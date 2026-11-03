прогноз на матч второго круга Мастерса в Париже, ставка за 1.97

Американец Бен Шелтон сыграет против британца Кэмерона Норри во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 3 ноября, начало — в 21:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

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Шелтон

Бен попал в число первых восьми сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

На прошлой неделе он неудачно выступил на «пятисотнике» в Базеле.

В первом круге американский теннисист с трудом обыграл Александра Ковачевича, а во втором сенсационно уступил швейцарцу Жерому Киму, который начинал турнир в статусе 222-й ракетки мира.

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Любопытно, что в этих матчах Шелтон провел в общей сложности пять тай-брейков.

Это говорит о том, что Бен все так же хорош и эффективен в геймах на своей подаче, но на приеме — просто беда.

И именно по этой причине Шелтон и его отец приняли, по сути, радикальное решение: в ближайшее время в их команду войдет Хуан Карлос Ферреро, человек, который помог Карлосу Алькарасу стать первой ракеткой мира и побеждать на турнирах «Большого шлема».

В текущем сезоне Шелтон провел 60 матчей. На этом отрезке у него 42 победы и 18 поражений. Ранее в этом году он выиграл турниры в Далласе, Мюнхене, Штутгарте и Монреале, благодаря чему уже обеспечил себе участие в Итоговом турнире.

Норри

Кэмерон в первом раунде одержал победу над Маттео Арнальди.

Британец обыграл итальянского теннисиста в нервном трехсетовом матче — 6:4,1:6, 6:3.

Норри слабо проводит заключительный отрезок сезона.

Достаточно сказать, что после «Мастерса» в Монреале, на котором он дошел до 1/8 финала, Норри до сих пор выиграл лишь три матча.

Норри не прошел ни одного раунда на US Open, в Пекине, Шанхае и Лионе, проиграв Люке Ван Ашу, Саше Звереву, Далибору Сврчину и Бенжамену Бонзи.

При этом Кэмерон по-прежнему находится в топ-50. Эту неделю он начал в статусе 45-й ракетки мира.

В текущем сезоне у Норри пока отрицательный баланс — 24 победы и 26 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шелтона в этом матче можно поставить за 1.34, победу Норри букмекеры предлагают за 3.22.

Прогноз: скорее всего, в очередном матче с участием Шелтона будет много геймов и хотя бы один тай-брейк.

Оптимальной будет ставка без учета исхода. Вряд ли кто-то сильно удивится, если Бен не сможет подтвердить статус фаворита.

1.97 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Шелтон — Норри принесёт чистый выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.97.