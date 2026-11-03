Россиянин Даниил Медведев сыграет против перуанца Игнасио Бусе во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 4 ноября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
Бусе
Игнасио начал турнир с уверенной победы над Зизу Бергсом.
Вопреки ожиданиям, перуанский теннисист отдал бельгийцу лишь шесть геймов — 6:2, 6:4.
Этот результат действительно стал сюрпризом на фоне недавних выступлений.
После US Open, на котором он уступил во втором круге Бенжамену Бонзи, Бусе не выиграл ни одного матча на турнирах Пекине, Шанхае и Вене.
На «пятисотнике» в столице Австрии 22-летний перуанец проиграл в первом круге 38-летнему французу Адриану Маннарино (6:0, 5:7, 4:6).
Но при этом Бусе ни в коем случае нельзя недооценивать. Во-первых, ранее в этом году он успел дебютировать в топ-30 (эту неделю начал в статусе 33-й ракетки мира).
Во-вторых, в конце августа Игнасио стал победителем турнира ATP 250 в Уинстон-Сейлеме (США).
Но главным сюрпризом стала, конечно же, его победа на грунтовом «пятисотнике» в Гамбурге.
Медведев
Даниил попал в число первых восьми сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.
Российский теннисист мощно проводит заключительную часть сезона.
Достаточно сказать, что он уже гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP.
На прошлой неделе Медведев дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Вене: прежде чем уступить Карлосу Алькарасу, он обыграл Даниэля Мериду Агилара, Кэмерона Норри и Адриана Маннарино.
Перед этим Даниил защитил титул в Алматы. В финале турнира в крупнейшем городе Казахстана он одержал волевую победу над грузином Николозом Басилашвили.
Медведев выиграл 21 из последних 25 матчей. Его общий баланс в текущем сезоне — 52 победы и 19 поражений.
В сентябре Медведев стал чемпионом турнира в китайском Ханчжоу. На «пятисотнике» в Пекине и на «Мастерсе» в Шанхае россиянин дошел до полуфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Бусе в этом матче можно поставить за 5.35, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.15.
Прогноз: вероятно, Медведев подтвердит статус фаворита, однако мы не уверены, что он обыграет перуанца с разгромным счетом. Все-таки важно учитывать, что осенью у Даниила почти не было времени на отдых.
Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 19,5 за 2.00.