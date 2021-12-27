Главная интрига в теннисе — сыграет ли Джокович на Australian Open. Почему серб может пропустить турнир в Мельбурне

Открытый чемпионат Австралии, похоже, пройдет без главной звезды. Официальной информации пока не было, но, судя по всему, Новак Джокович намерен пропустить первый в сезоне турнир «Большого шлема». И сейчас мы расскажем, почему первая ракетка мира не собирается в Мельбурн.

Главная и единственная причина, почему Australian Open-2022, скорее всего, пройдет без Джоковича, заключается в его нежелании вакцинироваться против коронавируса.

Полная вакцинация — обязательное условия для участие в австралийском мэйджоре. Местные власти еще осенью заявили, что без этого на турнир не будет допущен ни один теннисист. В том числе такая легенда, как Джокович.

Изначально сербский теннисист очень легкомысленно рассуждал о коронавирусе, пандемии и обязательной вакцинации. Апогеем халатности стала организованная Новаком серия турниров на Балканах (в Сербии, Хорватии и Болгарии) летом 2020 года. Мир тогда делал первые, очень робкие шаги навстречу нормальной, привычной жизни, но в том числе и после ряда неаккуратных комментариев Джоковича вся эта история с выставочными турнирами превратилась в фарс. Инициатор этой затеи не позаботился даже об обязательном тестировании для участников.

А закончилось все тем, что Джокович и еще ряд игроков подхватили коронавирус. Новак изрядно подпортил себе репутацию, хотя это, судя по всему, волновало его в последнюю очередь.

Изменил ли Джокович свою позицию?

В начале коронавирусного кризиса Джокович четко намекнул, что он против вакцинации. И уж тем более против обязательной вакцинации. Понятно, что на тот момент ни у кого не было адекватной информации о препаратах, создание которых было направлено на борьбу с вирусом. Сомнения — это нормально, но Джокович весьма неоднозначно озвучивал свою позицию, параллельно раскручивая Шервина Джафари, человека, который пропагандирует нетрадиционную медицину и делает на этом бизнес.

Вскоре Новак прекратил рассуждать на тему коронавируса. И в его случае это было идеальное решение.

Спустя год Джокович сделал несколько выпадов в адрес журналистов, которые в своих публикациях продолжают критиковать его позицию о вакцинации от коронавируса. Новак злится, хотя должен понимать, что поводом стали его необдуманные действия и излишняя самоуверенность.

СМИ много размышляют по этому поводу, меня это очень огорчает, они делают свои предположения, основываясь на том, что я сказал год назад. В обществе сейчас царит разлад между теми, кто вакцинирован и кто нет, это не только в спорте. Это ужасно. Дискриминировать за то, что каждый вправе решать за себя, как ему лучше. Это… Я разочарован обществом и тем, как СМИ оказывают из-за этого давление на людей. Слишком много двусмысленности, слишком много информации, которая не соответствует действительности. Новак Джокович

И самое главное. Джокович заявил, что не будет раскрывать информацию о том, вакцинировался он или нет . «Это личное дело каждого, этот вопрос я считаю неуместным», — отметил лидер мужского рейтинга.

Несмотря на всю секретность, ни у кого нет сомнений, что Джокович, скорее всего, по-прежнему отказывается от вакцинации. Но, во всяком случае, теперь он хотя бы не делает категоричных заявлений.

Точно пропустит ATP Cup

Сербское издание Blic на днях сообщило, что Джокович решил отложить начало нового сезона. Новак пропустит как минимум ATP Cup, который ежегодно проводится в первых числах января. Пока что серб находится у себя дома в Белграде. Ожидается, что о своем решении по поводу Australian Open он объявит до конца года.

Может ли Джокович сыграть в Мельбурне без прививки?

На самом деле есть вариант, при котором Новак может попасть в Австралию даже без полного курса вакцинации .

Для этого ему нужен медотвод от прививки против коронавируса.

Медицинский отвод — это временный или полный отказ от проведения вакцинации в связи с имеющимися медицинскими противопоказаниями.

По этому поводу высказался даже директор Australian Open Крэйг Тайли, которого журналисты уже просто замучили вопросами о Джоковиче.

Если Новак выступит на Australian Open, он либо будет вакцинирован, либо получит медотвод. Это его выбор относительно состояния его здоровья, это его выбор — оставить это личным и частным, как это сделали бы все мы с любым заболеванием, которое у нас может быть или не быть. Мы не собираемся заставлять или просить его раскрыть эту информацию. Крэйг Тайли, директор Australian Open

По словам Тайли, Новак хочет сыграть на Australian Open. Организаторы турнира уверяряют, что их не беспокоит статус Джоковича.

С медицинской точки зрения он ни с кем об этом не говорит, и я тоже не собираюсь расспрашивать. Теннисистам в 2022 году будет крайне сложно путешествовать по миру без отдельного медотвода для каждой страны или прививки. Но это в конечном счете их дело. Я не собираюсь спрашивать об этом Новака, это не мое дело. Крэйг Тайли, директор Australian Open

Теннисистам не придется раскрывать свой статус для Tennis Australia, проверкой будет заниматься ATAGI — Австралийская техническая консультативная группа по иммунизации.

Сложно сказать, можно ли это назвать лазейкой для Джоковича. Но если он вдруг приедет в Австралию, его просто замучают вопросами о вакцинации.

Отец Джоковича не так давно заявил, что для участия в Открытом чемпионате Австралии Новаку придется получить разрешение. Говорят, что Джокович-старший якобы не в курсе, вакцинирован ли его сын, но, если судить по его словам, то ответ очевиден — нет. Вакцинированный игрок не нуждается в специальном разрешении.

Они должны решить, пустят ли Новака. Он выиграл Australian Open девять раз и хочет сыграть — но ему нужно разрешение. Новак будет делать то, что считает необходимым — и никто не навяжет ему свое мнение. Срджан Джокович, отец Новака Джоковича

Андрей Рублев, сдавший положительный тест как раз перед вылетом в Австралию, считает, что Джокович пропустит турнир.

Как я понимаю из новостей, его не ждать. Но у них какой-то покерный матч — кто первый не выдержит. Мне кажется, все закончится тем, что он просто не поедет, а Australian Оpen будет идти. Андрей Рублев

В общем, Джокович максимально заинтриговал, но, похоже, все идет к тому, что Australian Open пройдет без него. Разве что врачи действительно найдут причину для медотвода от прививки. Но даже в этом случае надо понимать, что в Австралии со всей серьезностью подойдут к проверке подобных разрешений. Перехитрить австралийцев будет сложно.