прогноз на матч второго круга турнира в Стокгольме, ставка за 1.92

Американец Тейлор Фриц сыграет против британца Кэмерона Норри во втором круге турнира ATP 250 в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 11 ноября, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Фриц

Тейлор попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

На прошлой неделе американец дошел до четвертьфинала на «Мастерсе» в Париже.

В столице Франции Фриц обыграл Бенжамена Бонзи, Алекса Молчаса и Артура Фиса, после чего уступил Карлосу Алькарасу.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В конце октября Фриц сначала дошел до финала в Лионе, а потом до полуфинала на «пятисотнике» в Базеле.

Фриц будет в числе запасных на Итоговом турнире, и именно по этой причине он решил сыграть в Стокгольме, а не ушел в отпуск сразу после парижского «Мастерса».

В текущем сезоне Фриц провел 65 матчей. На этом отрезке у него 44 победы и 21 поражение.

Норри

Кэмерон начал турнир с убедительной победы над Джеймсом Даквортом.

Британец обыграл австралийского теннисиста со счетом 7:5, 6:0.

На «Мастерсе» в Париже Норри после победы над Маттео Арнальди проиграл Бену Шелтону.

На «пятисотнике» в Вене он тоже не прошел второй круг, уступив Даниилу Медведеву.

Интересно, что перед турниром в австрийской столице у Норри была серия из пяти поражений.

Норри занимает 53-е место рейтинге ATP. В текущем сезоне у него пока отрицательный баланс — 25 побед и 27 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Фрица в этом матче можно поставить за 1.30, победу Норри букмекеры предлагают за 3.48.

Прогноз: Фриц ранее выиграл семь из 13 матчей против Норри.

Пока непонятно, с какой целью американец приехал в Стокгольм. Возможно, он хочет провести один-два матча перед тем, как поехать на итоговый в Турин.

В общем, оптимальным вариантом будет ставка без учета исхода.

1.92 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Фриц — Норри принесёт прибыль 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.