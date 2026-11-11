Украинка Элина Свитолина сыграет против чешки Каролины Муховой во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 11 ноября в Индиан-Уэллс (США), начало — в 23:00 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.58.
Свитолина
Элина в первом туре разгромно проиграла Мирре Андреевой.
Украинская теннисистка разочаровала в матче против россиянки, сумев взять лишь четыре гейма. При этом во второй партии она получила от соперницы баранку — 4:6, 0:6.
В этом сезоне Свитолина набрала 5121 очко и заняла шестое место в чемпионкой гонке.
В 2026-м 32-летняя теннисистка выиграла турниры в Окленде и Риме, а также дошла до финала в Дубае.
Кроме того, Элина добралась до полуфинала на Australian Open, а также на «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Торонто.
Свитолина провела 68 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 50 побед и 18 поражений.
Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир впервые с 2019 года.
Свитолина — чемпионка WTA Finals 2018 года. На том турнире она обыграла Петру Квитову, Каролину Плишкову, Каролин Возняцки, Кики Бертенс и Слоан Стивенс. В 2019-м украинка уступила в финале итогового австралийке Эшли Барти.
Мухова
Каролина тоже начала турнир с поражения, но она, в отличие от Свитолиной, точно не дала повода для критики в свой адрес.
В первом туре у чешской теннисистки был напряженный матч против белоруски Арины Соболенко — 6:7, 5:7.
Мухова впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир.
В этом сезоне она набрала 4665 очков и заняла седьмое место в чемпионской гонке.
В феврале Мухова стала чемпионкой «тысячника» в Дохе, а в июне выиграла «пятисотник» в Бад-Хомбурге.
Еще одним большим достижением чешки стал выход в финал Уимблдона. В решающем матче она проиграла Линде Носковой.
После британского мэйджора лучшим результатом Каролины пока остается выход в четвертьфинал «тысячника» в Пекине.
В этом году Мухова провела 56 матчей: на данном отрезке у нее 43 победы и 13 поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Свитолину в этом матче можно поставить за 2.22, победу Муховой букмекеры предлагают за 1.67.
Прогноз: Свитолина ранее выиграла три из четырех матчей против Муховой.
Но их предыдущая встреча, состоявшаяся весной на грунте в Штутгарте, завершилась победой чешской теннисистки.
Но самое главное, что Свитолина совсем не убедила в первом матче на текущем турнире. Вероятно, Мухова лишит соперницу шансов на выход в полуфинал.
Рекомендуемая ставка: победа Муховой в двух сетах за 2.58.