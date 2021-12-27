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    Рублев сдал положительный тест на коронавирус

    Теннис Прогнозы на теннис ATPКоронавирус в спорте Андрей Рублёв
    Российский теннисист Андрей Рублев сдал положительный тест на коронавирус, о чем он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

    Андрей Рублев
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    Андрей Рублев

    «Всем привет. Хочу поделиться с вами новостями. На данный момент я нахожусь в Барселоне, и, к сожалению, мой тест на COVID-19 оказался положительным. У меня минимальные симптомы. Я нахожусь в изоляции и следую всем предписаниям врачей.

    Как вы знаете, я полностью вакцинирован и готовился к турнирам — Кубку ATP и Australian Open. Сейчас я должен восстановиться, поэтому поеду в Мельбурн только в случае, когда это будет безопасно для всех. Очень расстроен и обеспокоен происходящим. Пожалуйста, заботьтесь о себе и о людях, окружающих вас. Вернусь на корт максимально быстро, насколько это возможно», — говорится в сообщении.

    Пятая ракетка мира должен был 27 декабря вылететь в Австралию на Кубок ATP, который пройдет с 1 по 9 января 2022 года, 17 же января стартует Australian Open.

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