Мирра устроит шоу в матче против Свитолиной?

прогноз на матч Итогового турнира WTA, ставка за 2.18

Россиянка Мирра Андреева сыграет против украинки Элины Свитолиной в первом туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 10 ноября в Индиан-Уэллс (США), начало — в 00:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

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Андреева

Мирра впервые в карьере сыграет на Итоговом турнире.

В этом сезоне российская теннисистка набрала 6306 очков и заняла третье место в чемпионской гонке.

Главным достижением Андреевой в этом году стала победа на Ролан Гаррос.

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Кроме того, Андреева выиграла «пятисотники» в Аделаиде и Линце.

На уровне WTA 1000 не выиграла ни одного титула, но смогла дойти до финала в Мадриде и Пекине. В испанской столице она проиграла в решающем матче Марте Костюк, а в китайской — Циньвэнь Чжэн.

Также стоит обратить внимание, что после Ролан Гаррос 19-летняя россиянка выиграла больше одного матча только на трех турнирах.

Андреева провела 66 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 50 побед и 16 поражений.

Свитолина

Элина сыграет на Итоговом турнире впервые с 2019 года.

Свитолина — чемпионка WTA Finals 2018 года. На том турнире она обыграла Петру Квитову, Каролину Плишкову, Каролин Возняцки, Кики Бертенс и Слоан Стивенс.

В 2019-м украинка проиграла в финале итогового австралийке Эшли Барти.

В этом сезоне Свитолина набрала 5121 очко и заняла шестое место в чемпионкой гонке.

В 2026-м 32-летняя украинка выиграла турниры в Окленде и Риме, а также дошла до финала в Дубае.

Кроме того, Элина добралась до полуфинала на Australian Open, а также на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Торонто.

Свитолина провела 67 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 50 побед и 17 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Андрееву в этом матче можно поставить за 1.51, победу Свитолиной букмекеры предлагают за 2.58.

Прогноз: Андреева ранее выиграла один из двух матчей против Свитолиной.

В начале года Мирра проиграла Элине в четвертом круге Australian Open со счетом 2:6, 4:6.

Россиянкам всегда сложно играть против украинок, особенно против Свитолиной, но считаем, что в предстоящем матче Мирра уверенно подтвердит статус фаворитки.

2.18 Победа Андреевой в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч Андреева — Свитолина принесёт чистый выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Рекомендуемая ставка: победа Андреевой в двух сетах за 2.18.