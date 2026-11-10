Сможет ли Руне пройти первый круг в Стокгольме?

прогноз на матч первого круга турнира в Стокгольме, ставка за 2.20

Датчанин Хольгер Руне сыграет против бельгийца Зизу Бергса в первом круге турнира ATP 250 в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 10 ноября, начало — в 20:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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Руне

Именно в Стокгольме Хольгер в прошлом году получил травму ахиллова сухожилия, из-за которой пропустил почти год.

После возвращения датчанин провел пока лишь восемь матчей.

В конце октября Руне дошел до четвертьфинала на «пятисотнике» в Базеле: прежде чем уступить Валантену Вашеро, он обыграл Кантена Алиса и Хуберту Хуркачу.

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На недавнем «Мастерсе» в Париже Руне проиграл в первом круге американцу Томми Полу.

В Токио он тоже не прошел первый раунд, уступив французу Кириану Жаке.

На «Мастерсе» в Шанхае бывшая четвертая ракетка мира проиграл немцу Даниэлю Альтмайеру.

Бергс

Зизу тоже не прошел первый раунд на парижском «Мастерсе», проиграв перуанцу Игнасио Бусе.

Серия поражений бельгийца составляет три матча.

На турнире в Брюсселе Бергс проиграл в четвертьфинале немцу Яну-Леннарду Штруффу, а в Базеле уступил в первом круге поляку Хуберту Хуркачу.

Зато на «Мастерсе» в Шанхае Бергс дошел до 1/8 финала. В третьем круге он обыграл Карлоса Алькараса.

Бергс занимает 44-е место в рейтинге ATP. В текущем сезоне он провел 59 матчей (31 победа, 28 поражений).

В конце июня Бергс выиграл травяной турнир в Истборне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Руне в этом матче можно поставить за 1.61, победу Бергса букмекеры предлагают за 2.29.

Прогноз: Руне, конечно, не повезло, уже в первом круге ему придется играть против очень сильного соперника. И все же мы больше склоняемся к тому, что датчанин пройдет в следующий раунд. С мотивацией у него сейчас точно нет проблем, достаточно заглянуть в рейтинг — Хольгер все еще за пределами топ-400.

2.20 Победа Руне + тотал геймов больше 20,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Руне — Бергс позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Рекомендуемая ставка: победа Руне + тотал геймов больше 20,5 за 2.20.