Сможет ли Джокович пройти второй раунд в Париже?

прогноз на матч второго круга Мастерса в Париже, ставка за 2.01

Серб Новак Джокович сыграет против австралийца Ринки Хиджикаты во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 4 ноября, начало — в 17:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

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Джокович

Новак в первом раунде одержал волевую победу над Валентеном Вашеро.

Джокович обыграл монегаска в тяжелейшем трехсетовом матче — 6:7, 7:5, 6:1.

В первых сетах серб буквально страдал, но в итоге ему повезло — у соперника, который на прошлой неделе выиграл «пятисотник» в Базеле, банально не осталось сил на решающую партию.

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«Конечно, я знаю, что всегда могу играть лучше. Но очень трудно играть против соперника, который в ударе, уверен в себе и так подает. Так что для меня это была очень хорошая победа», — сказал Ноле после матча с Вашеро.

Интересно, что Джокович прервал серию из четырех поражений на «Мастерсах».

Ранее в этом году он не прошел четвертый круг в Индиан-Уэллс, а также проиграл в стартовых матчах на турнирах в Риме, Цинциннати и Шанхае.

Но также стоит обратить внимание, что Джокович выиграл семь из девяти последних матчей.

В начале октября Новак стал чемпионом «пятисотника» в Пекине. В китайской столице он обыграл Нуну Боржеша, Бу Юньчаокэтэ, Сашу Зверева, Даниила Медведева и Алекса Де Минора.

На «Мастерсе» в Шанхае Джокович проиграл в стартовом матче поляку Хуберту Хуркачу.

В текущем сезоне Джокович провел 31 матч. На этом отрезке у него 22 победы и девять поражений.

Хиджиката

Ринки в первом круге разгромил итальянца Лучано Дардери.

Австралиец отдал 21-й ракетке мира лишь четыре гейма — 6:2, 6:2.

Хиджиката пробился в основную сетку парижского «тысячника» через квалификацию. В отборе его соперниками были Жайме Фария и Вит Копршива.

На «пятисотнике» в Базеле Хиджиката не прошел квалификацию, уступив в решающем раунде Яннику Ханфману, но в итоге попал в основную сетку как лаки-лузер. Здесь австралиец проиграл в первом круге Тейлору Фрицу (4:6, 6:7).

В Шанхае и Алматы он тоже не прошел первый раунд, проиграв Роману Сафиуллину и Теренсу Атману соответственно.

Хиджиката начал неделю в статусе 83-й ракетки мира. В текущем сезоне он провел 70 матчей (38 побед, 32 поражения).

На уровне «Мастерсов» лучшим результатом Ринки в этом году пока остается выход в 1/8 финала на турнире в Индиан-Уэллс.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Джоковича в этом матче можно поставить за 1.24, победу Хиджикаты букмекеры предлагают за 4.00.

Прогноз: «Он очень хитро играет у сетки. Надеюсь, я физически буду чувствовать себя хорошо. Тогда, думаю, у меня будут хорошие шансы выиграть этот матч», — сказал Джокович перед встречей с Хиджикатой.

Мы тоже надеемся, что Новак успеет восстановиться и одержит победу. Но при этом очевидно, что австралиец точно способен избежать поражения с крупным счетом.

2.01 Победа Джоковича + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Джокович — Хиджиката принесёт прибыль 1010₽, общая выплата — 2010₽

Рекомендуемая ставка: победа Джоковича + тотал геймов больше 20,5 за 2.01.