Исторический рекорд Надаля, болезненное поражение Медведева и еще 5 событий Australian Open-2022

Безусловно, главным событием стал триумф Рафаэля Надаля. В своем тексте перед началом турнира мы, как и все остальные, нисколько не сомневались в том, что король грунта не будет бороться за титул. Сам Рафа изначально был такого же мнения — еще пару месяцев назад в его голове прочно засела мысль о завершении карьеры. Почти половину прошлого сезона испанец безуспешно боролся с хронической травмой стопы, из-за которой какое-то время он не мог даже тренироваться.

И все-таки Надаль полетел в Австралию. Там он сначала выиграл небольшой турнир в Мельбурне. Потом легко прошел первые раунды Australian Open, обыграв в том числе Карена Хачанова. А дальше началось самое интересное. Сумасшедший четвертьфинал, победа в пятисетовом матче против Дениса Шаповалова. Пожалуй, это один из ключевых моментов. Канадец, наверное, до сих пор не понимает, как упустил шанс дожать уставшего Надаля. Полуфинал — уверенная победа над Маттео Берреттини.

И наконец, финал. Матч против Даниила Медведева. Очевидно, что это был один из величайших камбэков в истории тенниса . Надаль выиграл там, где его шансы на победу в какой-то момент стремились к нулю.

И самое главное. Отныне Надаль — рекордсмен по количеству титулов «Большого Шлема» . Теперь у него 21 победа на мэйджорах. Позади остались швейцарец Роджер Федерер и серб Новак Джокович. И через пять месяцев Рафа может уйти в более существенный отрыв — впереди его любимый «Ролан Гаррос».

В середине января, в разгар скандального противостояния Джоковича с австралийскими властями, американский стриминговый сервис Netflix сообщил о начале съемок фильма о закулисье теннисного сезона. По всей видимости, главным сюжетом австралийской части должна была стать тема депортации Джоковича, которому так и не удалось прорваться в Мельбурн без прививки против коронавируса.

Но теперь у серба и его нежелания вакцинироваться появился серьезный конкурент — финальный матч. Триллер, который устроили Надаль и Медведев. Джокович с его личными проблемами просто курит в сторонке.

Хотя после первых двух сетов любой, кто смотрел игру, успел подумать, что Надаль — всё. Но это было только начало. Рафа взял третью партию, потом четвертую, а перед пятой стало ясно, что Медведев сломлен — и психологически, и физически. Пресс-конференция после матча только подтвердила — россиянину было очень тяжело в моральном плане. Трибуны сходили с ума, все ждали победы Надаля, и Медведева это задело. На этот раз победу в психологической дуэли одержала толпа. Обычно, такие моменты положительно влияли на действия Даниила, но здесь получилось наоборот.

В игровом плане ключевым стал гейм в середине третьего сета, когда Даниил вел 40-0 на подаче Рафы, но так и не реализовал ни один из брейк-пойнтов. Для Надаля победа в этой локальной битве стала чем-то вроде эликсира молодости — в оставшееся время он летал по корту как в лучшие годы.

Но дело не только в физическом состоянии. После провального первого сета Надаль стал действовать заметно продуманнее. Испанец в каждом гейме старался делать укороченные удары, резанные — и все это изматывало Медведева, которому не хватало разнообразия в игре.

