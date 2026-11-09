прогноз на матч Итогового турнира WTA, ставка за 1.92

Белоруска Арина Соболенко сыграет против чешки Каролины Муховой в первом туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 9 ноября в Индиан-Уэллс (США), начало — в 23:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.

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Соболенко

Арина шестой год подряд квалифицировалась на Итоговый турнир.

Как ни странно, белорусская теннисистка пока ни разу не побеждала на WTA Finals.

В прошлом году Соболенко проиграла в финале Елене Рыбакиной, а в 2022-м — француженке Каролин Гарсия.

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В этом сезоне Соболенко набрала 6485 очков и заняла второе место в чемпионской гонке.

При этом в 2026-м Арина выиграла лишь три турнира. В начале года она стала чемпионкой в Брисбене, Индиан-Уэллс и Майами.

Интересно, что с тех пор она лишь один раз доходила до финала. В начале сентября Соболенко проиграла в решающем матче Рыбакиной.

На «тысячнике» в Пекине Соболенко уступила в третьем круге Николе Бартунковой, а в Ухане не смогла протий даже второй раунд, проиграв Энн Ли.

Мухова

Каролина тем временем одна из дебютанток Итогового турнира.

В этом сезоне чешская теннисистка набрала 4665 очков и заняла седьмое место в чемпионской гонке.

В феврале Мухова стала чемпионкой «тысячника» в Дохе, а в июне выиграла «пятисотник» в Бад-Хомбурге.

Еще одним большим достижением Муховой стал выход в финал Уимблдона. В решающем матче она проиграла Линде Носковой.

После британского мэйджора лучшим результатом Каролины пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Пекине.

В этом году Мухова провела 55 матчей: на данном отрезке у нее 43 матча и 12 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.48, победу Муховой букмекеры предлагают за 2.67.

Прогноз: Соболенко ранее выиграла только два из пяти матчей против Муховой.

Честно говоря, мы не уверены, что Арина сравняет счет в противостоянии с чешской теннисисткой. Здесь ей будет сложно подтвердить статус фаворитки. Уже ни для кого не секрет, что Мухова, когда ее ничего не беспокоит, может обыграть кого угодно.

1.92 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч Соболенко — Мухова принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.