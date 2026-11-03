Сможет ли Хачанов пройти второй круг в Париже?

прогноз на матч второго круга Мастерса в Париже, ставка за 2.03

Россиянин Карен Хачанов сыграет против португальца Нуну Боржеша во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция). Матч пройдет 4 ноября, начало — в 12:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

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Боржеш

Нуну в первом раунде одержал уверенную победу над Моизом Куаме.

Португалец отдал 17-летнему французу лишь четыре гейма — 6:3, 6:1.

При этом Боржеш попал в основную сетку парижского «тысячника» как лаки-лузер.

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В решающем раунде квалификации он проиграл словаку Алексу Молчану (6:7, 2:6).

На прошлой неделе Боржеш неплохо выступил на «пятисотнике» в Базеле: прежде чем уступить в четвертьфинале Яну-Леннарду Штруффу, он обыграл Мику Брунольда и Каспера Рууда.

Боржеш занимает 49-е место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 62 матча (32 победы, 30 поражений).

На уровне ATP 1000 его лучшим результатом в этом году пока остается выход в 1/8 финала на турнирах в Монреале и Цинциннати.

Хачанов

У Карена в первом раунде был непростой матч против Дениса Шаповалова.

Как и ожидалось, российскому теннисисту пришлось изрядно понервничать, но при этом ему еще и сильно повезло: соперник не смог завершить матч из-за травмы бедра.

Шаповалов отказался от продолжения борьбы в третьем сете, когда Хачанов вел со счетом 4:1.

Первый сет Хачанов отдал почти без борьбы, а во второй партии он обыграл канадца на тай-брейке. Удача крепко держала Карена за руку.

Но если говорить в целом, то Карен, конечно, достойно проводит заключительную часть сезона, несмотря на то, что на минувшей неделе он не прошел ни раунда на турнире в Вене. В австрийский столице россиянину откровенно не повезло: уже в стартовом матче ему пришлось играть против Карлоса Алькараса.

Перед этим Карен выиграл по два матча на турнирах в Пекине, Шанхае и Алтматы. Но его главным достижением стал выход в полуфинал US Open.

В текущем сезоне Хачанов провел 51 матч. На этом отрезке у него 29 побед и 22 поражения.

Хачанов в 2018 году стал чемпионом «Мастерса» в Париже. В 2023-м он дошел до четвертьфинала, в 2024-м до полуфинала, а в 2025-м — до третьего раунда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 2.69, победу Хачанова букмекеры предлагают за 1.46.

Прогноз: в прошлом году Хачанов обыграл Боржеша в тяжелейшем пятисетовом матче на Уимблдоне — 7:6, 4:6, 4:6, 6:3, 7:6.

Вероятно, тяжело будет и в предстоящем матче. Мы не уверены, что Карен снова выиграет у португальца.

2.03 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч Боржеш — Хачанов принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.03.