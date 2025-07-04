Торпедо-БелАЗ — Молодечно. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат Беларуси, 4 июля 2025 года

Торпедо-БелАЗ
FK Molodechno
«Торпедо-БелАЗ»
Турнирное положение: «Торпедо-БелАЗ» по итогам 14-го тура белорусского первенства набрал 26 очков и борется за попадание в еврокубки.
Команда занимает четвертую строчку и на три пункта отстает от зоны континентальных турниров (топ-2) и на два очка от третьей «Славии» Мозырь, а также на один балл опережает своего ближайшего преследователя — «Ниман».
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура Высшей лиги клуб на чужом поле одержал победу над «Ислочью» Минск (3:1).
Перед этим в 13-м туре национального первенства коллектив также смог набрать максимум очков, в домашних стенах обыграв «Витебск» с результатом 3:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Торпедо-БелАЗ» одержал пять побед.
Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на три очка, особенно если учесть явное преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Павел Седько — лучший бомбардир команды в чемпионате Беларуси с восемью голами.
«Молодечно»
Турнирное положение: «Молодечно» по итогам 14-ти поединков белорусского первенства набрал четыре очка и борется за выживание в Высшей лиге.
Команда занимает последнюю, 16-ю строчку в зоне вылета и отстает от безопасной 13-й позиции на семь баллов, поэтому ей важно набирать по максимуму очков.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 14-го тура чемпионата страны клуб на своем поле с результатом 2:1 одержал разгромную победу над «Сморгонью».
Перед этим коллектив потерял очки, когда в 13-м туре национального первенства теперь уже в чужих стенах разошелся мировой с «МЛ Витебск» (0:0)
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на Высшую лигу, «Молодечно» не проиграл после 15 поражений в разных турнирах.
Такая форма вроде бы обещает гостям неплохие шансы на мировой исход, тем не менее, это будет непросто, если учесть явный перевес соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Дмитрий Вашкевич — лучший бомбардир команды в чемпионате Беларуси с тремя голами.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Торпедо-БелАЗ» забивали больше 2,5 голов
- в трех из пяти последних матчей «Молодечно» забивали меньше 2,5 голов
- в двух последних матчах «Молодечно» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо-БелАЗ» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.22. Ничья — в 6.00, победа «Молодечно» — в 10.20.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 1.90.
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Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали больше 2,5 голов. Так было и в их двух последних домашних поединках.
Вместе с тем, в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей хозяев.
Ставка: «Торпедо-БелАЗ» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.00