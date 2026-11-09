прогноз на матч первого круга турнира в Стокгольме, ставка за 2.56

Француз Кантен Алис сыграет против итальянца Лоренцо Сонего в первом круге турнира ATP 250 в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 10 ноября, начало — в 16:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.56.

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Сонего

Лоренцо пробился в основную сетку через квалификацию.

В отборе его соперниками были 416-я ракетка мира швед Олле Валлин и испанец Иньяко Монтес де ла Торре.

Сонего начал неделю в статусе 115-й ракетки мира.

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В текущем сезоне итальянец провел всего лишь 42 матча. При этом у него отрицательный баланс — 18 побед и 24 поражения.

На «Мастерсе» в Париже Сонего тоже прошел квалификацию, но в первом круге уступил Маттиа Беллуччи.

После турнира в Чэнду, на котором он не смог пройти второй круг, Лоренцо пока не выиграл ни одного матча на уровне основной сетки ATP.

На турнирах в Токио, Шанхае и Вене Сонего не прошел квалификацию, а в Лионе проиграл в первом круге 17-летнему Моизу Куаме.

Алис

Кантен по итогам осеннего отрезка закрепился в топ-50.

В обновленной версии рейтинга он занимает 45-е место. При этом выше француз пока не поднимался.

На «Мастерсе» в Париже Алис обыграл Артура Фери и Фрэнсиса Тиафо, после чего уступил Томми Полу.

На «тысячнике» в Шанхае француз тоже прошел два раунда: прежде чем проиграть Саше Звереву, он победил Колмена Вонга и Алексадра Блокса.

Алис сыграл 71 матча в текущем сезоне. На этом отрезке у него 40 побед и 31 победа.

Главным достижением 30-летнего француза в этом году стала победа на грунтовом турнире в Кицбюэле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Сонего в этом матче можно поставить за 2.11, победу Алиса букмекеры предлагают за 1.72.

Прогноз: Сонего был и остается неприятным соперником, но мы считаем, что он не помешает Алису выйти в следующий раунд. На этой неделе француз вполне способен побороться даже за титул.

2.56 Победа Алиса + тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.56 на матч Сонего — Алис принесёт чистый выигрыш 1560₽, общая выплата — 2560₽

Рекомендуемая ставка: победа Алиса + тотал геймов больше 22,5 за 2.56.