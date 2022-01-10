«Вперед, Ноле!». Все подробности возможного участия/неучастия Джоковича на Australian Open

Если бы пару месяцев назад кто-то сказал, что в начале 2022 года самая зашкварная история, связанная с коронавирусом, прилетит из Австралии, вы бы, наверняка, подумали, что человек явно не в теме. «Да откуда угодно, но только не из Австралии!». И все-таки из Австралии.

Австралия — одна из самых успешных стран в борьбе с коронавирусом

Несмотря на то, что именно. Сначала австралийцы строго придерживались всевозможных ограничений, а потом массово прошли полный курс вакцинации. В отличие от многих стран, на Зеленом континенте в этом в этом вопросе практически отсутствуют радикальные разногласия.

И все было спокойно до тех пор, пока на австралийскую землю не ступила нога Новака Джоковича. Как известно, сербский теннисист до последнего не говорил, полетит он на Открытый чемпионат Австралии или нет. А все из-за того, что серб не хочет вакцинироваться.

Интрига испарилась 4 января. В этот день Новак триумфально сообщил, что получил медицинский отвод и вылетает в Австралию.

Пока Джокович и его команда летели в Мельбурн, социальные сети буквально взорвались от негодования. «Новак получил медотвод?! Как? За что?!», — так выглядел усредненный комментарий под любым сообщением, в котором говорилось о том, что сербу все-таки сможет сыграть на Australian Open без прививки. А самым популярным стал смайл с изображением клоуна. Кого сравнивали с клоуном, догадаться не так уж и сложно.

Ну а дальше начался трэш , о котором лучше всего рассказать в хронологическом порядке. Даже сейчас, когда мы делаем для вас этот текст, никто не знает, чем завершится дерзкая попытка Джоковича прорваться в Австралию без прививки от коронавируса.

Поехали!

Итак, 4 января. Джокович публикует в своем инстаграме пост, в котором радостно сообщает, что отправляется в Мельбурн для участия в Australian Open. «Вперед, 2022-й!».

И самая главная деталь: Новак подтвердил (хотя никто и не сомневался), что не проходил вакцинацию. Для посещения Австралии он получил медицинское исключение.

Медицинский отвод — это временный или полный отказ от проведения вакцинации в связи с имеющимися медицинскими противопоказаниями. При этом противопоказания должны быть очень серьезными.

И да, еще одно важное уточнение. Все документы, связанные с вакцинацией и медотводами для участников Australian Open, проверяет ATAGI — Австралийская техническая консультативная группа по иммунизации. Без ее разрешения Новак вряд ли бы полетел в эту страну.

В сети тем временем начался самый настоящий виртуальный митинг против Джоковича. Серб наверняка догадывался, какой будет реакция общественности, но даже он не подозревал, что негодование будет столь масштабным.

Многие теннисисты, которые тут же скромно заметили, что их бы точно не пустили в Мельбурн без прививки. Но действующие игроки при этом высказывались достаточно осторожно.

5 января. Собственно, день когда и начался трэш. Джокович прилетел в Мельбурн, но, как оказалось, у него неправильно оформлена виза. Серб прибыл в Австралию по типу визы, которая не предусматривает медотвод. Пограничники попросили правительство штата Виктория поручиться за Джоковича, но те отказались, глядя на общественный резонанс .

Вскоре прямо в здании аэропорта начался допрос. Погранслужба пыталась понять, на каком основании Джокович получил медотвод. Новак сообщил, что поводом для получения данного исключения стал перенесенный в последние полгода ковид. Аргумент признали неубедительным, а Джоковича отправили в....иммиграционный изолятор. Вот это поворот!

В соцсетях тем временем началось бурное ликование. Оказывается, есть еще справедливость в этом мире.

«Если моего сына не отпустят через полчаса, мы выйдем на улицы. Это уже борьба за нашу общую свободу», — кричал в ответ отец Срджан Джокович, отец Новака.

Вскоре Джоковича поддержал и президент Сербии Александр Вучич, который лично позвонил первой ракетке мира.

6 января. СМИ начали активно сообщать о том, что Джоковича, скорее всего, депортируют. Вот это поворот!

Однако Новак и его команда даже не думали сдаваться . Тем более стало известно, что ранее благодаря такому же медотводу в Австралию попали несколько игроков. Позже стало известно, что речь идет о чешской теннисистке Ренате Ворачовой и судье. Они сразу же согласились покинуть страну. Правда, 38-летняя Ворачова в итоге тоже на какое-то время оказалась в иммиграционном изоляторе.

Юристы Джоковича подали апелляцию на решение пограничной службы Австралии об аннулировании визы сербского теннисиста. Рассмотрение дела назначили на 10 января. До этого временем Новак будет находиться в непростых условиях иммиграционного изолятора, о которых мы еще расскажем.

«Правила есть правила, особенно когда речь о наших границах. Все должны следовать правилам», — не успокаивался премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

В тот же день Джокович попросил переселиться в квартиру, где живет его команда, но получил отказ. У Ноле забрали все личные вещи, в том числе кошелек и документы. Телефон вернули, но не сразу.

И по поводу условий. Джокович заметил в своем номере жуков . К такому уровню комфорта серб явно не привык. Но даже этого не остановило его в борьбе за право участвовать в турнире «Большого шлема».

«Иисуса пригвоздили к кресту. Он выстоял. Точно так же пытаются распять Новака», — продолжал кричать отец Джоковича. Громкие заявления продолжали делать и остальные близкие люди лучшего теннисиста мира.

7 января. Сторонники Джоковича провели митинг в центре Белграда. А австралийские СМИ сообщили о том, что легенде могут запретить въезд в Австралию на срок до 3 лет.

В обществе тем временем продолжала полыхать дискуссия — кто же все-таки прав, Новак или австралийские власти? Правда, как обычно, у каждого своя. Но все-таки сторонников у Ноле заметно меньше , чем тех, кто считает его, мягко говоря, не самым порядочным человеком.

Появилась информация о том, что Tennis Australia (организатор Открытого чемпионата Австралии) ошибочно выдала медотводы переболевшим ковидом игрокам, хотя им (этой организации) сообщали, что это недостаточное основание.

История становится все более запутанной.

Ближе к вечеру того же дня появилось первое заявление Джоковича.

«Спасибо вам, люди со всего мира, за вашу постоянную поддержку. Я ее чувствую и очень ценю», — написал серб в сторис инстаграма. И заодно поздравил всех с Рождеством.

8 января. Джокович просил допустить своего личного шеф-повара в гостиницу Park Hotel, которая, собственно, и является тем самым иммиграционным изолятором. Сначала Новаку отказали, но потом местные власти частично удовлетворили его просьбу. Местные повара стали готовить для Новака блюда с учетом всех его особых диетических требований. Первая победа . На самом деле, ничего смешного, для профессионального спортсмена вопрос питания важен так же, как и регулярные тренировки.

Глава Tennis Australia о проблемах с медотводами: «Сейчас все ищут виноватого, но я вас уверяю, что мы все сделали по инструкциям». Было бы максимально странно, если бы он признал свою вину.

The Age со ссылкой на свои источник сообщил, что Джокович 1 января получил письмо от МВД Австралии, в котором говорилось, что он может въехать в страну.

Также сообщалось, что 18 ноября Джокович получил визу, а 30 декабря — исключение от главного врача Tennis Australia. В медотводе было указано, что 16 декабря он сдал положительный ПЦР-тест на ковид, а в течение 72 часов перед этим у него не было никаких симптомов.

Очень неприятный момент, о котором тоже ни в коем случае нельзя умалчивать. 16 декабря у Джоковича обнаружили коронавирус. В тоже же день он присутствовал на мероприятии, посвященном выпуску марки в его честь, а 17 декабря в теннисном центре Белграла вручал награды лучшим молодым игрокам Сербии.

Ответственность? Увы, никакой ответственности.

9 января. Власти Австралии просили перенести суд по делу Джоковича на среду. Организаторы Australian Open просили принять решение до вторника. Видимо, кто-то очень хотел, чтобы Новак не успел заявиться на турнир.

А The Sydney Morning Herald утверждала, что разрешение на въезд в Австралию, которое Джокович получил от МВД страны, было предварительным и не давало ему никаких гарантий.

Очень много слухов, комментариев и эмоций.

Но, например, это вполне конкретная информация: МВД Австралии заявило, что имеет право снова аннулировать визу Джоковича, даже если суд ее восстановит.

10 января. Ключевой (возможно) день в этой истории. Слушание по делу Джоковича началось с задержкой из-за проблем с трансляцией. В одном из сервисов ее взломали и начали показывать порно. Да, бывает и такое.

Через какое-то время слушание все же началось. И для многих позиция суда Мельбурна стала большим откровением. Если что, комментарий судьи Энтони Келли можете прочитать здесь. Но Келли отныне наверняка один из тех, с кем Новак готов пойти в разведку. Или как минимум поехать на рыбалку.

Здесь же озвучим только итог слушаний: судья отменил решение об аннулировании визы Джоковича! Более того, серба должны немедленно освободить!

«Вперед, Ноле!», — закричал в своем твиттере уже через пару минут после этой новости хорват Иво Карлович. И правда, запахло победой. Очередной победой Джоковича, великого чемпиона!

Но не прошло и часа, как в ленте появилась информация об аресте Джоковича в офисе его юристов. «Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал...»...

Но, к счастью для одних и к сожалению для других — информация не подтвердилась. Хотя некоторые журналисты ссылались даже на отца Новака. Так, обычно, бывает во время паники.

Но! Сразу после заседания юрист МВД предупредил судью, что другое министерство будет рассматривать возможность отмены визы Джоковича. И они действительно всерьез задумались над этим.

Тем временем в Мельбурне началось шествие фанатов Джоковича. В основном это были представители сербской диаспоры в Австралии. Ребята так старались, что полиции в какой-то момент пришлось применить перцовые баллончики. После этого, конечно, угомонились.

У министра иммиграции Австралии все еще есть право аннулировать визу Джоковича. Решится ли он на такой шаг? Мы пока не знаем, но обязательно добавим сюда эту информацию.

А пока что ждем пресс-конференцию Джоковича. Интересно, о чем поведает главный теннисист планеты.

UPD. А вот и первое заявление Новака после освобождения.

«Я очень рад и благодарен, что судья отменил аннулирование моей визы. Несмотря на все произошедшее, я хочу остаться и выступать на Australian Open.

Я сосредоточен на этом. Я прилетел сюда играть один из важных турниров на глазах потрясающих болельщиков.

А пока могу только сказать "СПАСИБО" за то, что были рядом и придавали мне сил», — написал серб в своем инстаграме.

И да, фото свежее. Джокович уже успел провести тренировку! Хотя, похоже, он до сих пор не уверен, что ему разрешат остаться в Австралии.

Если Новак все-таки прорвется на корты Мельбурна, этот Australian Open, скорее всего, станет самым настоящим шоу (зрители на трибунах будут для Ноле главным соперником!) и в то же время последним для серба, который пошел против толпы. И есть подозрение, что Новак очень хочет победить, а потом хлопнуть австралийской дверью и больше никогда туда не возвращаться. Главное, не подхватить коронавирус во время турнира....Хотя стоп, Новак же совсем недавно переболел ковидом, а это значит, что у него есть антитела...