Самое обидное поражение. Почему Павлюченкова проиграла в финале «Ролан Гаррос»

Основная причина поражения

«Основная причина победы Крейчиковой — это очень выверенная и спокойная агрессия. Когда Барбора вела игру — в первом сете и второй половине третьего, — ей стабильно удавалось растягивать Павлюченкову по задней линии и создавать себе пространство для атаки.

Основным инструментом для этого была не сила удара, а угол. В первом сете она феноменально играла с бэкхенда, стабильно находя острые углы, выбивающие Анастасию широко с корта и создающие возможность для перевода по линии.

А в третьем сете аккуратной агрессии Крейчиковой помогало то, что Павлюченкова, в конце второго дернувшая левое бедро, уже не так хорошо и эффективно двигалась. Было ощущение, что ей сложнее выталкиваться в мяч, поэтому ее удары из широких позиций становились менее действенными.

И в третьем сете до середины была борьба, Крейчикова ошибалась, была недовольна своей ложей, ругалась и махала руками. Но при счете 3:2 в пользу Анастасии она как будто переродилась — успокоилась и вернулась к своему максимальному уровню. Уступая в счете, чешка выиграла восемь очков подряд, причем ровно половину — ударами навылет, а еще три вынужденными ошибками россиянки. И до конца матча почти все проигранные очки Павлюченковой — это либо виннерсы соперницы, либо вынужденные ошибки, вызванные тем, что ей приходилось носиться по задней.

Так что Крейчикова взяла титул, потому что провела очень мощный матч. Но травма Павлюченковой уменьшила ее возможности этому сопротивляться», — пишет автор Sports.ru Павел Ниткин.

Нервная игра

«Матч перешёл в решающую 3-ю партию, где по регламенту "Ролан Гаррос" не предусмотрен тай-брейк. На старте теннисистки обменялись брейками — 2:2, а при счёте 3:3 Крейчикова под ноль взяла подачу соперницы. Как оказалось, это был ключевой момент матча. Своё преимущество чешка не упустила: на приёме не реализовала 2 матчбола, но всё же довела матч до победы — 6:1, 2:6, 6:4 за 1 час 56 минут. Барбора Крейчикова — чемпионка Открытого чемпионата Франции — 2021!

Павлюченкова не победила на этом "Ролан Гаррос", но, тем не менее, выступление Насти на кортах Парижа — это безусловный успех и её, и всего российского тенниса. С понедельника она поднимется на 13 мест в рейтинге WTA, вернётся в топ-20 и станет 1-й ракеткой России. За финал Павлюченкова получит $ 750 тыс., а Крейчикова за титул — $ 1,4 млн», — отмечает автор «Чемпионата» Даниил Сальников.

Ключевой момент

«В конце второго сета произошел эпизод, который, вероятно, напрямую повлиял на исход финала. Россиянка попросила медицинский тайм-аут. Судя по всему, у Анастасии возникли проблемы с приводящей мышцей бедра. Она не хромала и не корчила гримасы боли, но было заметно, что Павлюченкова старается как можно скорее заканчивать розыгрыши, избегая долгой перестрелки. По сути, рисковала. И это себя не оправдало.

Во многом и из-за того, что сама Крейчикова отыграла ключевой сет очень чисто. Ошибок с ее стороны было в разы меньше, чем в полуфинале. Она действовала разнообразнее, сделала два брейка и с четвертой попытки все-таки реализовала матчбол.

Для чешки это главная победа в жизни. Для Павлюченковой — самое обидное поражение в карьере. Будут ли у нее еще такие шансы, сказать сложно. Но в чем можно быть точно уверенным, так это в том, что Анастасия так просто не сдастся. Кто знает, может быть, этот финал станет не высшей точкой в карьере россиянки, а трамплином к чему-то большему», — предполагает обозреватель «Спорт-Экспресса» Владимир Иванов.

«В решающей партии все пришлось начинать заново. Теннисистки обменялись геймами, а потом брейками — 2:2. Затем Павлюченкова ушла с 15:30, спасибо подачам и бэкхенду, который много раз ее выручал, и вышла вперед — 3:2. Упрочить лидерство не получилось: Крейчикова взяла свою под ноль — 3:3. Ничего не предвещало беды, но чешка снова включила свои удары по линиям и не оставила россиянке никаких шансов — 3:4. И в следующем гейме увеличила задел — 5:3.

К счастью, Павлюченкову не испугали даже два матчбола. Она отыграла оба за счет ошибок оппонентки — 4:5. Сделать то же самое почти удалось и в гейме на подаче соперницы. На первом Крейчикова дала двойную, а вот на втором россиянка ошиблась сама. Удар не попал в заднюю линию, сделав чемпионкой "Ролан Гаррос" теннисистку из Чехии — 6:3. А ведь камбэк был так близок.

Новую чемпионку из России нам придется еще подождать», — пишет Виктория Дмитриева из Sport24.

Не срослось

«Начало решающего сета получилось равным. Павлюченкова, правда, очень невовремя совершила единственную в этот день двойную ошибку, но тут же сделала обратный брейк — 2:2, а потом и 3:2. Наступил решающий момент: в чью пользу изменится баланс сил, та теннисистка и станет сегодня чемпионкой.

К сожалению, прибавить удалось не россиянке, а Крейчиковой. В конце матча она была сильнее в игре на задней линии, умело комбинируя выбивающие удары с укороченными, а кроме того, идеально подавала — 15 первых мячей из 16 на этом ключевом отрезке! В результате шестой и седьмой геймы чешка взяла "под ноль" — 4:3, а потом и 5:3.

Правда, два первых матчбола Павлюченкова отыграла. И когда Крейчикова заработала еще два, уже на своей подаче, то вдруг задергалась — видимо, от близости чемпионского титула. Чешка сделала двойную, еле-еле избежала ее в следующем розыгрыше, но… Российская теннисистка, пытаясь ударить поглубже, ошиблась сама — аут. Совсем на чуть-чуть — мяч ударился в грунт в каком-то сантиметре от линии — и тем не менее. Судья Кадер Нуни даже не стал слезать с вышки, чтобы проверить отметку, и сразу объявил Крейчикову победительницей.

В общем, не срослось. Жаль — выиграть в национальный праздник было бы красиво. Хотя Павлюченкова все равно заслуживает за этот турнир самых теплых слов — она молодец», — пишет «Советский спорт».