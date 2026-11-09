Белоруска Арина Соболенко сыграет против чешки Каролины Муховой в первом туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 9 ноября в Индиан-Уэллс (США), начало — в 23:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.92.
Соболенко
Арина шестой год подряд квалифицировалась на Итоговый турнир.
Как ни странно, белорусская теннисистка пока ни разу не побеждала на WTA Finals.
В прошлом году Соболенко проиграла в финале Елене Рыбакиной, а в 2022-м — француженке Каролин Гарсия.
В этом сезоне Соболенко набрала 6485 очков и заняла второе место в чемпионской гонке.
При этом в 2026-м Арина выиграла лишь три турнира. В начале года она стала чемпионкой в Брисбене, Индиан-Уэллс и Майами.
Интересно, что с тех пор она лишь один раз доходила до финала. В начале сентября Соболенко проиграла в решающем матче Рыбакиной.
На «тысячнике» в Пекине Соболенко уступила в третьем круге Николе Бартунковой, а в Ухане не смогла протий даже второй раунд, проиграв Энн Ли.
Мухова
Каролина тем временем одна из дебютанток Итогового турнира.
В этом сезоне чешская теннисистка набрала 4665 очков и заняла седьмое место в чемпионской гонке.
В феврале Мухова стала чемпионкой «тысячника» в Дохе, а в июне выиграла «пятисотник» в Бад-Хомбурге.
Еще одним большим достижением Муховой стал выход в финал Уимблдона. В решающем матче она проиграла Линде Носковой.
После британского мэйджора лучшим результатом Каролины пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Пекине.
В этом году Мухова провела 55 матчей: на данном отрезке у нее 43 матча и 12 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Соболенко в этом матче можно поставить за 1.48, победу Муховой букмекеры предлагают за 2.67.
Прогноз: Соболенко ранее выиграла только два из пяти матчей против Муховой.
Честно говоря, мы не уверены, что Арина сравняет счет в противостоянии с чешской теннисисткой. Здесь ей будет сложно подтвердить статус фаворитки. Уже ни для кого не секрет, что Мухова, когда ее ничего не беспокоит, может обыграть кого угодно.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.