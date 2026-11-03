Найдутся ли у Зверева силы на матч с Музетти?

прогноз на матч второго круга Мастерса в Париже, ставка за 2.05

Немец Александр Зверев сыграет против итальянца Лоренцо Музетти во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 4 ноября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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Зверев

Саша начал эту неделю в статусе первой ракетки мира.

Это историческое во всех смыслах событие стало возможным не только благодаря травмам Янника Синнера и Карлоса Алькараса, которым пришлось пропустить большое количество турниров.

Зверев — действующий чемпион Australian Open и Ролан Гаррос. Кроме того, он дошел до финала на Уимблдоне.

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В текущем сезоне Зверев провел уже 82 матча. На этом отрезке у него 65 побед и 17 поражений.

Также стоит обратить, что он дошел как минимум до полуфинала на пяти турнирах категории ATP 1000 — в Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадриде и Шанхае.

В прошлом году Зверев добрался до полуфинала на «тысячнике» в Париже, а в 2024-м он стал чемпионом турнира в столице Франции.

Музетти

У Лоренцо в первом раунде был непростой матч против Хуберта Хуркача.

Итальянский теннисист обыграл поляка со счетом 7:6, 7:6.

Музетти выиграл семь из восьми последних матчей. В конце октября он стал чемпионом турнира ATP 250 в Лионе. Это его первый титул в сезоне.

На «пятисотнике» в Вене Музетти в первом круге обыграл Фрэнсиса Тиафо, а во втором уступил британцу Артуру Фери.

Музетти занимает 24-е место в обновленной версии рейтинга ATP. В текущем сезоне он провел 40 матчей (27 побед, 13 поражений).

В 2022-м Лоренцо дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Париже. С тех пор он выиграл лишь один матч на этом турнире.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.39, победу Музетти букмекеры предлагают за 2.97.

Прогноз: конкретно уставший Зверев может запросто проиграть итальянцу.

К слову, встречи с Музетти и ранее были для него легкой прогулкой. Саша выиграл только два из пяти предыдущих матчей против Лоренцо.

Оптимальной будет ставка без учета исхода.

2.05 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Зверев — Музетти принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.05.