Главная интрига в теннисе — сыграет ли Джокович на Australian Open. Почему серб может пропустить турнир в Мельбурне

Полная вакцинация — обязательное условия для участие в австралийском мэйджоре. Местные власти еще осенью заявили, что без этого на турнир не будет допущен ни один теннисист. В том числе такая легенда, как Джокович.
Изначально сербский теннисист очень легкомысленно рассуждал о коронавирусе, пандемии и обязательной вакцинации. Апогеем халатности стала организованная Новаком серия турниров на Балканах (в Сербии, Хорватии и Болгарии) летом 2020 года. Мир тогда делал первые, очень робкие шаги навстречу нормальной, привычной жизни, но в том числе и после ряда неаккуратных комментариев Джоковича вся эта история с выставочными турнирами превратилась в фарс. Инициатор этой затеи не позаботился даже об обязательном тестировании для участников.
А закончилось все тем, что Джокович и еще ряд игроков подхватили коронавирус. Новак изрядно подпортил себе репутацию, хотя это, судя по всему, волновало его в последнюю очередь.
Изменил ли Джокович свою позицию?
В начале коронавирусного кризиса Джокович четко намекнул, что он против вакцинации. И уж тем более против обязательной вакцинации. Понятно, что на тот момент ни у кого не было адекватной информации о препаратах, создание которых было направлено на борьбу с вирусом. Сомнения — это нормально, но Джокович весьма неоднозначно озвучивал свою позицию, параллельно раскручивая Шервина Джафари, человека, который пропагандирует нетрадиционную медицину и делает на этом бизнес.
Вскоре Новак прекратил рассуждать на тему коронавируса. И в его случае это было идеальное решение.
Спустя год Джокович сделал несколько выпадов в адрес журналистов, которые в своих публикациях продолжают критиковать его позицию о вакцинации от коронавируса. Новак злится, хотя должен понимать, что поводом стали его необдуманные действия и излишняя самоуверенность.
Несмотря на всю секретность, ни у кого нет сомнений, что Джокович, скорее всего, по-прежнему отказывается от вакцинации. Но, во всяком случае, теперь он хотя бы не делает категоричных заявлений.
Точно пропустит ATP Cup
Сербское издание Blic на днях сообщило, что Джокович решил отложить начало нового сезона. Новак пропустит как минимум ATP Cup, который ежегодно проводится в первых числах января. Пока что серб находится у себя дома в Белграде. Ожидается, что о своем решении по поводу Australian Open он объявит до конца года.
Может ли Джокович сыграть в Мельбурне без прививки?
На самом деле есть вариант, при котором
Для этого ему нужен медотвод от прививки против коронавируса.
По этому поводу высказался даже директор Australian Open Крэйг Тайли, которого журналисты уже просто замучили вопросами о Джоковиче.
По словам Тайли, Новак хочет сыграть на Australian Open. Организаторы турнира уверяряют, что их не беспокоит статус Джоковича.
Теннисистам не придется раскрывать свой статус для Tennis Australia, проверкой будет заниматься ATAGI — Австралийская техническая консультативная группа по иммунизации.
Сложно сказать, можно ли это назвать лазейкой для Джоковича. Но если он вдруг приедет в Австралию, его просто замучают вопросами о вакцинации.
Отец Джоковича не так давно заявил, что для участия в Открытом чемпионате Австралии Новаку придется получить разрешение. Говорят, что Джокович-старший якобы не в курсе, вакцинирован ли его сын, но, если судить по его словам, то ответ очевиден — нет. Вакцинированный игрок не нуждается в специальном разрешении.
Андрей Рублев, сдавший положительный тест как раз перед вылетом в Австралию, считает, что Джокович пропустит турнир.
В общем, Джокович максимально заинтриговал, но, похоже, все идет к тому, что Australian Open пройдет без него. Разве что врачи действительно найдут причину для медотвода от прививки. Но даже в этом случае надо понимать, что в Австралии со всей серьезностью подойдут к проверке подобных разрешений. Перехитрить австралийцев будет сложно.