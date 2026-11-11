прогноз на матч второго круга турнира в Стокгольме, ставка за 1.99

Датчанин Хольгер Руне сыграет против серба Миомира Кецмановича во втором круге турнира ATP 250 в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 11 ноября, начало — в 21:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.99.

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Кецманович

Миомир начал турнир с победы над Артуром Риндеркнешем.

Сербский теннисист обыграл француза в напряженном трехсетовом матче — 7:6, 4:6, 6:4.

Кецманович начал неделю в статусе 64-й ракетки мира.

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После июньского турнира на Мальорке, на котором он дошел до четвертьфинала, Кецманович до сих пор выиграл лишь шесть матчей на уровне основной сетки ATP.

На «Мастерсе» в Париже он проиграл в квалификации аргентинцу Хуану Мануэлю Серундоло, а в Базеле уступил Ринки Хиджикате в первом раунде отбора.

Перед этим Миомир не прошел первый круг на «челленджере» в Цзинане и в Алматы.

В этом году Кецманович выиграл лишь 14 из 35 матчей на харде.

После турнира на Мальорке 27-летний серб пока ни разу не выигрывал два матча подряд.

Руне

Хольгер в первом раунде одержал уверенную победу над Зизу Бергсом.

Датчанин обыграл бельгийского теннисиста в двух сетах — 6:3, 6:4.

Именно в Стокгольме Руне в прошлом году получил травму ахиллова сухожилия, из-за которой пропустил почти год.

«Это была страшная штука. Поначалу мы не совсем понимали, что произошло, но вернуться сюда и уже на следующий год снова иметь возможность играть — это невероятно», — признался Руне.

После возвращения он провел пока лишь девять матчей.

В конце октября Руне дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Базеле: прежде чем уступить Валантену Вашеро, он обыграл Кантена Алиса и Хуберту Хуркачу.

На недавнем «Мастерсе» в Париже Руне проиграл в первом круге американцу Томми Полу.

В Токио он тоже не прошел первый раунд, уступив французу Кириану Жаке.

На «Мастерсе» в Шанхае бывшая четвертая ракетка мира проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Кецмановича в этом матче можно поставить за 3.12, победу Руне букмекеры предлагают за 1.36.

Прогноз: Руне ранее выиграл три из четырех матчей против Кецмановича.

В прошлом году датчанин обыграл серба сначала на Australian Open, а потом в Кубке Дэвиса.

Вероятно, Хольгер продлит серию побед над Кецмановичем, которому в последнее время чересчур тяжело даются матчи на уровне основного тура.

1.99 Победа Руне в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.99 на матч Кецманович — Руне принесёт чистый выигрыш 990₽, общая выплата — 1990₽

Рекомендуемая ставка: победа Руне в двух сетах за 1.99.