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    «Лос-Анджелес Гэлакси» снова потерпит неудачу

    Лос-Анджелес Гэлакси — Ванкувер Уайткэпс. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, МЛС, 5 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Ванкувер Уайткэпс»
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    Марко Ройс
    5 июля в 21-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Ванкувер Уайткэпс». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Ванкувер Уайткэпс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 05 Июля 2025 года

    Лос-Анджелес Гэлакси

  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес Гэлакси 05:30 Ванкувер Уайткэпс

    Ванкувер Уайткэпс

  • Ванкувер
    •

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    Турнирное положение: «Гэлакси» проваливает нынешний сезон. Команда нынче пребывает на 15 месте турнирной таблицы своей конференции.

    При этом «Лос-Анджелес Гэлакси» набрал лишь 9 зачетных пунктов в 20 матчах. А вот отличились игроки команды 19 результативными ударами.

    Лос-Анджелес Гэлакси — Ванкувер Уайткэпс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела относительно продуктивно. «Лос-Анджелес Гэлакси» не уступил «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (1:1).

    До того команда потерпела поражение от «Колорадо Рэпидс» (0:2). А вот поединок с «Сент-Луис Сити» завершился боевым паритетом (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Лос-Анджелес Гэлакси» забил 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Лос-Анджелес Гэлакси» нынче выглядит не столь выгодно. Команда не побеждала в трех последних поединках.

    Причем «Лос-Анджелес Гэлакси» традиционно неудачно противостоит «Уайткэпс». В пяти последних очных поединках команда победила дважды при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только победила команда всего в одном матче МЛС.

    «Ванкувер Уайткэпс»

    Турнирное положение: «Ванкувер Уайткэпс» вполне преуспевает в плане результатов. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ванкувер Уайткэпс» в 19 матчах чемпионата набрал 38 зачетных балла. А вот в собственные ворота команда пропустила 19 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела продуктивно. «Ванкувер Уайткэпс» переиграл «Лос-Анджелес» (1:0).

    До того команда была бита «Сан Диего» (3:5). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Коламбус Крю» (1:2).

    При этом «Ванкувер Уайткэпс» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ванкувер Уайткэпс» вполне преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 35 мячей в 19 поединках МЛС.

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    При этом «Ванкувер Уайткэпс» уступил только в трех матчах чемпионата. А вот отставание от лидера измеряется всего одним зачетным баллом.

    Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч. А вот стабильности в плане игры и результатов в последнее время не сыщешь днем с огнем.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда способна еще поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Гэлакси» победил всего в одном матче чемпионата из 20

    • «Лос-Анджелес Гэлакси» не побеждает 3 матча кряду

    • «Уайткэпс» в среднем забивают чуть реже 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ванкувер Уайткэпс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.57.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

    Прогноз: «Уайткэпс» выглядят симпатичнее оппонента, и наверняка будут максимально активно атаковать.

    Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и оборона «Гэлакси» слишком часто допускает результативные ошибки.

    Ставка: Победа «Ванкувер Уайткэпс» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лос-Анджелес Гэлакси — Ванкувер Уайткэпс?

    Матч Лос-Анджелес Гэлакси — Ванкувер Уайткэпс состоится 05 июля 2025 года в 05:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Ванкувер Уайткэпс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лос-Анджелес Гэлакси — Ванкувер Уайткэпс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лос-Анджелес Гэлакси — Ванкувер Уайткэпс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лос-Анджелес Гэлакси — Ванкувер Уайткэпс?

    Коэффициенты букмекеров: «Ванкувер Уайткэпс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.57.

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    Лос-Анджелес Гэлакси — Ванкувер Уайткэпс: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 05.07.202505:30. «Лос-Анджелес Гэлакси» снова потерпит неудачу
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