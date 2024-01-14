Джокович выиграет 11-й титул в Мельбурне? Свентек не дойдет даже до 1/4 финала? Главные вопросы Australian Open-2024

LiveSport.Ru попытался найти ответы на главные вопросы Australian Open-2024 — первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Неужели Джокович снова выиграет Australian Open?

Новак Джокович globallookpress.com

Десять из своих 24-х титулов «Большого шлема» Новак Джокович выиграл на Открытом чемпионате Австралии. Чаще на каком-то конкретном мэйджоре побеждал только Рафаэль Надаль, который на данный момент является 14-кратным чемпионом Ролан Гаррос. Но именно в этом году победа на Australian Open имеет для серба огромное значение в другом контексте. Сезон-2024 — его последний шанс собрать календарный «Золотой шлем», то есть выиграть в один год все турниры «Большого шлема» и олимпийский турнир. Подобное до сих пор удавалось только немке Штеффи Граф в 1988 году.

Разумеется, Новак мечтает повторить это достижение. Главная интрига заключается в том, что еще одной такой возможности у него уже не будет. Несмотря на удивительное спортивное долголетие, вряд ли в 2028-м, когда ему будет уже 41 год, Джокович сможет бороться за все главные трофеи. Более того, к тому времени он наверняка завершит карьеру. Поэтому Australian Open-2024 — это часть большой миссии лучшего теннисиста в истории. Понятно, что даже для такого монстра, как Джокович, это чересчур сложная задача, но перед 2023-м тоже мало кто мог предположить, что он выиграет Australian Open, Ролан Гаррос, US Open, Итоговый турнир и дойдет до финала на Уимблдоне.

А кто главный конкурент Джоковича?

Стефанос Циципас — финалист Australian Open-2023 globallookpress.com

В отличие от прошлогоднего Уимблдона и US Open, где статус главного соперника легендарного серба достался Карлосу Алькарасу, на этот раз сложно выделить кого-то одного. Есть целая группа игроков, которые потенциально способны неприятно удивить Джоковича.

Помимо Алькараса, это Даниил Медведев, Янник Синнер, Александр Зверев и Стефанос Циципас. Плюс есть еще Хольгер Руне, Андрей Рублев, Хуберт Хуркач, Каспер Рууд, Бен Шелтон и даже Алекс Де Минор, который в начале января сенсационно обыграл Новака на United Cup. Все они объединены одной целью — не позволить Новаку завоевать очередной титул на «Большом шлеме». Ноле, как известно, даже не скрывает, что получает дополнительное удовольствие, когда спокойно обыгрывает молодежь.

Алькарас потерял уверенность?

Карлос Алькарас globallookpress.com

Для кого-то подобный вопрос покажется странным, все-таки испанец к 20 годам собрал уже приличную коллекцию трофеев, выиграв в том числе два турнира «Большого шлема». Однако заключительная часть прошлого сезона и первые недели нового сезона указывают на то, что у Алькараса появилась боязнь проиграть и получить травму. Все началось на US Open-2023, когда Карлос неожиданно проиграл в полуфинале Даниилу Медведеву. Потом были болезненные поражения в Пекине, Шанхае и Париже. В столице Франции вторая ракетка мира и вовсе не прошел ни раунда, уступив в первом матче Роману Сафиуллину. Еще одним разочарованием стало разгромное поражение от Джоковича в полуфинале Итогового турнира. И абсолютно все неудачи Алькарас объяснил неидеальным физическим состоянием. Его действительно часто преследуют травмы, и в будущем это может стать большой проблемой.

Чтобы избежать лишних разговоров и травм, перед Australian Open Карлитос ограничился участием в выставочных матчах. У него даже спросили, почему он не поехал ни на один подготовительный турнир. Ответ немного разочаровал: «Думаю, я из тех, кому не нужно много играть перед большими стартами, но, конечно, матчи всегда помогают». Кажется, Алькарас слишком рано стал делать акцент только на самых важных турнирах и конкуренции с Джоковичем. В прошлом году такой подход обернулся капитуляцией.

Синнер впервые выиграет турнир «Большого шлема»?

Янник Синнер globallookpress.com

Янник Синнер, как и Алькарас, тоже пропустил первые январские турниры. Перед мэйджором в Мельбурне итальянец провел лишь два выставочных матча, но в его случае это логично. Дело в том, что у Синнера была супер насыщенная осень. После US Open он сыграл 19 матчей, взял титул в Пекине и Вене и дошел до финала на Итоговом турнире. Помимо этого, Янник в конце ноября помог сборной Италии выиграть Кубок Дэвиса.

Возможно, с такими рассуждениями пока стоит повременить, но есть подозрение, что Синнер уже в этом году может обойти в рейтинге не только Медведев, но и Алькараса. Он уже ни в чем не уступает по игре ни россиянину, ни испанцу. Это подтвердили в том числе очные матчи в конце прошлого сезона. Скорее всего, Синнер дойдет в Мельбурне минимум до полуфинала. Но также есть ощущение, что он готов побороться за свой первый титул на «Шлеме».

Чего ждать от Медведева?

Даниил Медведев globallookpress.com

В прошлом году Даниил Медведев лихо провел первые матчи в Мельбурне, но в третьем круге внезапно проиграл Себастьяну Корде. Тут же заговорили о том, что он уже не тот, потерял скорость, но россиянин буквально за пару месяцев превратил рассуждения экспертов в пепел. После неудачи в Австралии лучший теннисист России выдал невероятную серию, выиграв пять турниров подряд. В этом году Медведев впервые не участвовал в подготовительном турнире перед Australian Open, полностью сконцентрировавшись на самостоятельной подготовке. Поэтому сейчас нелегко предположить, как это скажется на его игре. В первом раунде Медведев встретится с квалифаером, а вот дальше простых соперников уже не будет. В третьем круге Даниилу, возможно, придется играть с Феликсом Оже-Альяссимом, а в 1/8 финала — с Григором Димитров.

Рублев наконец-то дойдет до полуфинала?

Андрей Рублев globallookpress.com

Андрей Рублев уже девять раз доходил на турнирах «Большого шлема» до четвертьфинала, и это действительно сильный факт, многим о подобном остается только мечтать. Но обычно о нем говорят в другом контексте: «Когда Рублев уже наконец выйдет в полуфинал на "Шлеме"?!». Однажды это обязательно случится, но в ближайшие пару недель — вряд ли. Проблемы могут возникнуть уже в третьем раунде, где его соперником, скорее всего, станет Себастьян Корда. Встреча с Алексом Де Минором в 1/8 финала — тоже серьезное испытание. Ну а в четвертьфинале Рублева будет ждать Синнер, которому он проиграл четыре из пяти предыдущих матчей. О дальнейших раскладах пока неуместно рассуждать.

Сможет ли Соболенко защитить титул в Мельбурне?

Арина Соболенко globallookpress.com

В женском турнире, в отличие от мужского, нет одного явного фаворита. Возможно, для кого-то это Ига Свентек, но у польской теннисистки с некоторых пор появились серьезные конкурентки. Одна из них — Арина Соболенко, которая год назад стала чемпионкой Australian Open. Позже были полуфиналы на Ролан Гаррос и Уимблдоне, а также финал на US Open, благодаря чему белоруска некоторое время провела на вершине рейтинга.

Но с тех пор были и неприятные моменты. Прежде всего, это поражение от Свентек в полуфинале Итогового турнира и недавний провал в решающем матче против Елены Рыбакиной в Брисбене. Кажется, главные соперницы Соболенко поняли, как противостоять ее агрессивному стилю. Для защиты титула в Мельбурне Соболенко придется обязательно добавить что-то новое в свой игровой арсенал. Без этого будет сложно повторить прошлогодний результат.

Свентек не дойдет даже до четвертьфинала?

Ига Свентек globallookpress.com

В прошлом году Ига Свентек не дошла в Мельбурне даже до четвертьфинала. Польская теннисистка проиграла в четвертом круге будущей финалистке Елене Рыбакиной. На этот раз их пути могут пересечься только в 1/2 финала. Но Иге придется очень постараться, чтобы дойти до этой стадии. Первой ракетке мира досталась просто кошмарная сетка: уже на старте турнира ее ждет встреча с чемпионкой Australian Open-2020 Софией Кенин, дальше среди потенциальных соперниц — Даниэль Коллинс, Мари Боузкова, Вероника Кудерметова, Маркета Вондроушова и Алена Остапенко. Любая из этих теннисисток способна преподнести сенсацию. Даже Кудерметова, обыгравшая Свентек на сентябрьском турнире в Токио. К слову, в предыдущих сезонах Ига ни разу не доходила на австралийском мэйджоре до финала, здесь ее лучшим результатом пока остается полуфинал в сезоне-2022.