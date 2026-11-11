Украинка Элина Свитолина сыграет против чешки Каролины Муховой во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 11 ноября в Индиан-Уэллс (США), начало — в 23:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.58.

Пётр ПетровПётр ПетровАналитик отделов Футбол и ТеннисПодписаться в GoogleПодписаться+

Свитолина

Элина в первом туре разгромно проиграла Мирре Андреевой.

Украинская теннисистка разочаровала в матче против россиянки, сумев взять лишь четыре гейма. При этом во второй партии она получила от соперницы баранку — 4:6, 0:6.

В этом сезоне Свитолина набрала 5121 очко и заняла шестое место в чемпионкой гонке.

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В 2026-м 32-летняя теннисистка выиграла турниры в Окленде и Риме, а также дошла до финала в Дубае.

Кроме того, Элина добралась до полуфинала на Australian Open, а также на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Торонто.

Свитолина провела 68 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 50 побед и 18 поражений.

Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир впервые с 2019 года.

Свитолина — чемпионка WTA Finals 2018 года. На том турнире она обыграла Петру Квитову, Каролину Плишкову, Каролин Возняцки, Кики Бертенс и Слоан Стивенс. В 2019-м украинка уступила в финале итогового австралийке Эшли Барти.

Мухова

Каролина тоже начала турнир с поражения, но она, в отличие от Свитолиной, точно не дала повода для критики в свой адрес.

В первом туре у чешской теннисистки был напряженный матч против белоруски Арины Соболенко — 6:7, 5:7.

Мухова впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир.

В этом сезоне она набрала 4665 очков и заняла седьмое место в чемпионской гонке.

В феврале Мухова стала чемпионкой «тысячника» в Дохе, а в июне выиграла «пятисотник» в Бад-Хомбурге.

Еще одним большим достижением чешки стал выход в финал Уимблдона. В решающем матче она проиграла Линде Носковой.

После британского мэйджора лучшим результатом Каролины пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Пекине.

В этом году Мухова провела 56 матчей: на данном отрезке у нее 43 победы и 13 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 2.22, победу Муховой букмекеры предлагают за 1.67.

Прогноз: Свитолина ранее выиграла три из четырех матчей против Муховой.

Но их предыдущая встреча, состоявшаяся весной на грунте в Штутгарте, завершилась победой чешской теннисистки.

Но самое главное, что Свитолина совсем не убедила в первом матче на текущем турнире. Вероятно, Мухова лишит соперницу шансов на выход в полуфинал.

2.58Победа Муховой в двух сетахСтавка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.58 на матч Свитолина — Мухова  принесёт прибыль 1580₽, общая выплата — 2580₽

Рекомендуемая ставка: победа Муховой в двух сетах за 2.58.