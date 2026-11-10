прогноз на матч Итогового турнира WTA, ставка за 2.31

Американка Джессика Пегула сыграет против украинки Марты Костюк во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 10 ноября в Индиан-Уэллс (США), начало — в 23:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.31.

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Костюк

Марта в своем дебютном матче на Итоговом турнире потерпела поражение от Линды Носковой.

Украинка слабо провела встречу с чешской теннисисткой, взяв лишь шесть геймов — 2:6, 4:6.

Впрочем, этот результат не стал сюрпризом, учитывая проблемы Костюк. Осенью она почти не играла из-за травмы запястья.

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Костюк не стала досрочно завершать сезон, хотя очевидно, что сейчас она далека от своей оптимальной формы.

Также стоит уточнить, что Марта , которая изначально была первой запасной, заменила в Группе 1 Елену Рыбакину. Первой ракетке мира пришлось сняться с турнира из-за болезни.

Костюк занимает десятое место в рейтинге WTA. В текущем сезоне она провела 49 матчей. На этом отрезке у нее 37 побед и 12 поражений.

Главным достижением Костюк в этом году стала победа на грунтовом «тысячнике» в Мадриде. Кроме того, 24-летняя украинка выиграла турнир в Руане и дошла до полуфинала на Ролан Гаррос и Уимблдоне.

После US Open Костюк из-за проблем с запястьем провела лишь четыре неполных матча.

Пегула

Джессика тоже начала итоговый с поражения.

Как и в прошлом году, ее соперницей в первом туре была Кори Гауфф. На этот раз она проиграла соотечественнице в трехсетовом матче — 4:6, 7:6, 2:6.

«Мне тяжело играть с Коко, когда матч превращается в затяжную физическую борьбу. В таких условиях преимущество не на моей стороне», — призналась Пегула после матча.

В общем, Джессика, похоже, не очень готова к затяжным матчам, учитывая в том числе и счет третьей партии против Гауфф.

Пегула занимает пятое место в рейтинге WTA. В текущем сезоне она провела 65 матчей (50 побед, 15 поражений).

В этом году 32-летняя американка выиграла «тысячник» в Дубае и «пятисотник» в Чарлстоне. На турнирах в Берлине, Вашингтоне и Цинциннати она дошла до финала, а на Australian Open и US Open — до полуфинала.

Лучшим результатом Пегулы на WTA Finals пока остается выход в финал в 2023 году. В прошлом сезоне она выиграла два из трех матчей в группе, после чего уступила в полуфинале Елене Рыбакиной.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Костюк в этом матче можно поставить за 2.55, победу Пегулы букмекеры предлагают за 1.52.

Прогноз: вероятно, Пегула, как и Носкова, тоже обыграет Костюк. Украине тяжело демонстрировать свой лучший теннис с поврежденным запястьем.

Правда, также стоит обратить внимание, что в первой половине сезона Марта дважды разгромила Джессику — сначала на харде в Брисбене, а потом на грунте в Мадриде.

2.31 Победа Пегулы в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.31 на матч Костюк — Пегула принесёт чистый выигрыш 1310₽, общая выплата — 2310₽

Рекомендуемая ставка: победа Пегулы в двух сетах за 2.31.