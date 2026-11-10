Итальянец Лоренцо Сонего сыграет против чилийца Алехандро Табило во втором круге турнира ATP 250 в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 11 ноября, начало — в 15:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.22.
Сонего
Лоренцо в первом раунде одержал победу над Кантентом Алисом.
Итальянец, несмотря на все сомнения, уверенно провел матч против француза — 6:4, 7:6.
Сонего пробился в основную сетку через квалификацию. В отборе его соперниками были 416-я ракетка мира швед Олле Валлин и испанец Иньяко Монтес де ла Торре.
Сонего начал неделю в статусе 115-й ракетки мира. В текущем сезоне он провел всего лишь 43 матча. При этом у него отрицательный баланс — 19 побед и 24 поражения.
На «Мастерсе» в Париже Сонего тоже прошел квалификацию, но в первом круге уступил Маттиа Беллуччи.
После турнира в Чэнду, на котором он не смог пройти второй круг, Лоренцо выиграл лишь один матч на на уровне основной сетки ATP.
На турнирах в Токио, Шанхае и Вене Сонего не прошел квалификацию, а в Лионе проиграл в первом круге 17-летнему Моизу Куаме.
Табило
Алехандро попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.
Чилиец занимает 31-е место в рейтинге ATP.
В текущем сезоне Табило провел 68 матчей. На этом отрезке у него 38 побед и 30 поражений.
На сейчас стоит обратить внимание, прежде сего, на его текущую серию поражений, которая составляет четыре матча.
В начале октября Табило уступил Денису Шаповалову во втором круге «пятисотника» в Токио.
После этого он не прошел ни раунда на турнирах в Шанхае, Базеле и Париже, проиграв Пабло Каррено-Бусте и Рафе Ходару (дважды).
На харде лучшим результатом Табило в этом году пока остается выход в полуфинал «пятисотника» в Вашингтоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 1.60, победу Табило букмекеры предлагают за 2.32.
Прогноз: Сонего, похоже, неплохо подготовился к этой неделе. Что касается Табило, то сейчас сложно сказать, чего от него ожидать в Стокгольме. Рискнем предположить, что итальянец отправит чилийца в отпуск.
Рекомендуемая ставка: победа Сонего + тотал геймов больше 20,5 за 2.22.