круг, Блинкова упустила девять матчболов. К слову, у Елены их тоже было достаточно — шесть.

Подробно описывать безумные полчаса нет смысла, лучше посмотреть полную запись этого шедевра. В какой-то момент эмоции перестал сдерживать даже судья на вышке.

Получасовой тай-брейк в матче между Анной Блинковой и Еленой Рыбакиной

К сожалению, уже в следующем матче Анна проиграла итальянке Ясмин Паолини. Но это абсолютно типичная история, когда андердог вылетает сразу после сумасшедшей победы над фаворитом.

Разгром недели

Один из самых удивительных матчей первой недели состоялся во втором круге женского турнира. Мирра Андреева обыграла Онс Жабер со счетом 6:0, 6:2. Юная россиянка отдала всего лишь два гейма сопернице, которая относительно не так давно была второй ракеткой мира. Еще один неприятный факт для теннисистки из Туниса заключается в том, что матч продолжался всего лишь 56 минут.

Мирра Андреева globallookpress.com

Перед встречей с 16-летней Миррой она предполагала, что может произойти что-то неприятное: «Может быть, я ее кумир, но она точно захочет надрать мне задницу».

Обзор матча Мирра Андреева — Онс Жабер 6:0, 6:2

Однако после столь уверенной победы Андреева, похоже, чересчур поверила в собственные силы. В следующем матче она с трудом выиграла у француженки Диан Парри, а потом уступила Барборе Крейчиковой. Но все равно есть ощущение, что Мирра, как и Мария Шарапова, может выиграть свой первый турнир «Большого шлема» в 17 лет. Мирре исполнится 17 в конце апреля, и после этого у нее будет четыре попытки, чтобы повторить достижение звездной соотечественницы. В 2003-м 17-летняя Шарапова стала чемпионкой Уимблдона.

Клоун недели

Адриан Маннарино повторил свой лучший результат на «Шлемах», но эта поездка в Мельбурн запомнится ему совсем по другой причине. В четвертом круге француз проиграл Новаку Джоковичу со счетом 0:6, 0:6, 3:6. К слову, недооцененный аудиторией прогноз LiveSport.Ru на этот матч получился абсолютно пророческим.

Адриан Маннарино решил, что Новаку Джоковичу лучше не напрягаться в четвертом круге Australian Open-2024 globallookpress.com

Игра, поведение и реакция Маннарино на происходящее на корте явно свидетельствовали о том, что он изначально вышел просто повеселиться вместо того, чтобы попытаться создать первой ракетке мира хоть какие-то проблемы, как это сделали предыдущие соперники серба, в том числе 18-летний хорват Дино Прижмич.

В какой-то момент неловко стало даже Новаку: «Я очень хотел проиграть гейм в третьем сете — потому что на стадионе уже накопилось напряжение. Нужно было его снять, что сосредоточиться на том, что мне нужно делать, чтобы довести матч до победы».

Примечательно, что Джокович первым в истории начал матч против игрока топ-20 на «Шлеме» с двух баранок.

Евгений Кафельников не так давно рассуждал о феномене Маннарино, который в 35 лет дебютировал в топ-20 и выиграл три турнира (больше, чем за всю карьеру до этого). «Не хочу умалять заслуги Адриана Маннарино, но как вообще возможно, чтобы 35-летний игрок дебютировал в топ-20? Нынешние молодые игроки — дерьмо, или рейтинговая система — херня, или Адриан — гений??? Кто-нибудь, объясните мне!!!», — удивлялся бывшая первая ракетка мира.

К новому поколению действительно есть вопросы, в том числе к Шелтону, который умудрился проиграть Маннарино в пятисетовом матче. Это нонсенс.

Камбэк недели

Яфань Ван напомнила всем, что даже в самой безнадежной ситуации надо продолжать бороться. В первом круге китаянка проигрывала Соране Кырсте со счетом 0:6, 0:3, но не сдалась и совершилась невероятный камбэк — 0:6, 7:5, 6:2.

Камбэк Яфань Ван в матче с Сораной Кырстей

На радостях Ван в следующем матче преподнесла еще одну сенсацию, обыграв чемпионку US Open-2021 Эмму Радукану. И только в третьем круге ее остановила соотечественница Циньвэнь Чжэн.

Грусть недели

Энди Маррей, по всей видимости, провел свой последний матч на Australian Open. Британец проиграл в первом раунде Томасу Этчеверри (4:6, 4:6, 4:6), и сразу после этого заявил, что «вполне возможно, что я сыграл здесь последний раз».

Энди Маррей globallookpress.com

То же самое Энди говорил пять лет назад, незадолго перед сложнейшей операцией по замене тазобедренного сустава. Тогда ему удалось найти в себе силы вернуться и продолжать играть с металлическим суставом. За это время у бывшей первой ракетки мира были и взлеты (в его ситуации возвращение в топ-50 действительно серьезное достижение), и падения, но сейчас он напоминает человека, который очень устал от тенниса. Как и Рафа Надаль, Маррей, похоже, тоже проводит последний сезон в карьере.