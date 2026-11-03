Австралиец Алекс Де Минор сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 4 ноября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.
Этчеверри
Томас начал парижский «тысячник» с победы над Андреем Рублевым.
Аргентинский теннисист обыграл россиянина в нервном трехсетовом матче — 6:4, 6:7, 7:6.
Этчеверри продлил серию поражений Рублева до пяти матчей.
Но не только это: Этчеверри заодно прервал свою серию поражений, которая перед встречей с Андреем составляла шесть матчей.
На этом отрезке латиноамериканец проиграл Алексу Микелсену, Кириану Жаке, Стефаносу Циципасу, Далибору Сврчине, Маттиа Беллуччи и Маттео Берреттини.
Несмотря на все неудачи, Этчеверри по-прежнему находится рядом с топ-30. Эту неделю он начал в статусе 31-й ракетки мира.
В текущем сезоне 27-летний аргентинец провел 54 матча (27 побед, 27 поражений).
Ранее Этчеверри ни разу не проходил дальше второго круга на «Мастерсе» в столице Франции.
Де Минор
Алекс попал в число первых восьми сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.
На прошлой неделе австралиец дошел до финала на «пятисотнике» в Вене.
Прежде чем уступить в решающем матче Карлосу Алькарасу (1:6, 4:6), Де Минор обыграл Томаша Махача, Лернера Тьена, Маттео Берреттини и Сашу Зверева (6:4, 1:6, 7:6).
Де Минор выиграл 11 из 14-ти последних матчей. В начале октября Алекс дошел до финала на «пятисотнике» в Пекине: ему не удалось завершить решающий матч против Новака Джоковича из-за травмы ноги.
В текущем сезоне Де Минор провел 67 матчей. На этом отрезке у него 46 побед и 21 поражение.
Лучшим результатом Алекса в этом году пока остается победа на февральском «пятисотнике» в Роттердаме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 3.64, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.28.
Прогноз: Де Минор, конечно, конкретно набегался на прошлой неделе, но мы все равно сомневаемся, что он не справится с Этчеверри. В отличие от Рублева, австралиец уверенно обыграет аргентинского грунтовика.
Кстати, после 2022-го Де Минор еще ни разу не проигрывал в Париже раньше четвертьфинала.
Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов меньше 22,5 за 2.06.