Лос-Анджелес Гэлакси — Ванкувер Уайткэпс. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, МЛС, 5 июля 2025 года

5 июля в 21-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Ванкувер Уайткэпс». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Ванкувер Уайткэпс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Турнирное положение: «Гэлакси» проваливает нынешний сезон. Команда нынче пребывает на 15 месте турнирной таблицы своей конференции.

При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» набрал лишь 9 зачетных пунктов в 20 матчах. А вот отличились игроки команды 19 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно продуктивно. «Лос-Анджелес Гэлакси» не уступил «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Колорадо Рэпидс» (0:2). А вот поединок с «Сент-Луис Сити» завершился боевым паритетом (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Лос-Анджелес Гэлакси» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Лос-Анджелес Гэлакси» нынче выглядит не столь выгодно. Команда не побеждала в трех последних поединках.

Причем «Лос-Анджелес Гэлакси» традиционно неудачно противостоит «Уайткэпс». В пяти последних очных поединках команда победила дважды при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только победила команда всего в одном матче МЛС.

«Ванкувер Уайткэпс»

Турнирное положение: «Ванкувер Уайткэпс» вполне преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Ванкувер Уайткэпс» в 19 матчах чемпионата набрал 38 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела продуктивно. «Ванкувер Уайткэпс» переиграл «Лос-Анджелес» (1:0).

До того команда была бита «Сан Диего» (3:5). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Коламбус Крю» (1:2).

При этом «Ванкувер Уайткэпс» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ванкувер Уайткэпс» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 35 мячей в 19 поединках МЛС.

При этом «Ванкувер Уайткэпс» уступил только в трех матчах чемпионата. А вот отставание от лидера измеряется всего одним зачетным баллом.

Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч. А вот стабильности в плане игры и результатов в последнее время не сыщешь днем с огнем.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда способна еще поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Гэлакси» победил всего в одном матче чемпионата из 20

«Лос-Анджелес Гэлакси» не побеждает 3 матча кряду

«Уайткэпс» в среднем забивают чуть реже 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ванкувер Уайткэпс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.57.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: «Уайткэпс» выглядят симпатичнее оппонента, и наверняка будут максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Гэлакси» слишком часто допускает результативные ошибки.

Ставка: Победа «Ванкувер Уайткэпс» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63