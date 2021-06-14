Триумф Джоковича и сюрприз от Павлюченковой. Топ-7 событий «Ролан Гаррос»

В Париже только что завершился второй в сезоне турнир «Большого шлема» — «Ролан Гаррос». И прямо сейчас вспомним самые главные события французского мэйджора.

Триумф Джоковича

Главное событие «Ролан Гаррос» — победителем стал НЕ Рафаэль Надаль. Испанец не смог взять титул на французском мэйджоре впервые с 2016 года. В полуфинале короля грунта остановил Новак Джокович. И этот матч против Рафы стал для серба одним из лучших в его невероятной карьере. У Ноле было громадное количество крутейших побед, но именно эту он назвал одной из трех, которые выделяются на фоне остальных.

И действительно, свергнуть Надаля на «Ролан Гаррос» — это большое достижение даже для Джоковича.

Любопытно, что Джокович по-настоящему включался далеко не во всех матчах. Уже в четвертом круге ему пришлось отыгрываться в матче с итальянцем Лоренцо Музетти.

Финал, в котором его соперником стал Стефанос Циципас, Новак тоже начал так себе. Сложно сказать, совпадение это или издевательская стратегия, но сначала Джокович отдал греку две партии, а потом просто снес соперника с корта. Похоже, первая ракетка мира уже не знает, как разнообразить свою теннисную жизнь.

Новак Джокович на фоне Эйфелевой башни в Париже twitter.com/rolandgarros

А теперь немного фактов. Джокович выиграл 19-й турнир «Большого шлема». Столько же титулов у Роджера Федерера. У Надаля — 20. И очень похоже на то, что серб уже в этом сезоне может обойти не только швейцарца, но и испанца. И да, отныне Джокович — первый теннисист Открытой эры, побеждавший на каждом «Шлеме» минимум дважды. Легенда. И совсем скоро — лучший в истории. Другого пути у Джоковича нет.

Сенсационный финал Павлюченковой

И как жаль, что только финал. Когда в мае Анастасия Павлюченкова дошла до полуфинала на престижном турнире в Мадриде, это воспринималось, как типичная для женского тенниса случайность. Но в Париже стало ясно, что россиянка действительно находится в шикарной форме. А самое главное, в ее игре появилась уверенность, свойственная далеко не всем.

Сначала Павлюченкова шокировала Арину Соболенко, потом Викторию Азаренко, а в четвертьфинале обыграла Елену Рыбкину, которая остановила легендарную Серену Уильямс.

Увы, в финале против Барборы Крейчиковой не повезло. Тот случай, когда действительно уместно говорить именно о везении. Павлюченковой его чуть-чуть не хватило. К тому же, россиянка в конце второго сета получила повреждение. Играть с травмой всегда непросто, а в финале тем более.

И для Павлюченковой, и для Крейчиковой это был первый финал на турнире «Большого шлема». Настя добралась туда с 51-й попытки (рекорд для женского тенниса). И сейчас все рассуждают, останется ли этот финал ее главным достижением в карьере или же он будет своеобразным трамплином к новым успехам. Очевидно, что с такой игрой, как в Париже, Павлюченкова может запросто пошуметь еще не на одном турнире.

Прогресс Медведева

В этом году Даниил Медведев приехал в Париж с четкой целью — как минимум показать, что он не случайно находится в рейтинге на втором месте. Получилось.

Хотя изначально сомнений было немало. Во-первых, ранее Медведев не выиграл на «Ролан Гаррос» ни одного матча, а во-вторых — все помнят, сколько негативных комментариев дал россиянин по поводу выступлений на грунте.

Но на этот раз претензий к покрытию не было. Даниил сконцентрировался и старался не обращать внимание на всевозможные неудобства. И дошел до четвертьфинала. Как оказалось, на грунте Медведев может играть не хуже, чем на харде. Россиянин уступил будущему финалисту турнира Стефаносу Циципасу, который, к слову, до этого ни разу не забирался на «Большом шлеме» так далеко. Сейчас грек был чуть-чуть лучше, но уже в следующем сезоне Медведев наверняка отправится в столицу Франции за трофеем.

Первый финал Циципаса

В прошлом году Доминик Тим выиграл US Open, там же ранее побеждал Стэн Вавринка, у которого также есть титулы на Australian Open и «Ролан Гаррос». Но в целом тенденция остается неизменной — в мужском теннисе по-прежнему нет ни одного теннисиста, который стал бы страшным сном и для Новака Джоковича, и для Рафаэля Надаля.

Поэтому первый выход Стефаноса Циципаса в финал на «Большом шлеме» мог в каком-то смысле стать переломным моментом. Но только в том случае, если бы он выиграл матч против Джоковича. И, в общем-то, все к этому шло. Но после двух сетов то ли Новак проснулся, то ли его соперник внезапно стал хуже играть — в общем, ничего нового. 22-летний грек пока что ограничился лишь участием в решающем матче. Рассчитывать на большее, когда рядом такой Джокович, все еще сложно. И не только Циципасу.

Возвращение Федерера

Весной Роджер Федерер успел провести несколько турниров, но его полноценное возвращение после двух операций на колене состоялось именно на «Ролан Гаррос».

И надо сказать, что в свои 39 лет Роджер по-прежнему в порядке. Во всяком случае, все три матча швейцарец выиграл достаточно уверенно. Федерер запросто мог дойти до четвертьфинала, но решил, что перед Уимблдоном ему лучше поберечь колено.

Но легендарный теннисист убедил, что он по-прежнему опасен и в идеальном физическом состоянии вполне может бороться за трофеи. Скорее всего, на Уимблдоне мы снова увидим топового Федерера. По крайней мере, здесь он уже не скрывает своих чемпионских намерений.

Сложная ситуация Осаки

Одним из самых нашумевших моментов «Ролан Гаррос» стал отказ от участия в турнире Наоми Осаки. Все началось с того, что японка сразу же отказалась общаться с журналистами. Свой медиа-бойкот она объясняла психологическими проблемами.

Несмотря на это, за пропущенную пресс-конференцию организаторы оштрафовали Наоми на 15 тысяч долларов, а также уточнили, что в дальнейшем ей может грозить даже дисквалификации.

До дисквалификации дело так и не дошло: Осака сама снялась. И сейчас важно разобраться, что это было — капризы, демарш или японская теннисистка действительно страдает от серьезных проблем психологического характера.

К сожалению, теннис уже давным-давно считается депрессивным видом спорта. Известно немало случаев, когда из-за подобных проблем рушились карьеры очень талантливых спортсменов как среди девушек, так и среди мужчин. Поэтому сейчас, пожалуй, стоит воздержаться от резкой критики в адрес Осаки.

Еще одна неудачная попытка Серену Уильямс

Когда на «Ролан Гаррос» снялась Наоми Осака, а позже вылетели Эшли Барти и Арина Соболенко, тут же проскочила мысль, что это, в первую очередь, шанс для Серены Уильямс.

Американка до сих пор не завершила карьеру только по одной причине. Она по-прежнему мечтает догнать Маргарет Корт по количеству побед на «Больших шлемах». Нужен всего лишь один титул. Но именно это единственный шаг легенда не может сделать уже четыре года.

Уильямс-младшая бодро прошла первые три круга, но потом дрогнула в матче с Еленой Рыбакиной. Это был не ее день.

Времени остается все меньше, в сентябре Серене исполнится 40 лет. Не секрет, что с каждым годом ей все сложнее конкурировать с девушками из топ-10. Так что предстоящий Уимблдон, а потом и US Open, скорее всего, будут для бывшей первой ракетки мира последними шансами добраться до рекорда.