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    Поднимется ли «Торпедо-БелАЗ» в зону еврокубков?

    Торпедо-БелАЗ — Молодечно. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Беларуси, 4 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо-БелАЗ» — «Молодечно»
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    «Торпедо-БелАЗ»
    «Торпедо-БелАЗ» примет дома «Молодечно» в матче 15-го тура Высшей лиги Беларуси. Поединок состоится 4 июля и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» — «Молодечно», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 04 Июля 2025 года

    Торпедо-БелАЗ

  • Жодино
    •  Торпедо-БелАЗ 16:30 FK Molodechno

    FK Molodechno

  • Белоруссия. Высшая лига
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    «Торпедо-БелАЗ»

    Турнирное положение: «Торпедо-БелАЗ» по итогам 14-го тура белорусского первенства набрал 26 очков и борется за попадание в еврокубки.

    Команда занимает четвертую строчку и на три пункта отстает от зоны континентальных турниров (топ-2) и на два очка от третьей «Славии» Мозырь, а также на один балл опережает своего ближайшего преследователя — «Ниман».

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура Высшей лиги клуб на чужом поле одержал победу над «Ислочью» Минск (3:1).

    Перед этим в 13-м туре национального первенства коллектив также смог набрать максимум очков, в домашних стенах обыграв «Витебск» с результатом 3:2.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Торпедо-БелАЗ» одержал пять побед.

    Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Павел Седько — лучший бомбардир команды в чемпионате Беларуси с восемью голами.

    «Молодечно»

    Турнирное положение: «Молодечно» по итогам 14-ти поединков белорусского первенства набрал четыре очка и борется за выживание в Высшей лиге.

    Команда занимает последнюю, 16-ю строчку в зоне вылета и отстает от безопасной 13-й позиции на семь баллов, поэтому ей важно набирать по максимуму очков.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура чемпионата страны клуб на своем поле с результатом 2:1 одержал разгромную победу над «Сморгонью».

    Перед этим коллектив потерял очки, когда в 13-м туре национального первенства теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «МЛ Витебск» (0:0)

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Высшую лигу, «Молодечно» не проиграл после 15 поражений в разных турнирах.

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    Такая форма вроде бы обещает гостям неплохие шансы на мировой исход, тем не менее, это будет непросто, если учесть явный перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Дмитрий Вашкевич — лучший бомбардир команды в чемпионате Беларуси с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Торпедо-БелАЗ» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей «Молодечно» забивали меньше 2,5 голов

    • в двух последних матчах «Молодечно» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.22. Ничья — в 6.00, победа «Молодечно» — в 10.20.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 1.90.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.

    Вместе с тем, в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей хозяев.

    Ставка: «Торпедо-БелАЗ» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Торпедо-БелАЗ — Молодечно?

    Матч Торпедо-БелАЗ — Молодечно состоится 04 июля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Высшая лига Белоруссии.

    Прогноз: какой прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Молодечно?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Торпедо-БелАЗ — Молодечно?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Торпедо-БелАЗ — Молодечно?

    Смотреть матч турнира Высшая лига Белоруссии в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Торпедо-БелАЗ — Молодечно?

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.22. Ничья — в 6.00, победа «Молодечно» — в 10.20.

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