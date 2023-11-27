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    Италия выиграла Кубок Дэвиса, Синнер взял реванш у Джоковича, а на турнир в Санкт-Петербурге приедет экс-игрок топ-10

    Вспоминаем главные события прошедшей недели в мире тенниса

    Теннис Прогнозы на теннис Кубок Дэвиса ATP WTA Новак Джокович  Янник Синнер Алекс де Минор Миомир Кецманович Лоренцо Сонего Айла Томлянович Роберто Баутиста-Агут Адриан Маннарино Карен Хачанов Александр Бублик
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    Янник Синнер
    LiveSport.Ru собрал в один текст все самые интересные события в теннисном мире за прошлую неделю.

    Сборная Италии впервые с 1976 года выиграла Кубок Дэвиса

    Главным событием прошлой недели стала победа сборной Италии в Кубке Дэвиса.

    Сборная Италии — победитель Кубка Дэвиса-2023
    globallookpress.com

    Итальянцы выиграли самый престижный командный турнир в теннисе второй раз в истории. Впервые это случилось в далеком 1976 году. В 1998-м они дошли до финала, в котором уступили шведам.

    Сборная Италии стала одним из восьми участников финального турнира Кубка Дэвиса, который прошел в испанской Малаге.

    В четвертьфинале итальянцы остановили сборную Нидерландов, в полуфинале — Сербию, а в финале — Австралию.

    Главным двигателем этого успеха стал Янник Синнер, который выиграл все свои матчи не только в одиночном, но и в парном разряде.

    В этом плане Янник удивил даже Новака Джоковича, который был уверен, что его молодому сопернику не хватит сил на матч в паре, но об этом чуть ниже. Забегая немного вперед, скажем, что Ноле на этот раз досталась роль главного неудачника.

    В решающем противостоянии Италия команду Австралии. Сначала Маттео Арнальди выиграл у Алексея Попырина (7:5, 2:6, 6:4), а потом Синнер разгромил Алекса Де Минора (6:3, 6:0).

    Эпичный камбэк Джоковича в матче с Джоковичем

    Лучшим матчем недели стало противостояние Джоковича и Синнера в рамках полуфинальной встречи Италии и Сербии в Кубке Дэвиса.

    Янник Синнер и Новак Джокович
    globallookpress.com

    Сербу еще долго будет сниться невероятный камбэк итальянской звезды. На самом деле, учитывая обстоятельства, поражение Новака стало шоком.

    В третьем сете Синнер ушел с тройного матчбола — 6:2, 2:6, 7:5.

    В решающей партии при счете 4:5 Янник уступал 0:40, и в этот момент уже ни у кого не было сомнений в исходе. Но случилось что-то необъяснимое. Синнер взял четыре очка подряд, после чего сделал брейк и забрал гейм на своей подаче.

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    • Это была уже третья за 11 дней встреча Джоковича и Синнера. Неделей ранее они играли на Итоговом турнире: на групповом этапе победу одержал итальянец, а в финале — серб.

    Любопытно, что Джокович всего лишь четвертый раз в карьере проиграл с матчболов. И еще один невероятный факт: рекордсмен по количеству титулов на «Больших шлемах» уступил в рамках Кубка Дэвиса впервые за 12 лет.

    Но для Джоковича кошмар на этом не закончился. Вскоре он вместе с Миомиром Кецмановичем проиграл Синнеру и Лоренцо Сонего в матче парного разряда, который стал решающим в борьбе за выход в финал.

    «Я знаю сильные качества Янника, однако думал, что он немного сдаст в парном разряде — но нет, он и там сохранил свой чрезвычайно высокий уровень», — признался Новак в конце самого сложного дня в этом сезоне.

    Похоже, Джокович все-таки устал. Ноябрь получился для него по-настоящему марафонским. Как и Синнер, он поехал на Кубок Дэвиса сразу после Итогового турнира, а еще перед этим был «Мастерс» в Париже.

    Лучший теннисист мира не скрывал своего разочарования, но вместе с этим очевидно, что эта неудача станет для него сильнейшей мотивацией наказать Синнера на следующих турнирах. Возможно, это случится уже на Открытом чемпионате Австралии.

    На турнир в Санкт-Петербурге приедет экс-игрок топ-10

    В Санкт-Петербурге с первого по четвертое декабря пройдет выставочный командный турнир «Трофеи Северной Пальмиры».

    Роберто Баутиста-Агут
    globallookpress.com

    Несмотря на все проблемы, организаторам удалось собрать очень интересный состав участников.

    Не так давно появилась информация, что на турнире выступят бывшая девятая ракетка мира испанец Роберто Баутиста-Агут, представитель Казахстана Александр Бублик и француз Адриан Маннарино, который в этом году выиграл три титула.

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    • В турнире сыграют две команды — Сфинксы и Львы. В первую вошли Жасмин Паолини, Карен Хачанов, Светлана Кузнецова (капитан), Янко Типсаревич (капитан), Александр Шевченко, Анастасия Потапова, Ласло Дьере и Виктория Томова, а во вторую — Баутиста-Агут, Котов, Вероника Кудерметова, Адриан Маннарино, Николай Давыденко (капитан), Анастасия Мыскина (капитан), Диана Шнайдер, Душан Лайович и Юлия Путинцева.

    В прошлом году призовой фонд «Трофеи Северной Пальмиры» составил около пяти миллионов евро. На этот раз спонсоры, по всей видимости, тоже не стали жадничать, на что намекает в том числе решение Баутисты-Агута и Маннарино. Испанец планировал сыграть в Санкт-Петербурге и в прошлом году, но после давления со стороны СМИ и болельщиков отказался от поездки в Россию.

    Саудовская Аравия готовится поломать структуру теннисных турниров

    В структуре теннисных турниров в ближайшем будущем могут произойти серьезные изменения.

    Четыре турнира «Большого шлема» планируют объединить финансовые усилия, чтобы выкупить право на проведение сразу десяти «Мастерсов».

    «Слышу больше разговоров о присоединении турниров "Большого шлема", чтобы приобрести десять крупнейших турниров и сформировать супертур», — сообщил американский журналист Джон Вертхейм.

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    • Важная деталь: одним из участников сделки станет инвестиционный фонд из Саудовской Аравии.

    Во время Итогового турнира ATP в Турине представители мужского тура провели переговоры с саудовской стороной. Одним из итогов встречи может стать проведение турнира серии «Мастерс» в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

    Всё идет к тому, что у ATP и WTA останутся только турниры категории 250 и 500 и итоговые. На фоне постоянного недовольства теннисистов уровнем призовых конкурировать с саудовскими нефтедолларами будет просто нереально.

    Томлянович выиграла крупнейший титул в карьере

    Айла Томлянович стала победительницей турнира WTA 125 в бразильском Флорианополисе. Несмотря на статус соревнований, для нее это большое событие.

    Айла Томлянович
    globallookpress.com

    Во-первых, австралийка выиграла крупнейший титул в карьере. Ранее она побеждала только на уровне ITF, причем в предыдущий раз аж в 2013 году.

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    • Кроме того, для Томлянович, которая в 2022-м стала участницей последнего матча в карьере легендарной Серены Уильямс, это первый серьезный успех после травмы колена, из-за которой она пропустила девять месяцев.

    Перед началом прошлой недели бывшая 32-я ракетка мира находилась в шестой сотне рейтинга, а теперь она — 282-я.

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