Россиянин Карен Хачанов сыграет против португальца Нуну Боржеша во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 4 ноября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.
Боржеш
Нуну в первом раунде одержал уверенную победу над Моизом Куаме.
Португалец отдал 17-летнему французу лишь четыре гейма — 6:3, 6:1.
При этом Боржеш попал в основную сетку парижского «тысячника» как лаки-лузер.
В решающем раунде квалификации он проиграл словаку Алексу Молчану (6:7, 2:6).
На прошлой неделе Боржеш неплохо выступил на «пятисотнике» в Базеле: прежде чем уступить в четвертьфинале Яну-Леннарду Штруффу, он обыграл Мику Брунольда и Каспера Рууда.
Боржеш занимает 49-е место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 62 матча (32 победы, 30 поражений).
На уровне ATP 1000 его лучшим результатом в этом году пока остается выход в 1/8 финала на турнирах в Монреале и Цинциннати.
Хачанов
У Карена в первом раунде был непростой матч против Дениса Шаповалова.
Как и ожидалось, российскому теннисисту пришлось изрядно понервничать, но при этом ему еще и сильно повезло: соперник не смог завершить матч из-за травмы бедра.
Шаповалов отказался от продолжения борьбы в третьем сете, когда Хачанов вел со счетом 4:1.
Первый сет Хачанов отдал почти без борьбы, а во второй партии он обыграл канадца на тай-брейке. Удача крепко держала Карена за руку.
Но если говорить в целом, то Карен, конечно, достойно проводит заключительную часть сезона, несмотря на то, что на минувшей неделе он не прошел ни раунда на турнире в Вене. В австрийский столице россиянину откровенно не повезло: уже в стартовом матче ему пришлось играть против Карлоса Алькараса.
Перед этим Карен выиграл по два матча на турнирах в Пекине, Шанхае и Алтматы. Но его главным достижением стал выход в полуфинал US Open.
В текущем сезоне Хачанов провел 51 матч. На этом отрезке у него 29 побед и 22 поражения.
Хачанов в 2018 году стал чемпионом «Мастерса» в Париже. В 2023-м он дошел до четвертьфинала, в 2024-м до полуфинала, а в 2025-м — до третьего раунда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 2.69, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.46.
Прогноз: в прошлом году Хачанов обыграл Боржеша в тяжелейшем пятисетовом матче на Уимблдоне — 7:6, 4:6, 4:6, 6:3, 7:6.
Вероятно, тяжело будет и в предстоящем матче. Мы не уверены, что Карен снова выиграет у португальца.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.03.