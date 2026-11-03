Ходар снова совершит камбэк в матче с Руудом?

прогноз на матч второго круга Мастерса в Париже, ставка за 2.30

Испанец Рафаэль Ходар сыграет против норвежца Каспера Рууда во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 3 ноября, начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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Рууд

Каспер сильно удивил в первом раунде, уверенно обыграв Хуана Мануэля Серундоло.

Вопреки ожиданиям, норвежский теннисист отдал аргентинцу лишь пять геймов — 6:3, 6:2.

На прошлой неделе Рууд с трудом обыграл швейцарца Доминика Штрикера в первом круге «пятисотника» в Базеле. В следующем матче экс-вторая ракетка мира уступил португальцу Нуну Боржешу.

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Лучшим результатом Рууда во второй половине сезона пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае.

Интересно, что это пока что единственный случай после Ролан Гаррос, когда Касперу удалось выиграть хотя бы два подряд матча на уровне ATP.

Рууд занимает 23-е место в обновленной версии рейтинга.

В текущем сезоне 27-летний норвежец провел 55 матчей: на этом отрезке у него 35 побед и 20 поражений.

Рууд выиграл матч на парижском «Мастерсе» впервые с 2022 года.

Ходар

Рафаэль тоже уверенно прошел во второй раунд «тысячника» в столице Франции.

В первом круге испанский теннисист одержал победу над чилийцем Алехандро Табило — 6:2, 6:3.

Интересно, что Ходар выиграл 21 матч на первых восьми «Мастерсах». По этому показателю он уступает только двум легендам — Стефану Эдбергу и Борису Беккеру.

На прошлой неделе Ходар не очень удачно выступил в Базеле, проиграв во втором раунде Валантену Вашеро. Впрочем, именно монегаск в итоге и стал чемпионом швейцарского «пятисотника».

Зато перед этим Ходар дошел до финала на «Мастерсе» в Шанхае. В решающем матче 20-летний испанец проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине.

Ходар начал неделю в статусе десятой ракетки мира.

В текущем сезоне Рафа провел уже 77 матчей. На этом отрезке у него 58 побед и 19 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 2.48, победу Ходара букмекеры предлагают за 1.53.

Прогноз: в середине октября Ходар одержал волевую победу над Руудом в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае.

Вероятно, испанец снова обыграет норвежцу. Только на этот раз он вряд ли станет доводить дело до третьей партии.

2.30 Победа Ходара в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч Рууд — Ходар принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Рекомендуемая ставка: победа Ходара в двух сетах за 2.30.