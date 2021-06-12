«Ролан Гаррос». Крейчикова одолела Павлюченкову в финале

Женщины
Барбора Крейчикова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) — 6:1, 2:6, 6:4
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала победительницей Открытого чемпионата Франции, проходящего в Париже.
В финале «Ролан Гаррос» представительница Чехии за час и 55 минут обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову — 6:1, 2:6, 6:4.
Соперницы совершили по два эйса. Павлюченкова совершила одну двойную ошибку против пяти у Крейчиковой и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. В активе чешской спортсменки шесть брейков из 14.
Выход в финал «Ролан Гаррос» стал лучшим достижением в карьере Павлюченковой на турнирах Большого шлема, ранее она не добиралась на них далее стадии 1/4 финала.
Крейчикова выиграла свой первый в карьере титул на турнире «Большого Шлема».
Respect 🥰@BKrejcikova + @NastiaPav #RolandGarros pic.twitter.com/jQ9zYozwxv— Roland-Garros (@rolandgarros) June 12, 2021
Девушки
Линда Носкова (Чехия) — Эрика Андреева (Россия) — 7:6 (6:3), 6:3
Российская теннисистка Эрика Андреева проиграла чешке Линде Носковой в финале юниорского Открытого чемпионата Франции.
16-летняя россиянка Андреева уступила со счетом 6:7 (3:7), 3:6. Матч продолжался 1 час 37 минут.
Победительница встречи один раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из девяти.
На счету Андреевой один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-поинта из десяти.
Title Town 🙌— Roland-Garros (@rolandgarros) June 12, 2021
Noskova, 16, is the first Czech player to collect the girls’ title at Roland Garros since Hana Mandlikova in 1978. She is also the first from her country to score a major junior singles title since Marie Bouzkova at the 2014 US Open.#RolandGarros pic.twitter.com/W1e2lmhnFk
Девушки. Парный разряд
Оксана Селехметьева (Россия) / Александра Эала (Филиппины) — Мария Бондаренко (Россия) / Амарисса Киара Тот (Венгрия) — 6:0, 7:5
Российская теннисистка Оксана Селехметьева в паре с филлипинкой Александрой Эалой стала победительницей Открытого чемпионата Франции в парном разряде среди юниорок.
В финальном матче пара обыграла россиянку Марию Бондаренко и венгерку Амариссу Киару Тот. Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:0, 7:5.
18-летняя Селехметьева — участница юношеской Олимпиады-2018 (дошла до четвертьфинала), победительница юниорского US Open — 2019 в парном разряде с Камиллой Бартоне из Латвии, финалистка юниорского Уимблдона-2019 в парном разряде.
Simply the Best 👏— Roland-Garros (@rolandgarros) June 12, 2021
Congratulations to our junior champions! #RolandGarros pic.twitter.com/rJaEuJ0qVv
Мужчины. Парный разряд
Александр Бублик/Андрей Голубев (оба Казахстан) — Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (оба Франция)