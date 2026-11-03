Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против француза Моиза Куаме в первом круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 3 ноября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
Давидович-Фокина
Алехандро на прошлой неделе планировал сыграть в Базеле, но в последний момент отказался от участия швейцарском «пятисотнике».
По всей видимости, испанец решил, что ему надо еще немного времени на восстановление после сенсационной победы на «Мастерсе» в Шанхае.
В финале китайского «тысячника» Давидович-Фокина обыграл Рафаэля Ходара (1:6, 7:6, 6:4).
В остальных раундах его соперниками были Дженсон Бруксби, Фрэнсис Тиафо, Хуберт Хуркач, Артур Жеа и Саша Зверев (5:7, 6:4, 6:3).
В этом сезоне Давидовича-Фокина выиграл уже три титула. В июне он стал чемпионом травяного турнира на Мальорке, а в сентябре победил в китайском Чэнду.
Давидович-Фокина занимает 17-е место в обновленной версии рейтинга ATP. В этом году он провел 49 матчей (33 победы, 16 поражений).
Куаме
Моиз получил от организаторов турнира wild card, благодаря чему избежал участия в квалификации.
Куаме занимает 132-е место в рейтинге. Выше этой позиции он пока не поднимался.
Но также стоит уточнить, что французу всего лишь 17 лет.
На прошлой неделе Куаме выиграл «челленджер» в Бресте. В финале у него был непростой матч против американца Мартина Дамма (6:4, 6:7, 7:6).
Перед этим Куаме прошел раунд на турнире ATP 250 в Лионе: после победы над Лоренцо Сонего он проиграл другому итальянцу — Лоренцо Музетти.
Главным достижением Куаме в этом году пока остается выход в третий круг Ролан Гаррос.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.35, победу Куаме букмекеры предлагают за 3.18.
Прогноз: вряд ли Давидович-Фокина позволит 17-летнему французу организовать сенсацию. Куаме действительно талантлив, но в матчах против опытных соперников ему пока нелегко.
Рекомендуемая ставка: победа Давидовича-Фокины в двух сетах за 1.95.