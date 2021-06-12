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    «Ролан Гаррос». Крейчикова одолела Павлюченкову в финале

    Обзор матчей 14-го соревновательного дня на Открытом чемпионате Франции

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    Барбора Крейчикова
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    Барбора Крейчикова
    В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису. В 14-й день на турнире проходят финальные матчи одиночного разряда у женщин и девушек, а также у мужчин и девушек в парном разряде.

    Женщины

    Барбора Крейчикова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) — 6:1, 2:6, 6:4

    Чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала победительницей Открытого чемпионата Франции, проходящего в Париже.

    В финале «Ролан Гаррос» представительница Чехии за час и 55 минут обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову — 6:1, 2:6, 6:4.

    Соперницы совершили по два эйса. Павлюченкова совершила одну двойную ошибку против пяти у Крейчиковой и реализовала пять брейк-пойнтов из 12. В активе чешской спортсменки шесть брейков из 14.

    Выход в финал «Ролан Гаррос» стал лучшим достижением в карьере Павлюченковой на турнирах Большого шлема, ранее она не добиралась на них далее стадии 1/4 финала.

    Крейчикова выиграла свой первый в карьере титул на турнире «Большого Шлема».

    Девушки

    Линда Носкова (Чехия) — Эрика Андреева (Россия) — 7:6 (6:3), 6:3

    Российская теннисистка Эрика Андреева проиграла чешке Линде Носковой в финале юниорского Открытого чемпионата Франции.

    16-летняя россиянка Андреева уступила со счетом 6:7 (3:7), 3:6. Матч продолжался 1 час 37 минут.

    Победительница встречи один раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из девяти.

    На счету Андреевой один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-поинта из десяти.

    Девушки. Парный разряд

    Оксана Селехметьева (Россия) / Александра Эала (Филиппины) — Мария Бондаренко (Россия) / Амарисса Киара Тот (Венгрия) — 6:0, 7:5

    Российская теннисистка Оксана Селехметьева в паре с филлипинкой Александрой Эалой стала победительницей Открытого чемпионата Франции в парном разряде среди юниорок.

    В финальном матче пара обыграла россиянку Марию Бондаренко и венгерку Амариссу Киару Тот. Встреча продолжалась 1 час 8 минут и завершилась со счетом 6:0, 7:5.

    18-летняя Селехметьева — участница юношеской Олимпиады-2018 (дошла до четвертьфинала), победительница юниорского US Open — 2019 в парном разряде с Камиллой Бартоне из Латвии, финалистка юниорского Уимблдона-2019 в парном разряде.

    Мужчины. Парный разряд

    Александр Бублик/Андрей Голубев (оба Казахстан) — Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю (оба Франция)

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