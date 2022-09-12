Алькарас стал чемпионом и возглавил рейтинг, Медведев разочаровал, а Серена сыграла последний матч. Главные события US Open-2022

Минувшей ночью в Нью-Йорке завершился Открытый чемпионата США по теннису. И LiveSport.Ru вспоминает самые главные события заключительного в сезоне турнира «Большого шлема».

Триумф Алькараса

Карлос Алькарас globallookpress.com

Случилось то, чего некоторые ждали еще в начале года на Australian Open. Карлос Алькарас выиграл свой первый и, по всей видимости, далеко не последний турнир «Большого шлема».

Несмотря на возраст, триумф 19-летнего испанца в Нью-Йорке ни для кого не стал сенсацией. Это закономерным итог того сумасшедшего прогресса, который он продемонстрировал в текущем сезоне.

Год назад, когда Алькарас одержал невероятную победу над Стефаносом Циципасом в третьем раунде американского мэйджора, Евгений Кафельников тут же заявил, что в течение трех лет Карлос станет первой ракеткой мира. В итоге испанского тинейджеру хватило сезона, чтобы подтвердить слова легенды российского тенниса.

Путь Алькараса к триумфу на US Open — это отдельная глава, почти готовый сценарий для фильма о невероятной истории успеха. Символично, что столь драматичная история случилась как раз на американских кортах.

Перед финалом Алькарас сыграл три пятисетовых матча подряд, проведя на корте в общей сложности 13 часов. В четвертьфинале против Янника Синнера Карлос в четвертой партии отыграл матчбол, а в решающей сделал обратный брейк. И есть подозрение, что в ближайшие годы противостояние Алькараса и итальянца будет одним из главных в мужском туре.

В решающем матче Алькарас выиграл у Каспера Руда. Возможно, в финале он был не таким зрелищным и эмоциональным, как обычно, направив всю энергию, прежде всего, на достижение результата.

Карлос Алькарас globallookpress.com

Матч против Руда (6:4, 2:6, 7:6, 6:3) можно разбить на три части. Первый сет — не тотальное, но все-таки доминирование Алькараса. Второй сет и частично третий — здесь Руд был явно лучше соперника, но в ключевой момент — на тай-брейке третьей партии — норвежец сыграл отвратительно. А в четвертом сете испанец врубил всю свою мощь и додавил соперника. За пару дней до этого Алькарас был в одном ударе от вылета с US Open, а сегодня он — чемпион.

К слову, в финале Алькарас и Руд сражались не только за титул, но еще и за первую строчку рейтинга . Норвежец тоже мог стать лидером тура.

Карлос Алькарас и Каспер Руд globallookpress.com

Вне всяких сомнений, Алькарас — новый теннисный гигант . Новое лицо этого вида спорта, в котором долгие годы доминировали Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

И несколько важных фактов. Алькарас — самый молодой лидер рейтинга в истории. Он стал первым после Джоковича, кому удалось взять титул на «Большом шлеме», отыграв по ходу турнира матчбол. А еще Карлос — лидер сезона по призовым, в этом году он заработал 7,4 миллиона долларов.

Швентек выиграла третий турнир «Большого шлема»

Ига Швентек globallookpress.com

В женском турнире на этот раз обошлось без сенсаций. Титул взяла Ига Швентек. В финале первая ракетка мира остановила Онс Жабер, которая по итогам турнира вернулась на вторую строчку рейтинга.

Сложно сказать, как дальше будет развиваться карьера Жабер, увидим ли мы ее еще хоть раз в финале мэйджора, тогда как в случае с Игой все предельно ясно. Польская теннисистка будет доминировать до тех пор, пока ей это не надоест.

По ходу турнира у Швентек было несколько сложных ситуаций. В четвертом круге она ужасно начала матч против Юле Нимайер, которая в тот момент находилась где-то в хвосте первой сотни рейтинга. Но камбэк получился эффектным — третью партию Игра забрала со счетом 6:0.

А в полуфинале Швентек снова плохо провела первый сет, только на этот раз ее соперницей была Арина Соболенко. Но и здесь все закончилось хэппи-эндом. И эти эпизоды стали дополнительным украшением триумфа Швентек.

Ига выиграла третий турнир «Большого шлема». До этого ей дважды удалось взять титул на Ролан Гаррос, в том числе в этом сезоне. И да, Швентек всего лишь 21 год. Глядя на ее мощный теннис, можно предположить, что впереди еще не одна победа.

Кстати, Швентек выиграла десять предыдущих финалов, в которых не отдала ни одного сета.

Медведев больше не первая ракетка мира

Даниил Медведев globallookpress.com

Еще одним важным событием US Open-2022 стало слабое выступление Даниила Медведева. Прошлогодний чемпион выбыл еще до четвертьфинала.

Медведев не смог преодолеть первое же серьезное испытание. В четвертом круге россиянин проиграл Нику Кирьосу. И это явно не тот случай, когда можно рассуждать о невезении. Соперник красиво поставил Даниила на место. К слову, то же самое было месяц назад на «Мастерсе» в Монреале — там Медведев тоже проиграл Кирьосу.

Главным итогом (весьма неприятным) для Медведева стало падение в рейтинге. С первой строчки ему пришлось переместиться сразу на четвертую.

И наверное можно говорить о том, что Медведев проводит слабый сезон. В этом году он выиграл лишь один титул (в мексиканском Лос-Кабосе) и провел ряд неудачных матчей против соперников из первой десятки. Сложно сказать, в чем причина, но конкуренты, похоже, перестали бояться лучшего российского теннисиста.

Прорыв Хачанова

Карен Хачанов globallookpress.com

Все ждали чего-то невероятного от Медведева, а в итоге лучший результат среди россиянин показал Карен Хачанов, который не так давно выпал из топ-30, но после US Open взлетел на 18-е место.

Хачанов впервые в карьере дошел до полуфинала на «Большом шлеме». И этим выступлением россиянин подтвердил свои слова о том, что ему вполне по силам вернуться в топ-10.

Символично, что в четвертьфинале Хачанов разобрался с Кирьосом, который перед этим легко остановил Медведева. Карен переиграл австралийца в драматичном пятисетовом матче. После игры Кирьос аккуратно намекнул, что не ожидал от соперника такой классной игры. С таким же мыслями на матч с Хачановым, скорее всего, выходил и Пабло Каррено-Буста. Испанца Хачанов тоже дожал в пятой партии.

Поражение от Руда в полуфинале получилось неприятным, но закономерным — норвежец на данный момент просто лучше, вот и все. Хотя Карен тоже слишком часто помогал Касперу своими ошибками.

Тиафо — новая надежда американского тенниса

Главным героем Америки на этом турнире неожиданно стал Фрэнсис Тиафо.

Фрэнсис Тиафо globallookpress.com

В некоторых матчах его теннис стал настоящим откровением. Фрэнсис только по итогам US Open впервые оказался в топ-20, но на самом деле уже сейчас он способен играть на уровне топ-5.

И в этом успели лично убедиться Рафаэль Надаль и Андрей Рублев. Испанца Тиафо обыграл в четвертом круге, а россиянина — в четвертьфинале. Сумасшедшая подача, невероятный форхэнд и максимально грамотные решения на задней линии — если этот парень продолжит в том же духе, его появление в первой десятке станет лишь делом времени.

Тиафу вполне мог остановить и Алькараса, но не очень уверенно провел пятый сет. Хотя причина поражения лежит на поверхности — у американца нет такой выносливости, как у 19-летнего испанца, который способен часами делать невероятные рывки.

Но в любом случае это были удивительные две недели. Тиафу — единственный, кому в этом сезоне удалось обыграть Надаля на турнире «Большого шлема». Более того, Он помешал королю грунта взобраться на вершину рейтинга. После поражения от Алькараса американец пообещал вернуться в Нью-Йорк и выиграть домашний мэйджор. С таким уровнем теннис это вполне реально.

Прощальный турнир Серены Уильямс

Серена Уильямс globallookpress.com

Главная драма US Open-2022 — прощальное выступление Серены Уильямс. Официального заявления пока не было, но в августе после поражения от Белинды Бенчич в Торонто легендарная американка сообщила, что Открытый чемпионат США, скорее всего, станет последним турниром в ее карьере.

Безусловно, Серена мечтала о триумфальном завершении карьеры — сразу после победы на одном из своих любимых турниров.

Но история получилась не такой красивой. В первом раунде Серена легко обыграла Данку Ковинич, в следующем матче победила на тот момент вторую ракетку мира Анетт Контавейт, а в третьем круге уступила Айле Томлянович. На третий матч ей банально не хватило сил.

И это не удивительно. В конце сентября Серене исполнится 41 год. Но дело не только в возрасте. Последние два года она почти не играла, готовясь разве что только к турнирам «Большого шлема».

Похоже, Серена смирилась с тем, что ей так и не удастся выиграть еще один «Шлем» и повторить рекорд Маргарет Корт (24 победы на турнирах «Большого шлема»).

Возможно, Серена еще передумает, успокоится и решит поехать в Мельбурн на Australian Open, чтобы повторить историческое достижение австралийки. Этого тоже нельзя исключать. Но даже если нет, вряд ли кто-то станет спорить с тем, что именно Серена главная легенда в истории женского тенниса.

Ранний вылет Надаля

Рафаэль Надаль globallookpress.com

До US Open Рафаэль Надаль в этом сезоне не проиграл ни одного матча на «Шлемах». В Австралии и на Ролан Гаррос испанец стал победителем, а на Уимблдоне снялся из-за травмы перед полуфиналом.

И эта травма (к слову, не первая в этом году) в конечном итоге стала главной причиной неудачного выступления Рафы в Нью-Йорке.

Уже в первых матчах было заметно, что Надаль играет не так мощно, а после победы над Фабио Фоньини в втором раунде он и вовсе заявил, что давно не начинал так ужасно.

В итоге Рафа остановился в четвертом круге, проиграв Фрэнсису Тиафо. В матче с американцем был хорошо заметно, что рекордсменом по количеству титулов на «Шлемах» банально устал. И для 36-летнего игрока это абсолютно нормально.

Но была еще одна причина. Как раз перед US Open стало известно, что жена Надаля Франциска ждет ребенка. Поэтому мысли короля грунта в эти дни были не только о теннисе.

Надаль упустил возможность снова стать первой ракеткой мира, но можно не сомневаться, что после небольшой паузы он снова поедет за титулами. На Итоговом турнире хорошо отдохнувший испанец будет одним из главных фаворитов.

Касаткина не выиграла ни одного матча

Дарья Касаткина globallookpress.com

Одной из главных неудачниц женского турнира стала Дарья Касаткина, не так давно снова успевшая побывать в топ-10.

В начале августа россиянка выиграла турнир в Сан-Хосе, а незадолго до US Open взяла титул в Гранби.

Но на фоне провалов на остальных турнирах эти успехи теперь воспринимаются немного иначе. Касаткина не выиграла ни одного матча в Торонто и Цинциннати, а в Нью-Йорке сразу же уступила Хэрриет Дарт.

В матче с британкой Дарья в первом сете дважды подавала на партию, а на тай-брейке упустила два сетбола. После второго сета ее стошнило прямо на корте, а в третьем, решающем, она дважды вела с брейком, но в итоге — поражение.

Касаткина впервые за два года не смогла пройти первый круг на «Большом шлеме». Но это женский теннис, поэтому сенсацией ранний вылет Дарья сложно назвать.

Странное поражение Циципаса

Стефанос Циципас globallookpress.com

Что-то непонятное произошло со Стефаносом Циципасом. Грек отправился в Нью-Йорк за титулом и первой строчкой рейтинга, а в итоге не выиграл ни одного матча.

В первом раунде Циципас сенсационно проиграл Даниэлю Галану — 0:6, 1:6, 6:3, 5:7. «Он играл как теннисист мирового уровня, а я — как любитель», — сказал Стеф после матча. И на самом деле так и было.

До этого Циципас проигрывал сет со счетом 0:6 только двум игрокам — Рафе Надалю и Новаку Джоковичу. Галан стал третьим, кому удалось повесить греку баранку.

На фоне яркой игры Циципаса в Цинциннати, где он дошел до финала, в том числе благодаря победе над Даниилом Медведевым, результат на US Open шокировал. Хотя есть предположение, что Стефа снова беспокоил локоть и он был просто не в состоянии играть на высоком уровне. Так или иначе, а грек надолго запомнит этот день.