Руне совершит камбэк в матче против Пола?

прогноз на матч первого круга Мастерса в Париже, ставка за 2.08

Американец Томми Пол сыграет против датчанина Хольгера Руне в первом круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 3 ноября, начало — в 16:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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Пол

Томми на прошлой неделе дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Вене.

В австрийской столице американский теннисист обыграл Андрея Рублева и Лучано Дардери, после чего уступил Карлосу Алькарасу.

Перед этим Пол дошел до полуфинала в Лионе. На французском турнире он обыграл Бенжамена Бонзи и Корантена Муте, после чего уступил Тейлору Фрицу.

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На «Мастерсе» в Шанхае американец дошел до четвертьфинала.

На китайском «тысячнике», прежде чем проиграть Даниилу Медведеву, Пол победил Адольфо Вальехо, Валантена Вашеро и Зизу Бергса.

В текущем сезоне Пол провел 67 матчей. На этом отрезке у него 46 побед и 21 поражение. Его баланс конкретно на харде — 28 побед и 15 поражений.

Руне

Хольгер на прошлой неделе прошел два раунда в Базеле.

На швейцарском «пятисотнике» датчанин выиграл у француза Кантена Алиса и поляка Хуберта Хуркача.

Как и на турнире в Базеле, в Париже он тоже заявился по защищенному рейтингу. Эту неделю Хольгер проводит в статусе 433-й ракетки мира.

Причиной столь существенного падения в рейтинге стала травма ахиллова сухожилия, из-за которой ему пришлось пропустить почти год.

Руне слабо провел первые турниры после травмы: на «пятисотнике» в Токио он проиграл в стартовом матче французу Кириану Жаке (3:6, 1:6), а на «Мастерсе» в Шанхае уступил в первом круге Даниэлю Альтмайеру.

В предыдущих сезонах Руне успешно выступал в Париже: в 2022-м он стал чемпионом «Мастерса» в столице Франции, а в 2023-м дошел до четвертьфинала, а в 2024-м — до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Пола в этом матче можно поставить за 1.43, победу Руне букмекеры предлагают за 2.80.

Прогноз: матчи с участием Руне сейчас максимально непредсказуемые, поэтому здесь даже нет смысла пытаться спрогнозировать исход. Но, вероятно, по своему содержанию встреча датчанина и американца не разочарует зрителей.

2.08 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Пол — Руне принесёт прибыль 1080₽, общая выплата — 2080₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.08.