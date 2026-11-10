прогноз на матч первого круга турнира в Стокгольме, ставка за 2.00

Француз Артур Риндеркнеш сыграет против серба Миомира Кецмановича в первом круге турнира ATP 250 в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 10 ноября, начало — в 18:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

Риндеркнеш

Артур на прошлой неделе прошел два раунда на «Мастерсе» в Париже, благодаря чему остался в топ-60.

На «тысячнике» в столице Франции он обыграл Франсиско Серундоло и Маттиа Беллуччи, после чего уступил Бену Шелтону.

После US Open француз до сих пор провел лишь пять матчей.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В сентябре Риндеркнеш проиграл Лиаму Дракслю и Феликсу Оже-Альяссиму в рамках Кубка Дэвиса, а в октябре уступил Жерому Киму в первом круге «пятисотника» в Базеле.

Риндеркнеш провел 48 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у него отрицательный баланс — 21 победа и 28 поражений.

В этом году Артур десять раз проигрывал в стартовом матче.

Кецманович

Миомир начал неделю в статусе 64-й ракетки мира.

В принципе, с учетом результатов во второй половине сезона, серб должен быть доволен своим рейтингом.

После июньского турнира на Мальорке, на котором он дошел до четвертьфинала, Кецманович до сих пор выиграл лишь пять матчей на уровне основной сетки ATP.

На «Мастерсе» в Париже Кецманович проиграл в квалификации аргентинцу Хуану Мануэлю Серундоло, а в Базеле уступил Ринки Хиджикате в первом раунде отбора.

Перед этим Миомир не прошел первый круг на «челленджере» в Цзинане и в Алматы.

В этом году Кецманович выиграл лишь 13 из 34 матчей на харде.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Риндеркнеша в этом матче можно поставить за 1.44, победу Кецмановича букмекеры предлагают за 2.76.

Прогноз: Риндеркнеш ранее выиграл три из четырех матчей против Кецмановича.

В августе француз одержал волевую победу над сербом в Монреале — 6:7, 6:4, 6:4.

Вероятно, предстоящая встреча пройдет по приблизительно такому же сценарию. Но только не факт, что Риндеркнеш снова обыграет Кецмановича.

2.00 Тотал геймов больше 23,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Риндеркнеш — Кецманович позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.00.