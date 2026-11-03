прогноз на матч второго круга Мастерса в Париже, ставка за 2.66

Француз Артур Фис сыграет против чеха Томаша Махача во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 4 ноября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.66.

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Фис

Артур все-таки приехал на домашний «тысячник», несмотря на то, что на прошлой неделе не смог завершить матч против Тейлора Фрица в четвертьфинале «пятисотника» в Базеле.

Французский теннисист почувствовал боль в ноге, но уже через пару дней стало ясно, что опасения оказались напрасными.

В остальных матчах на швейцарском турнире Фис обыграл Джованни Мпетши-Перрикара и Алекса Микелсена.

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Перед этим Фис не смог выиграть титул в Брюсселе, сенсационно уступив в полуфинале немцу Яну-Леннарду Штруффу.

Главным же разочарованием стало его выступление в Шанхае. На китайском «Мастерсе» Артур проиграл в третьем круге Ботику ван де Зандшульпу.

На «пятисотнике» в Токио 22-летний француз уступил в четвертьфинале Валантену Вашеро.

После победы на «Мастерсе» в Цинциннати Фис пока ни разу не выигрывал больше двух матчей на уровне основной сетки ATP.

Фис занимает седьмое место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 57 матчей (41 победа, 17 поражений).

Махач

Томаш в первом круге одержал победу над французом Кирианом Жаке — 7:6, 6:1.

С учетом квалификации он провел на парижском «тысячнике» уже три матча.

В отборе Махач обыграл испанца Мартина Ландалусе и аргентинца Себастьяна Баэса.

На «пятисотнике» в Вене Махач проиграл в первом раунде австралийцу Алексу Де Минору.

На турнире в Алматы чех не прошел второй круг, уступив Карену Хачанову (2:6, 6:4, 6:7).

Махач начал неделю в статусе 69-й ракетки мира. Главной причиной падения за пределы топ-50 стали травмы.

В текущем сезоне Махач провел 42 матча: на этом отрезке у него Томаша 23 победы и 19 поражений.

На уровне ATP 1000 лучшим результатом Махача в этом году пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фиса в этом матче можно поставить за 1.47, победу Махача букмекеры предлагают за 2.66.

Прогноз: летом 2024-го Фис обыграл Махача на траве в Галле со счетом 6:4, 6:4.

Несмотря на то, что с тех пор француз добился внушительного прогресса, все равно нет уверенности, что он снова одержит победу над чехом.

Томаш вполне может воспользоваться проблемами соперника, который постоянно испытывает страх получить новую травму.

2.66 Победа Махача Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.66 на матч Фис — Махач принесёт чистый выигрыш 1660₽, общая выплата — 2660₽

Рекомендуемая ставка: победа Махача за 2.66.