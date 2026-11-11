Норвежец Каспер Рууд сыграет против представителя Казахстана Александра Шевченко во втором круге турнира ATP 250 в Стокгольме (Швеция). Матч пройдет 11 ноября, начало — в 20:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.
Шевченко
Саша в первом раунде одержал разгромную победу над Адрианом Маннарино.
Несмотря на все опасения, он отдал 38-летнему французу лишь четыре гейма — 6:1, 6:3.
С учетом квалификации Шевченко провел в Стокгольме уже три матча. В отборе его соперниками были норвежец Виктор Дурасович и британец Джейкоб Фернли. В этих матчах он тоже победил с большой разницей в счете.
Шевченко прошел раунд на уровне основного тура впервые с июля, когда он добрался до полуфинала на грунтовом турнире в Гштаде.
В Чэнду он проиграл в первом круге Хуберту Хуркачу, а в Шанхае уступил Есихито Нисиоке в квалификации.
Одним из главных провалов Шевченко стало поражение от грека Стефана Сакелларидиса в решающем раунде квалификации домашнего турнира в Алматы.
У Шевченко отрицательный баланс в этом сезоне: сейчас у него 35 побед и 38 поражений. Эту неделю он начал в статусе 107-й ракетки мира.
Рууд
Каспер попал в число первых четырех сеяных, благодаря чему стартует сразу со второго круга.
Рууд — действующий чемпион турнира в Стокгольме.
В прошлом году его соперниками в шведской столице были Марин Чилич, Себастьян Корда, Денис Шаповалов и Юго Эмбер.
На прошлой неделе Рууд дошел до полуфинала на «Мастерсе» в Париже, благодаря чему снова вернулся в топ-20.
В столице Франции, прежде чем уступить Карлосу Алькарасу, норвежец выиграл у Хуана Менуэля Серундоло, Рафаэля Ходара, Яна-Леннарда Штруффа и Нуну Боржеша, при этом не отдав ни сета.
В октябре Рууд дошел до четвертьфинала на «тысячнике» в Шанхае и выиграл один матч на «пятисотнике» в Базеле.
В текущем сезоне Рууд провел 56 матчей. На этом отрезке у него 36 побед и 20 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Шевченко в этом матче можно поставить за 4.25, победу Рууда букмекеры предлагают за 1.22.
Прогноз: Рууд ранее выиграл оба матча против Шевченко. Весной этого года норвежец одержал победу над представителем Казахстана на харде в Индиан-Уэллс — 6:1, 7:6.
Шевченко действительно здорово провел предыдущие матчи в Стокгольме, но мы все равно сомневаемся, что он остановит действующего чемпиона турнира.
Рекомендуемая ставка: победа Рууда + тотал геймов больше 20,5 за 2.06.