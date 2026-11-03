Испанец Рафаэль Ходар сыграет против норвежца Каспера Рууда во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 3 ноября, начало — в 22:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
Рууд
Каспер сильно удивил в первом раунде, уверенно обыграв Хуана Мануэля Серундоло.
Вопреки ожиданиям, норвежский теннисист отдал аргентинцу лишь пять геймов — 6:3, 6:2.
На прошлой неделе Рууд с трудом обыграл швейцарца Доминика Штрикера в первом круге «пятисотника» в Базеле. В следующем матче экс-вторая ракетка мира уступил португальцу Нуну Боржешу.
Лучшим результатом Рууда во второй половине сезона пока остается выход в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае.
Интересно, что это пока что единственный случай после Ролан Гаррос, когда Касперу удалось выиграть хотя бы два подряд матча на уровне ATP.
Рууд занимает 23-е место в обновленной версии рейтинга.
В текущем сезоне 27-летний норвежец провел 55 матчей: на этом отрезке у него 35 побед и 20 поражений.
Рууд выиграл матч на парижском «Мастерсе» впервые с 2022 года.
Ходар
Рафаэль тоже уверенно прошел во второй раунд «тысячника» в столице Франции.
В первом круге испанский теннисист одержал победу над чилийцем Алехандро Табило — 6:2, 6:3.
Интересно, что Ходар выиграл 21 матч на первых восьми «Мастерсах». По этому показателю он уступает только двум легендам — Стефану Эдбергу и Борису Беккеру.
На прошлой неделе Ходар не очень удачно выступил в Базеле, проиграв во втором раунде Валантену Вашеро. Впрочем, именно монегаск в итоге и стал чемпионом швейцарского «пятисотника».
Зато перед этим Ходар дошел до финала на «Мастерсе» в Шанхае. В решающем матче 20-летний испанец проиграл Алехандро Давидовичу-Фокине.
Ходар начал неделю в статусе десятой ракетки мира.
В текущем сезоне Рафа провел уже 77 матчей. На этом отрезке у него 58 побед и 19 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Рууда в этом матче можно поставить за 2.48, победу Ходара букмекеры предлагают за 1.53.
Прогноз: в середине октября Ходар одержал волевую победу над Руудом в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае.
Вероятно, испанец снова обыграет норвежцу. Только на этот раз он вряд ли станет доводить дело до третьей партии.
Рекомендуемая ставка: победа Ходара в двух сетах за 2.30.