Россиянка Мирра Андреева сыграет против белоруски Арины Соболенко во втором туре группового этапа Итогового турнира WTA. Матч пройдет 12 ноября в Индиан-Уэллс (США), начало — в 00:30 мск. Аналитик отделов Футбол и Теннис Пётр Петров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.93.

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Соболенко

Арина начала турнир с победы над Каролиной Муховой.

Несмотря на все опасения, белорусская теннисистка обыграла чешку в двух сетах — 7:6, 7:5.

«Сделаю все возможное, чтобы остаться непобежденной в Индиан-Уэллс в этом году. У меня боевой настрой», — заявила она еще до матча с Муховой.

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Весной Соболенко стала чемпионкой «тысячника» в Индиан-Уэллс.

В этом сезоне Соболенко набрала 6485 очков и заняла второе место в чемпионской гонке. При этом в 2026-м Арина выиграла лишь три турнира. Помимо Индиан-Уэллс, она победила в Брисбене и Майами.

Интересно, что с тех пор она лишь один раз доходила до финала. В начале сентября Соболенко проиграла Рыбакиной в решающем матче US Open.

На «тысячнике» в Пекине Соболенко уступила в третьем круге Николе Бартунковой, а в Ухане не смогла протий даже второй раунд, проиграв Энн Ли.

Соболенко шестой год подряд квалифицировалась на Итоговый турнир. Как ни странно, она пока ни разу не побеждала на WTA Finals.

В прошлом году Соболенко проиграла в финале Елене Рыбакиной, а в 2022-м — француженке Каролин Гарсия.

Андреева

Мирра в первом туре одержала разгромную победу над Элиной Свитолиной.

Россиянка отдала 32-летней украинке лишь четыре гейма. Во втором сете соперница просто капитулировала — 6:4, 6:0.

Хотя Мирра говорит, что было нелегко: «Вы даже не представляете, насколько сильно я сегодня нервничала. Думаю, примерно так же, как перед финалом Ролан Гаррос. Вот настолько. Я очень нервничала.

Просто рада тому, как справилась с нервами, потому что это было совсем непросто. Мне казалось, что я просто иду, а ноги трясутся. Когда я подавала, рука дрожала во время движения при подаче».

Андреева впервые в карьере квалифицировалась на Итоговый турнир. В этом сезоне она набрала 6306 очков и заняла третье место в чемпионской гонке.

Главным достижением Андреевой в этом году стала победа на Ролан Гаррос. Кроме того, она выиграла «пятисотники» в Аделаиде и Линце.

На уровне WTA 1000 Мирра не выиграла ни одного титула, но смогла дойти до финала в Мадриде и Пекине. В испанской столице она проиграла в решающем матче Марте Костюк, а в китайской — Циньвэнь Чжэн.

Также стоит обратить внимание, что после Ролан Гаррос 19-летняя россиянка выиграла больше одного матча только на трех турнирах.

Андреева провела 67 матчей в текущем сезоне. На этом отрезке у нее 51 победа и 16 поражений.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: по мнению букмекеров, у теннисисток равные шансы на победу в этом матче — и на Соболенко, и на Андрееву можно поставить за 1.91.

Прогноз: Андреева ранее выиграла два из шести матчей против Соболенко.

Однако их предыдущая встреча, состоявшаяся в марте 2025-го в рамках финала «тысячника» в Индиан-Уэллс, завершилась победой Мирры со счетом 2:6, 6:4, 6:3.

Честно говоря, не уверены, что россиянка повторит этот успех, но вряд ли у кого-то есть сомнения, что она способна устроить нервотрепку для второй ракетки мира.

1.93 Тотал геймов больше 22,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.93 на матч Соболенко — Андреева принесёт прибыль 930₽, общая выплата — 1930₽

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.93.