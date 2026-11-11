Мухова лишит Свитолину шансов на выход в полуфинал WTA Finals?

прогноз на матч Итогового турнира WTA, ставка за 2.58

Украинка Элина Свитолина сыграет против чешки Каролины Муховой во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 11 ноября в Индиан-Уэллс (США), начало — в 23:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.58.

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Свитолина

Элина в первом туре разгромно проиграла Мирре Андреевой.

Украинская теннисистка разочаровала в матче против россиянки, сумев взять лишь четыре гейма. При этом во второй партии она получила от соперницы баранку — 4:6, 0:6.

В этом сезоне Свитолина набрала 5121 очко и заняла шестое место в чемпионкой гонке.

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В 2026-м 32-летняя теннисистка выиграла турниры в Окленде и Риме, а также дошла до финала в Дубае.

Кроме того, Элина добралась до полуфинала на Australian Open, а также на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Торонто.

Свитолина провела 68 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 50 побед и 18 поражений.

Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир впервые с 2019 года.

Свитолина — чемпионка WTA Finals 2018 года. На том турнире она обыграла Петру Квитову, Каролину Плишкову, Каролин Возняцки, Кики Бертенс и Слоан Стивенс. В 2019-м украинка уступила в финале итогового австралийке Эшли Барти.

Мухова

Каролина тоже начала турнир с поражения, но она, в отличие от Свитолиной, точно не дала повода для критики в свой адрес.

В первом туре у чешской теннисистки был напряженный матч против белоруски Арины Соболенко — 6:7, 5:7.

Мухова впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир.

В этом сезоне она набрала 4665 очков и заняла седьмое место в чемпионской гонке.

В феврале Мухова стала чемпионкой «тысячника» в Дохе, а в июне выиграла «пятисотник» в Бад-Хомбурге.

Еще одним большим достижением чешки стал выход в финал Уимблдона. В решающем матче она проиграла Линде Носковой.

После британского мэйджора лучшим результатом Каролины пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Пекине.

В этом году Мухова провела 56 матчей: на данном отрезке у нее 43 победы и 13 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 2.22, победу Муховой букмекеры предлагают за 1.67.

Прогноз: Свитолина ранее выиграла три из четырех матчей против Муховой.

Но их предыдущая встреча, состоявшаяся весной на грунте в Штутгарте, завершилась победой чешской теннисистки.

Но самое главное, что Свитолина совсем не убедила в первом матче на текущем турнире. Вероятно, Мухова лишит соперницу шансов на выход в полуфинал.

2.58 Победа Муховой в двух сетах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.58 на матч Свитолина — Мухова принесёт прибыль 1580₽, общая выплата — 2580₽

Рекомендуемая ставка: победа Муховой в двух сетах за 2.58.