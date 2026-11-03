прогноз на матч второго круга Мастерса в Париже, ставка за 2.00

Россиянин Даниил Медведев сыграет против перуанца Игнасио Бусе во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 4 ноября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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Бусе

Игнасио начал турнир с уверенной победы над Зизу Бергсом.

Вопреки ожиданиям, перуанский теннисист отдал бельгийцу лишь шесть геймов — 6:2, 6:4.

Этот результат действительно стал сюрпризом на фоне недавних выступлений.

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После US Open, на котором он уступил во втором круге Бенжамену Бонзи, Бусе не выиграл ни одного матча на турнирах Пекине, Шанхае и Вене.

На «пятисотнике» в столице Австрии 22-летний перуанец проиграл в первом круге 38-летнему французу Адриану Маннарино (6:0, 5:7, 4:6).

Но при этом Бусе ни в коем случае нельзя недооценивать. Во-первых, ранее в этом году он успел дебютировать в топ-30 (эту неделю начал в статусе 33-й ракетки мира).

Во-вторых, в конце августа Игнасио стал победителем турнира ATP 250 в Уинстон-Сейлеме (США).

Но главным сюрпризом стала, конечно же, его победа на грунтовом «пятисотнике» в Гамбурге.

Медведев

Даниил попал в число первых восьми сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

Российский теннисист мощно проводит заключительную часть сезона.

Достаточно сказать, что он уже гарантировал себе участие в Итоговом турнире ATP.

На прошлой неделе Медведев дошел до полуфинала на «пятисотнике» в Вене: прежде чем уступить Карлосу Алькарасу, он обыграл Даниэля Мериду Агилара, Кэмерона Норри и Адриана Маннарино.

Перед этим Даниил защитил титул в Алматы. В финале турнира в крупнейшем городе Казахстана он одержал волевую победу над грузином Николозом Басилашвили.

Медведев выиграл 21 из последних 25 матчей. Его общий баланс в текущем сезоне — 52 победы и 19 поражений.

В сентябре Медведев стал чемпионом турнира в китайском Ханчжоу. На «пятисотнике» в Пекине и на «Мастерсе» в Шанхае россиянин дошел до полуфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Бусе в этом матче можно поставить за 5.35, победу Медведева букмекеры предлагают за 1.15.

Прогноз: вероятно, Медведев подтвердит статус фаворита, однако мы не уверены, что он обыграет перуанца с разгромным счетом. Все-таки важно учитывать, что осенью у Даниила почти не было времени на отдых.

2.00 Победа Медведева + тотал геймов больше 19,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Бусе — Медведев принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: победа Медведева + тотал геймов больше 19,5 за 2.00.