прогноз на матч первого круга Мастерса в Париже, ставка за 1.95

Испанец Алехандро Давидович-Фокина сыграет против француза Моиза Куаме в первом круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 3 ноября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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Давидович-Фокина

Алехандро на прошлой неделе планировал сыграть в Базеле, но в последний момент отказался от участия швейцарском «пятисотнике».

По всей видимости, испанец решил, что ему надо еще немного времени на восстановление после сенсационной победы на «Мастерсе» в Шанхае.

В финале китайского «тысячника» Давидович-Фокина обыграл Рафаэля Ходара (1:6, 7:6, 6:4).

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В остальных раундах его соперниками были Дженсон Бруксби, Фрэнсис Тиафо, Хуберт Хуркач, Артур Жеа и Саша Зверев (5:7, 6:4, 6:3).

В этом сезоне Давидовича-Фокина выиграл уже три титула. В июне он стал чемпионом травяного турнира на Мальорке, а в сентябре победил в китайском Чэнду.

Давидович-Фокина занимает 17-е место в обновленной версии рейтинга ATP. В этом году он провел 49 матчей (33 победы, 16 поражений).

Куаме

Моиз получил от организаторов турнира wild card, благодаря чему избежал участия в квалификации.

Куаме занимает 132-е место в рейтинге. Выше этой позиции он пока не поднимался.

Но также стоит уточнить, что французу всего лишь 17 лет.

На прошлой неделе Куаме выиграл «челленджер» в Бресте. В финале у него был непростой матч против американца Мартина Дамма (6:4, 6:7, 7:6).

Перед этим Куаме прошел раунд на турнире ATP 250 в Лионе: после победы над Лоренцо Сонего он проиграл другому итальянцу — Лоренцо Музетти.

Главным достижением Куаме в этом году пока остается выход в третий круг Ролан Гаррос.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Давидовича-Фокину в этом матче можно поставить за 1.35, победу Куаме букмекеры предлагают за 3.18.

Прогноз: вряд ли Давидович-Фокина позволит 17-летнему французу организовать сенсацию. Куаме действительно талантлив, но в матчах против опытных соперников ему пока нелегко.

1.95 Победа Давидовича-Фокины в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Давидович-Фокина — Куаме позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Рекомендуемая ставка: победа Давидовича-Фокины в двух сетах за 1.95.