Италия выиграла Кубок Дэвиса, Синнер взял реванш у Джоковича, а на турнир в Санкт-Петербурге приедет экс-игрок топ-10

Сборная Италии впервые с 1976 года выиграла Кубок Дэвиса
Главным событием прошлой недели стала победа сборной Италии в Кубке Дэвиса.
Итальянцы выиграли самый престижный командный турнир в теннисе второй раз в истории. Впервые это случилось в далеком 1976 году. В 1998-м они дошли до финала, в котором уступили шведам.
Сборная Италии стала одним из восьми участников финального турнира Кубка Дэвиса, который прошел в испанской Малаге.
В четвертьфинале итальянцы остановили сборную Нидерландов, в полуфинале — Сербию, а в финале — Австралию.
Главным двигателем этого успеха стал Янник Синнер, который выиграл все свои матчи не только в одиночном, но и в парном разряде.
В этом плане Янник удивил даже Новака Джоковича, который был уверен, что его молодому сопернику не хватит сил на матч в паре, но об этом чуть ниже. Забегая немного вперед, скажем, что Ноле на этот раз досталась роль главного неудачника.
В решающем противостоянии Италия команду Австралии. Сначала Маттео Арнальди выиграл у Алексея Попырина (7:5, 2:6, 6:4), а потом Синнер разгромил Алекса Де Минора (6:3, 6:0).
Эпичный камбэк Джоковича в матче с Джоковичем
Лучшим матчем недели стало противостояние Джоковича и Синнера в рамках полуфинальной встречи Италии и Сербии в Кубке Дэвиса.
Сербу еще долго будет сниться невероятный камбэк итальянской звезды. На самом деле, учитывая обстоятельства, поражение Новака стало шоком.
В третьем сете Синнер ушел с тройного матчбола — 6:2, 2:6, 7:5.
В решающей партии при счете 4:5 Янник уступал 0:40, и в этот момент уже ни у кого не было сомнений в исходе. Но случилось что-то необъяснимое. Синнер взял четыре очка подряд, после чего сделал брейк и забрал гейм на своей подаче.
Это была уже третья за 11 дней встреча Джоковича и Синнера. Неделей ранее они играли на Итоговом турнире: на групповом этапе победу одержал итальянец, а в финале — серб.
Любопытно, что Джокович всего лишь четвертый раз в карьере проиграл с матчболов. И еще один
Но для Джоковича кошмар на этом не закончился. Вскоре он вместе с Миомиром Кецмановичем проиграл Синнеру и Лоренцо Сонего в матче парного разряда, который стал решающим в борьбе за выход в финал.
«Я знаю сильные качества Янника, однако думал, что он немного сдаст в парном разряде — но нет, он и там сохранил свой чрезвычайно высокий уровень», — признался Новак в конце самого сложного дня в этом сезоне.
Похоже, Джокович все-таки устал. Ноябрь получился для него по-настоящему марафонским. Как и Синнер, он поехал на Кубок Дэвиса сразу после Итогового турнира, а еще перед этим был «Мастерс» в Париже.
Лучший теннисист мира не скрывал своего разочарования, но вместе с этим очевидно, что эта неудача станет для него сильнейшей мотивацией наказать Синнера на следующих турнирах. Возможно, это случится уже на Открытом чемпионате Австралии.
На турнир в Санкт-Петербурге приедет экс-игрок топ-10
В Санкт-Петербурге с первого по четвертое декабря пройдет выставочный командный турнир «Трофеи Северной Пальмиры».
Несмотря на все проблемы, организаторам удалось собрать очень интересный состав участников.
Не так давно появилась информация, что на турнире выступят бывшая девятая ракетка мира испанец Роберто Баутиста-Агут, представитель Казахстана Александр Бублик и француз Адриан Маннарино, который в этом году выиграл три титула.
В турнире сыграют две команды — Сфинксы и Львы. В первую вошли Жасмин Паолини, Карен Хачанов, Светлана Кузнецова (капитан), Янко Типсаревич (капитан), Александр Шевченко, Анастасия Потапова, Ласло Дьере и Виктория Томова, а во вторую — Баутиста-Агут, Котов, Вероника Кудерметова, Адриан Маннарино, Николай Давыденко (капитан), Анастасия Мыскина (капитан), Диана Шнайдер, Душан Лайович и Юлия Путинцева.
В прошлом году призовой фонд «Трофеи Северной Пальмиры» составил около пяти миллионов евро. На этот раз спонсоры, по всей видимости, тоже не стали жадничать, на что намекает в том числе решение Баутисты-Агута и Маннарино. Испанец планировал сыграть в Санкт-Петербурге и в прошлом году, но после давления со стороны СМИ и болельщиков отказался от поездки в Россию.
Саудовская Аравия готовится поломать структуру теннисных турниров
В структуре теннисных турниров в ближайшем будущем могут произойти серьезные изменения.
Четыре турнира «Большого шлема» планируют объединить финансовые усилия, чтобы выкупить право на проведение сразу десяти «Мастерсов».
«Слышу больше разговоров о присоединении турниров "Большого шлема", чтобы приобрести десять крупнейших турниров и сформировать супертур», — сообщил американский журналист Джон Вертхейм.
Во время Итогового турнира ATP в Турине представители мужского тура провели переговоры с саудовской стороной. Одним из итогов встречи может стать проведение турнира серии «Мастерс» в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.
Всё идет к тому, что у ATP и WTA останутся только турниры категории 250 и 500 и итоговые. На фоне постоянного недовольства теннисистов уровнем призовых конкурировать с саудовскими нефтедолларами будет просто нереально.
Томлянович выиграла крупнейший титул в карьере
Айла Томлянович стала победительницей турнира WTA 125 в бразильском Флорианополисе. Несмотря на статус соревнований, для нее это большое событие.
Во-первых, австралийка выиграла крупнейший титул в карьере. Ранее она побеждала только на уровне ITF, причем в предыдущий раз аж в 2013 году.
Кроме того, для Томлянович, которая в 2022-м стала участницей последнего матча в карьере легендарной Серены Уильямс, это первый серьезный успех после травмы колена, из-за которой она пропустила девять месяцев.
Перед началом прошлой недели бывшая 32-я ракетка мира находилась в шестой сотне рейтинга, а теперь она — 282-я.