Американка Джессика Пегула сыграет против украинки Марты Костюк во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 10 ноября в Индиан-Уэллс (США), начало — в 23:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.31.
Костюк
Марта в своем дебютном матче на Итоговом турнире потерпела поражение от Линды Носковой.
Украинка слабо провела встречу с чешской теннисисткой, взяв лишь шесть геймов — 2:6, 4:6.
Впрочем, этот результат не стал сюрпризом, учитывая проблемы Костюк. Осенью она почти не играла из-за травмы запястья.
Костюк не стала досрочно завершать сезон, хотя очевидно, что сейчас она далека от своей оптимальной формы.
Также стоит уточнить, что Марта , которая изначально была первой запасной, заменила в Группе 1 Елену Рыбакину. Первой ракетке мира пришлось сняться с турнира из-за болезни.
Костюк занимает десятое место в рейтинге WTA. В текущем сезоне она провела 49 матчей. На этом отрезке у нее 37 побед и 12 поражений.
Главным достижением Костюк в этом году стала победа на грунтовом «тысячнике» в Мадриде. Кроме того, 24-летняя украинка выиграла турнир в Руане и дошла до полуфинала на Ролан Гаррос и Уимблдоне.
После US Open Костюк из-за проблем с запястьем провела лишь четыре неполных матча.
Пегула
Джессика тоже начала итоговый с поражения.
Как и в прошлом году, ее соперницей в первом туре была Кори Гауфф. На этот раз она проиграла соотечественнице в трехсетовом матче — 4:6, 7:6, 2:6.
«Мне тяжело играть с Коко, когда матч превращается в затяжную физическую борьбу. В таких условиях преимущество не на моей стороне», — призналась Пегула после матча.
В общем, Джессика, похоже, не очень готова к затяжным матчам, учитывая в том числе и счет третьей партии против Гауфф.
Пегула занимает пятое место в рейтинге WTA. В текущем сезоне она провела 65 матчей (50 побед, 15 поражений).
В этом году 32-летняя американка выиграла «тысячник» в Дубае и «пятисотник» в Чарлстоне. На турнирах в Берлине, Вашингтоне и Цинциннати она дошла до финала, а на Australian Open и US Open — до полуфинала.
Лучшим результатом Пегулы на WTA Finals пока остается выход в финал в 2023 году. В прошлом сезоне она выиграла два из трех матчей в группе, после чего уступила в полуфинале Елене Рыбакиной.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Костюк в этом матче можно поставить за 2.55, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.52.
Прогноз: вероятно, Пегула, как и Носкова, тоже обыграет Костюк. Украине тяжело демонстрировать свой лучший теннис с поврежденным запястьем.
Правда, также стоит обратить внимание, что в первой половине сезона Марта дважды разгромила Джессику — сначала на харде в Брисбене, а потом на грунте в Мадриде.
Рекомендуемая ставка: победа Пегулы в двух сетах за 2.31.