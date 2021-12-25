Историческая победа Медведева, драма Джоковича и возвращение Федерера. Топ-10 событий года в теннисе

Даниил Медведев наконец-то выиграл турнир «Большого шлема», Новак Джокович упустил возможность собрать «Золотой шлем», Эмма Радукану сенсационно победила на Уимблдоне, Аслан Карацев ворвался в топ-20 и не только — LiveSport.Ru вспоминает самые яркие теннисные события уходящего года.

Триумф Медведева

Одно из главных событий года — долгожданная победа Даниила Медведева на турнире «Большого шлема». Россиянин стал чемпионом Открытого чемпионата США . В начале года Медведев дошел до финала на Australian Open, где с треском проиграл Новаку Джоковичу. В Нью-Йорке соперником Даниила по решающему матчу снова стал серб, вот только на этот раз шикарную победу одержал Медведев. И это было чересчур убедительно.

Вы когда-нибудь видели Джоковича, который плачет? Медведев в прямом смысле заставил легенду прятать свои слезы под полотенцем.

Djokovic is in tears at the changeover. 😥 #usopen pic.twitter.com/UcwP6PQHrS — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) September 12, 2021

И теперь уже ни у кого нет сомнений, что отныне Медведев главный соперник Джоковича. Очевидно, что в 2022 году россиянин попытается столкнуть Новака с теннисного олимпа, и в том числе после триумфа на US Open это ни для кого не станет сюрпризом.

Драма Джоковича

Джокович на самом деле провел выдающийся сезон, но своей фундаментальной цели ему так и не удалось достичь. В начале сезона Новак в девятый раз выиграл Australian Open, в середине июня взял титул на «Ролан Гаррос», а еще через месяц стал победителем Уимблдона. И после этого начались разговоры про «Золотой шлем» . Даже мечтать об этом могут только избранные. Выиграть в один год все четыре турнира «Большого шлема» и олимпийский турнир — именно к этому стремился Джокович. И у него был шикарный шанс, чтобы повторить достижение, которое ранее покорилось только гениальной немке Штеффи Граф.

Новак Джокович globallookpress.com

Все шло четко по плану вплоть до 30 июля. В этот день Новак неожиданно проиграл Александру Звереву в полуфинале олимпийского турнира. Для Джоковича это поражение стало настоящим потрясением. После прекрасного первого сета, он внезапно провалил две следующие партии. Теперь о «Золотом шлеме» можно забыть до 2024 года, то есть до Олимпиады в Париже. Позже серб проиграл еще и в финале US Open, но ключевым моментом стала капитуляция в матче против Зверева в Токио.

И да, еще одно важное событие. После победы на Уимблдоне Джокович сравнялся с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем по количеству титулов «Большого шлема» — теперь у каждого из них по 20 побед.

Зверев и Циципас — в топ-4

Помимо Джоковича, в Большую четверку теперь входят Даниил Медведев, Александр Зверев и Стефанос Циципас, которые в ближайшие годы будут главными соперниками серба.

Зверев в сезоне-2021 выиграл не только золото Олимпиады, но также стал победителем Итогового турнира, по ходу которого хладнокровно разобрался и с Джоковичем, и с Медведевым. Кроме того, он добрался до полуфинала на «Ролан Гаррос» и на Открытом чемпионате США. Да, у него до сих пор нет ни одной победы на «Шлеме», но, похоже, сейчас немец как никогда близок к тому, чтобы наконец-то завоевать титул как минимум на одном из четырех самых престижных турниров.

Стефанос Циципас и Александр Зверев globallookpress.com

Циципас мощно провел первую половину сезона, успев выиграть свой первый «Мастерс» (в Монте-Карло) и дойти до финала на «Ролан Гаррос». Потом был спад и травма, но очевидно, что грек неспроста оказался в топ-4. Правда, есть мнение, что ближайшие полгода станут для Стефаноса испытанием из-за сложного восстановления после повреждения локтя, но так это или нет, покажет только время.

Барти снова завершила год на первом месте

В женском туре лучшей снова была Эшли Барти. Австралийка третий сезон кряду завершила на первом месте. В этом году Барти победила на Уимблдоне и выиграла крупные турниры в Майами и Мадриде. Добиться большего лидеру помешали травмы, из-за которых ей даже пришлось досрочно завершить сезон. Но на предстоящем Australian Open она, по всей видимости, будет главной претенденткой на титул.

Победа Радукану на US Open

Триумф Эммы Радуканы на Открытом чемпионате США — это, пожалуй, самое невероятное, что случилось в этом теннисном году. Британка, о которой впервые услышали только в середине лета, стартовала в Нью-Йорке в квалификации и в итоге прошла всю дистанцию, не отдав при этом ни одного сета.

Эмма Радукану globallookpress.com

Такой успех очень сложно объяснить, это было похоже на озарение. В четвертьфинале на тот момент 18-летняя теннисистка обыграла Белинду Бенчич, потом была разгромная победа над Марией Саккари, а в финале она разобралась с Лейлой Фернандес, еще одной сенсацией того турнира. Сложно сказать, какое будущее ждет Радукану, но ее триумф на US Open-2021 будут вспоминать еще очень долго. Такого раньше не случалось даже в щедром на сенсации женском теннисе.

Неожиданный финал Павлюченковой в Париже

Где-то в середине сезона Анастасия Павлюченкова призналась, что в начале года ее начали посещать мысли о завершении карьеры. И это правда, в последние пару лет в ее карьере не было ничего интересного, казалось, что все лучшее, что могло произойти, уже позади. Переломным стал крупный турнир в Мадриде. В начале мая Настя неожиданно дошла до полуфинала, и самое главное — это была не случайность. 12 июня Павлюченкова играла в финале «Ролан Гаррос». Как говорится, «я знаю, точно, невозможное — возможно».

К сожалению, в решающем матче россиянка уступила Барборе Крейчиковой, но зато теперь мысли про завершение карьеры больше напоминали неудачный анекдот. Еще одним достижением Павлюченковой стала совместная победа с Андреем Рублевым на олимпийском турнире в Токио. Финал «Ролан Гаррос» и золото Олимпиады — 2021-й можно смело назвать пока что лучшим в карьере Павлюченковой.

Прорыв Карацева

О том, как Аслан Карацев провел 2021 год, можно смело снимать фильм. Травмы, опустошение, встреча с тренером, который снова заставил поверить в себя, и, наконец, — долгожданный прорыв. Тут даже сценарий писать не надо. Сначала Карацев дошел до полуфинала Australian Open, потом выиграл турнир в Дубае и пробился в финал в Белграде...А еще был финал в парном разряде на олимпийском турнире в Токио и победа на Кубке Кремля. В этом году Аслан обыгрывал таких монстров, как Новак Джокович, Даниил Медведев и Андрей Рублей.

Аслан Карацев globallookpress.com

Конечно, были и не очень удачные турниры, но для супер насыщенного сезона это абсолютно нормально. Прямо сейчас вряд ли кто-то скажет, что Карацев незаслуженно находится в топ-20, куда он ворвался из второй сотни рейтинга. В ATP тоже оценили прорыв россиянина, вручив ему награду за самый впечатляющий «прогресс года».

А поклонники Карацева написали вот такую бодрую песню о его подвигах:

Аслан Карацев всего лишь за год прорвался из второй сотни рейтинга в топ-20

Неудачное возвращение Федерера

Роджер Федерер очень тщательно готовился к своему возвращению, которого с нетерпением ждал весь теннисный мир. После двух операций на колене легендарный швейцарец никуда не спешил, что было очень логично в его ситуации.

Роджер Федерер globallookpress.com

После полуфинала на Australian Open-2020 Федерер вышел на корт спустя год на турнире в Дохе, где в итоге выиграл только один матч. На «Ролан Гаррос» экс-первая ракетка мира дошел до четвертого круга, но после этого остановился, честно признавшись, что он экономит силы для Уимблдона.

Но, к сожалению, на своем любимом турнире Федерер проиграл в четвертьфинале Хуберту Хуркачу. Для любого 39-летнего теннисиста это супер результат, но только не для Федерера. Больше в этом году швейцарец не играл, но о завершении карьеры речи пока не идет. Федерер снова прооперировал колено и готовится сделать еще один заход в середине следующего сезона. Он еще раз попробует выиграть Уимблдон. В 40 лет. Ну а мы продолжаем верить, что он сможет.

Травмы Надаля и Тима

Для Рафаэля Надаля 2021-й стал большим разочарованием. Во-первых, Грунтовый король не смог выиграть «Ролан Гаррос» и «Мастерс» в Монте-Карло — турниры, на которых ранее ему не было равных. В Париже Рафа проиграл в полуфинале Новаку Джоковичу.

А во-вторых — травмы. В начале августа Надаль повредил стопу, из-за чего пропустил все оставшиеся турниры. В середине декабря испанец сыграл несколько матчей на выставочном турнире в Абу-Даби. И здесь ему снова не повезло. Рафа заразился коронавирусом. И теперь непонятно, приедет ли он на предстоящий Открытый чемпионат Австралии.

Рафаэль Надаль globallookpress.com

Доминик Тим шикарно провел сезон-2020, главным событием которого для него стала победа на US Open. Но 2021-й оказался настоящим испытанием для австрийца. Тим практически не играл из-за травм. По словам Доминика, он планирует сыграть на Australian Open, но окончательно он еще не определился.

Серена Уильямс снова не догнала Маргарет Корт

Серена Ульямс уже давно не скрывает, что до сих пор продолжает играть только ради того, чтобы сравняться с Маргарет Корт по количеству побед на турнирах «Большого шлема». До повторение рекорда остался один титул. Серена застряла на отметке в 23 «Шлема», 24-й она пытается выиграть с 2017 года...Сезон-2021 получился очень хаотичным для американки, хотя на Australian Open она остановилась только в полуфинале. Потом еще была попытка выиграть «Ролан Гаррос» (проиграла в четвертом круге Елене Рыбакиной).

Серена Уильямс globallookpress.com

На Уимблдоне Серена уже в первом матче получила травму, из-за которой так больше и не сыграла в уходящем году. Уже точно известно, что Серена не поедет на Открытый чемпионат Австралии, но будет делать все, чтобы набрать форму к следующим «Шлемам». В 40 лет это действительно непросто, но почему-то есть ощущение, что она все-таки добьется своего.