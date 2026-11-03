прогноз на матч второго круга Мастерса в Париже, ставка за 2.06

Австралиец Алекс Де Минор сыграет против аргентинца Томаса Этчеверри во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 4 ноября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.

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Этчеверри

Томас начал парижский «тысячник» с победы над Андреем Рублевым.

Аргентинский теннисист обыграл россиянина в нервном трехсетовом матче — 6:4, 6:7, 7:6.

Этчеверри продлил серию поражений Рублева до пяти матчей.

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Но не только это: Этчеверри заодно прервал свою серию поражений, которая перед встречей с Андреем составляла шесть матчей.

На этом отрезке латиноамериканец проиграл Алексу Микелсену, Кириану Жаке, Стефаносу Циципасу, Далибору Сврчине, Маттиа Беллуччи и Маттео Берреттини.

Несмотря на все неудачи, Этчеверри по-прежнему находится рядом с топ-30. Эту неделю он начал в статусе 31-й ракетки мира.

В текущем сезоне 27-летний аргентинец провел 54 матча (27 побед, 27 поражений).

Ранее Этчеверри ни разу не проходил дальше второго круга на «Мастерсе» в столице Франции.

Де Минор

Алекс попал в число первых восьми сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

На прошлой неделе австралиец дошел до финала на «пятисотнике» в Вене.

Прежде чем уступить в решающем матче Карлосу Алькарасу (1:6, 4:6), Де Минор обыграл Томаша Махача, Лернера Тьена, Маттео Берреттини и Сашу Зверева (6:4, 1:6, 7:6).

Де Минор выиграл 11 из 14-ти последних матчей. В начале октября Алекс дошел до финала на «пятисотнике» в Пекине: ему не удалось завершить решающий матч против Новака Джоковича из-за травмы ноги.

В текущем сезоне Де Минор провел 67 матчей. На этом отрезке у него 46 побед и 21 поражение.

Лучшим результатом Алекса в этом году пока остается победа на февральском «пятисотнике» в Роттердаме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Этчеверри в этом матче можно поставить за 3.64, победу Де Минора букмекеры предлагают за 1.28.

Прогноз: Де Минор, конечно, конкретно набегался на прошлой неделе, но мы все равно сомневаемся, что он не справится с Этчеверри. В отличие от Рублева, австралиец уверенно обыграет аргентинского грунтовика.

Кстати, после 2022-го Де Минор еще ни разу не проигрывал в Париже раньше четвертьфинала.

2.06 Победа Де Минора + тотал геймов меньше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.06 на матч Этчеверри — Де Минор позволит вывести на карту выигрыш 1060₽, общая выплата — 2060₽

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов меньше 22,5 за 2.06.