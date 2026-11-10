Сонего второй год подряд выйдет в четвертьфинал турнира в Стокгольме?

прогноз на матч второго круга турнира в Стокгольме, ставка за 2.22

Итальянец Лоренцо Сонего сыграет против чилийца Алехандро Табило во втором круге турнира ATP 250 в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 11 ноября, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.22.

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Сонего

Лоренцо в первом раунде одержал победу над Кантентом Алисом.

Итальянец, несмотря на все сомнения, уверенно провел матч против француза — 6:4, 7:6.

Сонего пробился в основную сетку через квалификацию. В отборе его соперниками были 416-я ракетка мира швед Олле Валлин и испанец Иньяко Монтес де ла Торре.

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Сонего начал неделю в статусе 115-й ракетки мира. В текущем сезоне он провел всего лишь 43 матча. При этом у него отрицательный баланс — 19 побед и 24 поражения.

На «Мастерсе» в Париже Сонего тоже прошел квалификацию, но в первом круге уступил Маттиа Беллуччи.

После турнира в Чэнду, на котором он не смог пройти второй круг, Лоренцо выиграл лишь один матч на на уровне основной сетки ATP.

На турнирах в Токио, Шанхае и Вене Сонего не прошел квалификацию, а в Лионе проиграл в первом круге 17-летнему Моизу Куаме.

Табило

Алехандро попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.

Чилиец занимает 31-е место в рейтинге ATP.

В текущем сезоне Табило провел 68 матчей. На этом отрезке у него 38 побед и 30 поражений.

На сейчас стоит обратить внимание, прежде сего, на его текущую серию поражений, которая составляет четыре матча.

В начале октября Табило уступил Денису Шаповалову во втором круге «пятисотника» в Токио.

После этого он не прошел ни раунда на турнирах в Шанхае, Базеле и Париже, проиграв Пабло Каррено-Бусте и Рафе Ходару (дважды).

На харде лучшим результатом Табило в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Вашингтоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 1.60, победу Табило букмекеры предлагают за 2.32.

Прогноз: Сонего, похоже, неплохо подготовился к этой неделе. Что касается Табило, то сейчас сложно сказать, чего от него ожидать в Стокгольме. Рискнем предположить, что итальянец отправит чилийца в отпуск.

2.22 Победа Сонего + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.22 на матч Сонего — Табило принесёт чистый выигрыш 1220₽, общая выплата — 2220₽

Рекомендуемая ставка: победа Сонего + тотал геймов больше 20,5 за 2.22.