Историческая победа Медведева, драма Джоковича и возвращение Федерера. Топ-10 событий года в теннисе

Одно из главных событий года — долгожданная победа Даниила Медведева на турнире «Большого шлема». Россиянин стал чемпионом Открытого чемпионата США . В начале года Медведев дошел до финала на Australian Open, где с треском проиграл Новаку Джоковичу. В Нью-Йорке соперником Даниила по решающему матчу снова стал серб, вот только на этот раз шикарную победу одержал Медведев. И это было чересчур убедительно.

Вы когда-нибудь видели Джоковича, который плачет? Медведев в прямом смысле заставил легенду прятать свои слезы под полотенцем.

Djokovic is in tears at the changeover. 😥 #usopen pic.twitter.com/UcwP6PQHrS