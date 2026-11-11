Американец Тейлор Фриц сыграет против британца Кэмерона Норри во втором круге турнира ATP 250 в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 11 ноября, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Фриц
Тейлор попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.
На прошлой неделе американец дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Париже.
В столице Франции Фриц обыграл Бенжамена Бонзи, Алекса Молчаса и Артура Фиса, после чего уступил Карлосу Алькарасу.
В конце октября Фриц сначала дошел до финала в Лионе, а потом до полуфинала на «пятисотнике» в Базеле.
Фриц будет в числе запасных на Итоговом турнире, и именно по этой причине он решил сыграть в Стокгольме, а не ушел в отпуск сразу после парижского «Мастерса».
В текущем сезоне Фриц провел 65 матчей. На этом отрезке у него 44 победы и 21 поражение.
Норри
Кэмерон начал турнир с убедительной победы над Джеймсом Даквортом.
Британец обыграл австралийского теннисиста со счетом 7:5, 6:0.
На «Мастерсе» в Париже Норри после победы над Маттео Арнальди проиграл Бену Шелтону.
На «пятисотнике» в Вене он тоже не прошел второй круг, уступив Даниилу Медведеву.
Интересно, что перед турниром в австрийской столице у Норри была серия из пяти поражений.
Норри занимает 53-е место рейтинге ATP. В текущем сезоне у него пока отрицательный баланс — 25 побед и 27 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.30, победу Норри букмекеры предлагают за 3.48.
Прогноз: Фриц ранее выиграл семь из 13 матчей против Норри.
Пока непонятно, с какой целью американец приехал в Стокгольм. Возможно, он хочет провести один-два матча перед тем, как поехать на итоговый в Турин.
В общем, оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.