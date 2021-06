«Ролан Гаррос». Крейчикова одолела Павлюченкову в финале

Барбора Крейчикова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) — 6:1, 2:6, 6:4

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала победительницей Открытого чемпионата Франции, проходящего в Париже.

В финале «Ролан Гаррос» представительница Чехии за час и 55 минут обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову — 6:1, 2:6, 6:4.

Соперницы совершили по два эйса. Павлюченкова совершила одну двойную ошибку против пяти у Крейчиковой и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. В активе чешской спортсменки шесть брейков из 14.

Выход в финал «Ролан Гаррос» стал лучшим достижением в карьере Павлюченковой на турнирах Большого шлема, ранее она не добиралась на них далее стадии 1/4 финала.

Крейчикова выиграла свой первый в карьере титул на турнире «Большого Шлема».

Линда Носкова (Чехия) — Эрика Андреева (Россия) — 7:6 (6:3), 6:3

Российская теннисистка Эрика Андреева проиграла чешке Линде Носковой в финале юниорского Открытого чемпионата Франции.

16-летняя россиянка Андреева уступила со счетом 6:7 (3:7), 3:6. Матч продолжался 1 час 37 минут.

Победительница встречи один раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из девяти.

На счету Андреевой один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-поинта из десяти.

Title Town 🙌

Noskova, 16, is the first Czech player to collect the girls’ title at Roland Garros since Hana Mandlikova in 1978. She is also the first from her country to score a major junior singles title since Marie Bouzkova at the 2014 US Open.#RolandGarros pic.twitter.com/W1e2lmhnFk