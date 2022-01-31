Исторический рекорд Надаля, болезненное поражение Медведева и еще 5 событий Australian Open-2022

В минувшее воскресенье в Мельбурне завершился Открытый чемпионат Австралии по теннису. Вопреки ожиданиям, это это был один из лучших в истории турниров «Большого Шлема». Прямо сейчас вспоминаем главные события австралийского мэйджора.

Рекорд Надаля

Безусловно, главным событием стал триумф Рафаэля Надаля. В своем тексте перед началом турнира мы, как и все остальные, нисколько не сомневались в том, что король грунта не будет бороться за титул. Сам Рафа изначально был такого же мнения — еще пару месяцев назад в его голове прочно засела мысль о завершении карьеры. Почти половину прошлого сезона испанец безуспешно боролся с хронической травмой стопы, из-за которой какое-то время он не мог даже тренироваться.

И все-таки Надаль полетел в Австралию. Там он сначала выиграл небольшой турнир в Мельбурне. Потом легко прошел первые раунды Australian Open, обыграв в том числе Карена Хачанова. А дальше началось самое интересное. Сумасшедший четвертьфинал, победа в пятисетовом матче против Дениса Шаповалова. Пожалуй, это один из ключевых моментов. Канадец, наверное, до сих пор не понимает, как упустил шанс дожать уставшего Надаля. Полуфинал — уверенная победа над Маттео Берреттини.

Рафаэль Надаль globallookpress.com

И наконец, финал. Матч против Даниила Медведева. Очевидно, что это был один из величайших камбэков в истории тенниса . Надаль выиграл там, где его шансы на победу в какой-то момент стремились к нулю.

И самое главное. Отныне Надаль — рекордсмен по количеству титулов «Большого Шлема» . Теперь у него 21 победа на мэйджорах. Позади остались швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович. И через пять месяцев Рафа может уйти в более существенный отрыв — впереди его любимый «Ролан Гаррос».

Возможно, лучший финал в истории «Больших Шлемов»

В середине января, в разгар скандального противостояния Джоковича с австралийскими властями, американский стриминговый сервис Netflix сообщил о начале съемок фильма о закулисье теннисного сезона. По всей видимости, главным сюжетом австралийской части должна была стать тема депортации Джоковича, которому так и не удалось прорваться в Мельбурн без прививки против коронавируса.

Но теперь у серба и его нежелания вакцинироваться появился серьезный конкурент — финальный матч. Триллер, который устроили Надаль и Медведев. Джокович с его личными проблемами просто курит в сторонке.

Хотя после первых двух сетов любой, кто смотрел игру, успел подумать, что Надаль — всё. Но это было только начало. Рафа взял третью партию, потом четвертую, а перед пятой стало ясно, что Медведев сломлен — и психологически, и физически. Пресс-конференция после матча только подтвердила — россиянину было очень тяжело в моральном плане. Трибуны сходили с ума, все ждали победы Надаля, и Медведева это задело. На этот раз победу в психологической дуэли одержала толпа. Обычно, такие моменты положительно влияли на действия Даниила, но здесь получилось наоборот.

Даниил Медведев и Рафаэль Надаль после финала globallookpress.com

В игровом плане ключевым стал гейм в середине третьего сета, когда Даниил вел 40-0 на подаче Рафы, но так и не реализовал ни один из брейк-пойнтов. Для Надаля победа в этой локальной битве стала чем-то вроде эликсира молодости — в оставшееся время он летал по корту как в лучшие годы.

Но дело не только в физическом состоянии. После провального первого сета Надаль стал действовать заметно продуманнее. Испанец в каждом гейме старался делать укороченные удары, резанные — и все это изматывало Медведева, которому не хватало разнообразия в игре.

В решающем сете Надаль не смог подать на матч с первого раза. Медведев сделал обратный брейк, но потом снова отдал свою подачу, а вместе с ней и титул. Сценаристы Netflix получили почти готовый сценарий, написанный двумя гениальными игроками.

Про Джоковича почти не вспоминали

После нашумевшей депортации Джоковича были опасения, что эта история так и останется главным событием турнира. Но в итоге о ней почти не говорили. Вспоминать о Джоковиче на фоне того, что происходило на кортах, было почти некогда. А там действительно было немало событий. И не только в мужском турнире, но и в женском.

На этот раз большой теннисный праздник прошел мимо Джоковича, а его главным героем стал конкурент серба. Рекордный, 21-й «Шлем», который, как многие думали, должен был выиграть Новак, завоевал Надаль.

А Джоковичу теперь придется всерьез задуматься о вакцинации, в противном случае без него могут пройти и остальные турниры «Большого Шлема». Во всяком случае, во Франции, где пройдет «Ролан Гаррос», прививка точно будет обязательным условием для участия. Но как минимум один человек точно не расстроится, если Новак продолжит отстаивать свою позицию. Если вдруг кто-то не понял, речь о Надале.

Зверев оказался не готов к турниру

Главные опасения в плане готовности были связаны со Стефаносом Циципасом. Операция на локте, которую он перенес в конце прошлого года, могла всерьез повлиять на игру грека, но этого не произошло. Более того, Циципас провел шикарный турнир. Возможно, какой-то дискомфорт был в начале, но с каждым матче он играл все лучше и лучше.

Стефанос Циципас и Даниил Медведев после эмоционального матча на Australian Open-2022 globallookpress.com

А в матчах против Телойра Фрица и Янника Синнера теннисист из Греции и вовсе показал пока что лучший теннис в карьере. Если бы не Медведев и его психологическое давление, Циципас мог запросто стать соперником Надаля, но и полуфинал в его случае тоже шикарный результат.

Главным же разочарованием мужского турнира стал Александр Зверев. После поражения от Дениса Шаповалова немец честно признался, что ехал в Мельбурн для того, чтобы победить и стать первой ракеткой мира. В итоге — вылет после четвертого круга. Это был далеко не тот Зверев, который разрывал Джоковича на Олимпийском турнире в Токио и обыгрывал Медведева на Итоговом.

Александр Зверев globallookpress.com

Отчасти это связано с психологией, но вряд ли только с ней. Зверев даже в первых матчах играл не очень хорошо, а против Шаповалова у него и вовсе ничего не получалось. Это провал, но, например, семикратный чемпион турниров «Большого Шлема» Матс Виландер все равно уверен, что Зверев в ближайшем будущем возглавит рейтинг. По правде говоря, пока в это с трудом верится.

Барти наконец-то выиграла Australian Open

В женском турнире на этот раз обошлось без главной сенсации — кубок завоевала первая ракетка мира.

Эшли Барти стала первой за последние 44 года австралийкой , победившей на домашнем «Шлеме». Ранее она выигрывала титул на грунте «Ролан Гаррос» и на траве Уимблдона, а вот Открытый чемпионат Австралии, который проводится на ее любимом твердом покрытии, ей никак не покорялся.

Это было чересчур убедительно. За весь турнир Эшли не отдала ни одного сета и проиграла всего лишь несколько геймов на своей подаче — абсолютно идеальное выступление.

Эшли Барти globallookpress.com

Правда, в финале, где ее соперницей стала американка Даниэль Коллинз, Барти все равно заставила Австралию волноваться. Во втором сете Эш уступала 1:5, но в итоге сделала чемпионский камбэк. Может, так даже лучше, иначе было бы совсем скучно.

Рублев и Карацев разочаровали

Но в большей степени это касается Андрея Рублева. Уже в третьем раунде он проиграл Марину Чиличу. Не только Надаль, но и хорват тоже подтвердил, что его рано списывать со счетом. Впрочем, вряд ли кто-то станет отрицать, что Рублев сыграл очень плохо. И к сожалению, это уже не первый раз, когда Андрей вот так разочаровал.

Впрочем, не будем забывать, что как раз в начале января Рублев переболел ковидом, из-за чего так и не смог провести перед Australian Open хотя бы один матч. И все равно есть ощущение, что главная проблема не в этом. В игре Рублева что-то сломалось, что можно было заметить еще осенью.

Андрей Рублев globallookpress.com

Аслан Карацев на этот раз тоже не впечатлил. Уже в первом круге у него был невероятно сложный матч против Хауме Муньяра. Вместо трех Аслан провел на корте пять сетов. После относительно уверенной победы над Маккензи Макдональдом прошлогодний полуфиналист австралийского мэйджора проиграл Адриану Маннарино. Еще одна затяжная битва, завершившаяся в половине третьего ночи по местному времени. Организаторам турнира, по всей видимости, было плевать на игроков. У француза в ту ночь оказалось больше сил.

Но в отличие от Рублева, Карацеву все-таки не стоит сильно расстраиваться. Все-таки в начале января он выиграл турнир в Сиднее, а третий круг на Australian Open не самый ужасный для него результат.

А Карену Хачанову банально не повезло. В третьем круге его остановил Рафа Надаль. Карен даже выиграл один сет, но это, скорее, был подарок от короля грунта.

Провал Соболенко

В прошлом году Соболенко добралась в рейтинге до второго места, но даже после этого есть повод сказать, что ей, похоже, все равно придется что-то менять. В начале января Арина нервно провела два матча, допустила кучу ошибок, и на главном турнире эти проблемы никуда не делись.

В четырех матчах на Australian Open Соболенко допустила 56 двойных ошибок. Сложно сказать, что с ней произошло, но для второй ракетки мира это просто катастрофа.

Арина Соболенко globallookpress.com

Соболенко вылетела после поражения от эстонки Кайи Канепи. Чего только не было в этой игре, но итог оказался закономерным — 36-летняя соперница наказала белоруску за неприлично большое количество ошибок.

Сложно сказать, как сложится сезон для Соболенко, но удержаться на своем месте ей будет очень сложно. А про вершину рейтинга пока и вовсе нет смысла рассуждать.