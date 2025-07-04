Торпедо-БелАЗ — Молодечно. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Беларуси, 4 июля 2025 года

«Торпедо-БелАЗ» примет дома «Молодечно» в матче 15-го тура Высшей лиги Беларуси. Поединок состоится 4 июля и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» — «Молодечно», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торпедо-БелАЗ»

Турнирное положение: «Торпедо-БелАЗ» по итогам 14-го тура белорусского первенства набрал 26 очков и борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает четвертую строчку и на три пункта отстает от зоны континентальных турниров (топ-2) и на два очка от третьей «Славии» Мозырь, а также на один балл опережает своего ближайшего преследователя — «Ниман».

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура Высшей лиги клуб на чужом поле одержал победу над «Ислочью» Минск (3:1).

Перед этим в 13-м туре национального первенства коллектив также смог набрать максимум очков, в домашних стенах обыграв «Витебск» с результатом 3:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Торпедо-БелАЗ» одержал пять побед.

Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Павел Седько — лучший бомбардир команды в чемпионате Беларуси с восемью голами.

«Молодечно»

Турнирное положение: «Молодечно» по итогам 14-ти поединков белорусского первенства набрал четыре очка и борется за выживание в Высшей лиге.

Команда занимает последнюю, 16-ю строчку в зоне вылета и отстает от безопасной 13-й позиции на семь баллов, поэтому ей важно набирать по максимуму очков.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура чемпионата страны клуб на своем поле с результатом 2:1 одержал разгромную победу над «Сморгонью».

Перед этим коллектив потерял очки, когда в 13-м туре национального первенства теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «МЛ Витебск» (0:0)

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Высшую лигу, «Молодечно» не проиграл после 15 поражений в разных турнирах.

Такая форма вроде бы обещает гостям неплохие шансы на мировой исход, тем не менее, это будет непросто, если учесть явный перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Дмитрий Вашкевич — лучший бомбардир команды в чемпионате Беларуси с тремя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Торпедо-БелАЗ» забивали больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Молодечно» забивали меньше 2,5 голов

в двух последних матчах «Молодечно» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.22. Ничья — в 6.00, победа «Молодечно» — в 10.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 1.90.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

Вместе с тем, в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей хозяев.

Ставка: «Торпедо-БелАЗ» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.00